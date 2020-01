tin vắn quốc tế

Iran thừa nhận đã bắn nhầm máy bay của Ukraine

Theo hãng tin AP, truyền hình nhà nước Iran ngày 11-1 dẫn tuyên bố của quân đội nước này cho biết hệ thống phòng không của nước này vào ngày 8-1 đã vô tình bắn trúng một máy bay của Ukraine, khiến máy bay bị rơi làm toàn bộ 176 người trên chuyến bay thiệt mạng.

Tuyên bố trên được đưa ra sáng 11-1, theo đó máy bay trên đã bay gần một cơ sở quân sự nhạy cảm của Iran và sự cố trên là do lỗi con người.

Mảnh vỡ máy bay Boeing 737-800 tại hiện trường tai nạn ở ngoại ô Tehran hôm 8/1. Ảnh: AFP.

Trước đó, ngày 8-1, máy bay mang số hiệu PS752 của hãng hàng không Ukraine bị rơi khi vừa cất cánh từ Thủ đô Tehran của Iran, trong bối cảnh Iran vừa bắn nhiều tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq để đáp trả vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến một viên tướng của Iran thiệt mạng. Anh và Canada cho rằng “một lỗi nghiêm trọng” của hệ thống phòng không Iran đã dẫn đến tên lửa Iran bắn trúng chiếc máy bay trên.

Nổ nhà máy hóa chất gây nhiều thương vong ở Ấn Độ

Theo Tân Hoa xã, đã có 8 người thiệt mạng và một số người khác bị cho là mắc kẹt trong một vụ nổ xảy ra vào ngày 11-1 tại một nhà máy hóa chất ở Khu công nghiệp Tarapur, cách thành phố Mumbai của bang Maharashtra (Ấn Độ) 111km. Nguồn tin trên dẫn lời một cảnh sát địa phương cho biết lực lượng cứu hỏa đang tiến hành các hoạt động chữa cháy tại nhà máy trên.

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ lớn tới mức có thể nghe thấy tiếng nổ ở khoảng cách từ 25-30km. Ngay sau vụ nổ, nhà chức trách đã cho cắt điện của cả khu vực để phòng ngừa các sự cố về điện. Trước đó, cũng tại Ấn Độ, nhiều người, trong đó có cả nhân viên cứu hỏa, đã bị mắc kẹt sau khi một nhà máy ở Thủ đô New Delhi bất ngờ đổ sập sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại đây vào ngày 2-1.

Cháy nổ thường xuyên xảy ra tại các tòa nhà ở Ấn Độ do thiếu các quy định về an toàn. Hồi tháng 12-2019, tại New Delhi cũng đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng làm 43 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Libya: LNA bác bỏ kêu gọi ngừng bắn

Chỉ huy lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) đóng ở miền đông, Tướng Khalifa Haftar đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại các lực lượng trung thành với Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) được Liên hợp quốc công nhận. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan và người đồng cấp Nga V.Putin đã nhất trí lập trường kêu gọi ngừng bắn tại Libya. GNA đã hoan nghênh lời kêu gọi đình chiến, nhưng không khẳng định sự tuân thủ lời kêu gọi này./.

PV