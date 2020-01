tin vắn quốc tế

Thái-lan: Thông qua ngân sách năm tài khóa 2021

Roi-tơ và TTXVN ngày 8-1 đưa tin, Nội các Thái-lan đã thông qua ngân sách tài khóa 2021 với tổng giá trị 3.300 tỷ bạt (gần 108,94 tỷ USD), trong đó thâm hụt ngân sách là 523 tỷ bạt.

Chi đầu tư chiếm 21% tổng ngân sách năm tài khóa 2021 của Thái Lan.

(Ảnh: Bangkok Post)

Ngân sách 2021 cao hơn dự toán ngân sách năm tài chính 2020 là 3%, tương đương 100 tỷ bạt. Ngân sách mới được xây dựng dựa trên tính toán tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức 3,1 đến 4% và tỷ lệ lạm phát là 0,7 đến 1,7%. Ngân sách năm tài chính 2021 của Thái-lan sẽ tập trung chủ yếu vào cơ cấu lại xã hội và kinh tế, ổn định tăng trưởng kinh tế, phân phối lại thu nhập tới các vùng xa xôi, phát triển kinh tế địa phương và thu hẹp khoảng cách về thu nhập.

EU: Chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề Li-bi

Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp khẩn, đại diện Anh, Pháp, Đức và I-ta-li-a đã chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đội tại Li-bi cuối tuần qua, kêu gọi chấm dứt giao tranh và sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình Li-bi. Tuyên bố khẳng định Liên hiệp châu Âu (EU) tin tưởng mạnh mẽ rằng, không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Li-bi. Tuyên bố của EU được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ cảnh báo người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ rằng không nên can thiệp vào cuộc xung đột tại Li-bi. Trong khi đó, Tuy-ni-di phủ nhận được Thổ Nhĩ Kỳ nhờ sử dụng không phận và lãnh hải để can thiệp vào Li-bi.

Ô-xtrây-li-a: Chuẩn bị đợt sơ tán mới

Ngày 8-1, nhà chức trách Ô-xtrây-li-a khuyến cáo người dân chuẩn bị cho một đợt sơ tán mới, trong bối cảnh nền nhiệt ở khu vực đông nam bắt đầu gia tăng sau khi giảm nhẹ trong vài ngày qua, theo đó các đám cháy rừng có nguy cơ bùng phát trở lại. Giới chức Ô-xtrây-li-a cảnh báo nhiệt độ có thể lại tăng lên mức đỉnh vào ngày 10-1. Ô-xtrây-li-a đang phải hứng chịu thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, với hơn 10,3 triệu ha rừng bị thiêu rụi, ít nhất 25 người chết. Ba thành phố lớn là Xít-ni, Men-bơn và Thủ đô Can-bơ-rơ đều bao phủ màn khói dày đặc, khiến nơi đây trở thành những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới./.

Theo nhandan.com.vn