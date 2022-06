Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra an toàn, hiệu quả

Chỉ còn gần một tháng nữa, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan.

Học sinh Trường THPT Phạm Văn Nghị (Ý Yên) trong giờ ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định) có 721 thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trong số đó có trên 400 học sinh khối 12 học tại trường. Với số thí sinh trên, nhà trường chuẩn bị 31 phòng thi. Hiện tại trường đã hoàn tất việc tổ chức cho các em đăng ký dự thi trực tuyến một cách thuận lợi. Cô giáo Lê Thị Phương Dung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi đăng ký trực tuyến, ngày 8-5, nhà trường đã in ra giấy để học sinh rà soát lại thông tin một lần nữa. Thời gian này, nhà trường cũng đang tích cực tập trung ôn thi cho học sinh. Theo thống kê, tỷ lệ thí sinh đăng ký tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội của trường không có sự chênh lệch quá lớn. Trường đang tiến hành rà soát và hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức để các em có đủ hành trang, tâm thế tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Tại Trường THPT Mỹ Lộc (Mỹ Lộc), công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của trường đã hoàn tất. Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại điểm thi của trường là 629 thí sinh; trong đó có 392 thí sinh của trường, 157 thí sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mỹ Lộc, 80 thí sinh tự do. Với số thí sinh trên, trường bố trí 27 phòng thi chính thức, 3 phòng thi dự phòng cho các tình huống phát sinh như có học sinh đi muộn, hoặc hỏng hệ thống điện tại phòng thi chính thức, thời tiết xấu...; đồng thời trường bố trí 1 nhà đa năng làm phòng chờ cho thí sinh và 2 phòng cách ly nếu có thí sinh mắc COVID-19 (nếu có). Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi, nhà trường chỉ đạo các bộ phận phụ trách rà soát lại toàn bộ hệ thống điện, quạt, bàn ghế và cửa sổ của tất cả các phòng dự kiến làm phòng thi và đã cho sửa chữa lại toàn bộ các phòng học đảm bảo 100% các phòng thi đều đủ điều kiện để tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc trong mọi điều kiện thời tiết và diễn biến của dịch COVID-19.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra trong các ngày 7 và 8-7 theo công bố của Bộ GD và ĐT. Năm nay toàn tỉnh có 19.871 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh đang học lớp 12 là 19.104 em (số thí sinh đang học lớp 12 hệ THPT là 17.172 em; thí sinh đang học lớp 12 hệ GDTX khoảng 1.932 em) và 767 thí sinh tự do. Với số thí sinh đăng ký dự thi như trên, ngành GD và ĐT bố trí 35 điểm thi chính thức, với 846 phòng thi và 20 điểm thi dự phòng với 404 phòng thi. Tại các điểm thi đã lắp đặt đầy đủ các thiết bị bảo vệ, hiện tại Sở GD và ĐT đang tổ chức kiểm tra, giám sát các điều kiện, phương tiện tại các điểm thi và triển khai công tác phòng chống dịch, chuẩn bị phòng chống thiên tai để sẵn sàng tổ chức kỳ thi. Toàn tỉnh dự kiến huy động 3.052 người thực hiện công tác coi thi; trong đó có 1.867 cán bộ coi thi, 325 cán bộ giám sát, 105 trưởng, phó điểm thi và 650 người là công an, trật tự viên, tạp vụ, lao công, y tế, bảo vệ...

Để học sinh đạt kết quả tốt nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các nhà trường, các giáo viên bộ môn hoàn thành sớm chương trình kế hoạch năm học, linh hoạt xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh dựa trên thời gian quy định và khối lượng kiến thức sao cho hợp lý, bảo đảm không sót kiến thức. Tổ chức ôn tập theo bài thi tổ hợp phù hợp năng lực và nguyện vọng của học sinh trên tinh thần dạy đến đâu chắc đến đó, phân loại kiến thức từ dễ đến khó; động viên học sinh tham gia ôn thi, số tiết ôn thi đảm bảo từng khối, lớp, từng đối tượng học sinh; hướng dẫn học sinh cách phân tích đề thi, trình bày bài thi theo yêu cầu của từng môn thi, hình thức thi.

Đồng chí Cao Xuân Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD và ĐT cho biết: Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nam Định 2022. Ngành GD và ĐT cũng đã từng bước triển khai công việc theo đúng lộ trình, kế hoạch mà Bộ GD và ĐT đã hướng dẫn, chỉ đạo. Toàn ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và điều kiện thực tế của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cũng như chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, con người, tích cực tổ chức ôn thi cho học sinh; xây dựng đầy đủ các kịch bản ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Sở GD và ĐT đã tổ chức tập huấn cho tất cả các cán bộ tham gia làm công tác thi ở điểm tiếp nhận hồ sơ thi. Đến nay, hầu hết thí sinh lớp 12 tại tỉnh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo hình thức trực tuyến một cách thuận lợi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc ở tất cả các khâu, công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi được ngành GD và ĐT chú trọng, nhằm nắm bắt tình hình và để đảm bảo việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Tới đây khi Bộ GD và ĐT tập huấn xong công tác thanh tra thi, Sở GD và ĐT sẽ tiếp tục triển khai công tác này đến tất cả các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi. Nội dung thanh tra, kiểm tra toàn diện ở tất cả các khâu của kỳ thi gồm: Công tác chuẩn bị tổ chức thi; in sao đề thi; coi thi; chấm bài thi tự luận; chấm bài thi trắc nghiệm; phúc khảo bài thi; xét công nhận tốt nghiệp THPT. Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, giảm áp lực, công bằng, khách quan theo quy định. Sở GD và ĐT cũng đang phối hợp với các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi tại địa phương bảo đảm các quy định phòng, chống dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự; xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Công tác chuẩn bị tổ chức thi được thực hiện trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở tất cả các điểm thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi dự thi; trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng phải được xử lý kịp thời, phù hợp thực tế với tinh thần bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Với nỗ lực của toàn ngành GD và ĐT, thầy và trò các nhà trường, hy vọng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh sẽ đạt kết quả tốt./.

Bài và ảnh: Minh Thuận