Bảo hiểm xã hội huyện Vụ Bản góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Những năm qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Vụ Bản đã triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); đồng thời tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đến tháng 5-2022, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện đạt 90,22% số dân.

Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.

Để phát triển đối tượng tham gia, BHXH huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức đối thoại, tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ, hội viên, người lao động trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền nêu bật vai trò của BHXH, BHYT trong phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; lợi ích người dân và cộng đồng khi tham gia BHXH; cách thức tham gia BHYT; chính sách ưu đãi khi tham gia BHXH tự nguyện; chế độ trợ cấp BHTN trong các doanh nghiệp… Trong công tác thu BHYT, BHXH tự nguyện, BHXH huyện không ngừng mở rộng hệ thống đại lý thu cũng như tổ chức khảo sát cơ sở, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên. Bên cạnh đó, BHXH huyện tiến hành rà soát, tổng hợp và phân loại số lao động chưa được cấp sổ để có kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời tiến hành in thẻ BHYT chính xác, kịp thời cho các đối tượng được phân cấp. Để phục vụ người dân tốt hơn, BHXH huyện tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính; triển khai phần mềm kê khai BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. BHXH huyện quán triệt cán bộ, nhân viên đổi mới, sáng tạo trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là cải cách thủ tục hành chính nhằm đem lại sự an tâm và hài lòng cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác. Theo đó, việc thực hiện cải cách hành chính tập trung chủ yếu vào tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ, nhất là trong việc đăng ký tham gia, thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ, chính sách. Anh Trần Hải Dũng, cán bộ bộ phận “một cửa” BHXH huyện Vụ Bản cho biết: “Là đơn vị hàng ngày tiếp xúc, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ cho người dân, doanh nghiệp, những cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa” luôn thực hiện tốt các yêu cầu về thời gian làm việc, trang phục, tác phong, chuẩn mực, ứng xử trong cơ quan và giao dịch với các đơn vị, người dân. Khi người dân, doanh nghiệp giao dịch, nếu chưa đầy đủ hồ sơ, thủ tục sẽ được cán bộ hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất...”. Qua việc cải cách thủ tục hành chính, người dân đều cảm thấy hài lòng trước thái độ phục vụ của các cán bộ bộ phận “một cửa”. Ông Trần Ngọc Quỳ (58 tuổi), xã Đại An chia sẻ: “Tôi đến để làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, các thủ tục được giải quyết nhanh, gọn đã giúp tôi rút ngắn thời gian chờ đợi. Tôi rất hài lòng với sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của các cán bộ nơi đây...”. Để tạo điều kiện tốt nhất cho người có thẻ BHYT được khám, chữa bệnh thuận tiện, nhanh chóng, BHXH huyện phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn cải tiến thủ tục, quy trình tiếp đón người bệnh thuận lợi, không để bệnh nhân phải chờ lâu; ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh. Đến tháng 5-2022, toàn huyện có hơn 30.300 lượt khám bệnh với số tiền chi BHYT gần 6,7 tỷ đồng; 1.670 lượt điều trị nội trú với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Hàng tháng, BHXH huyện phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động thanh, quyết toán kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng cho người lao động; đồng thời khắc phục tình trạng vi phạm chính sách BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, BHXH huyện đã chi hỗ trợ thường xuyên 6.731 lượt người với gần 125,6 tỷ đồng; giải quyết chế độ cho 2.349 lượt người ốm đau, chi trả chế độ thai sản cho 426 người, chế độ dưỡng sức cho 161 người, chi thanh toán 1 lần cho 330 người với tổng số tiền trên 17,3 tỷ đồng. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trở thành giải pháp cơ bản, lâu dài trong việc quản lý, theo dõi và thực hiện chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chính xác, công bằng về quyền lợi cho người tham gia. Đến nay, toàn huyện có gần 10.900 thẻ BHYT cấp mới, 1.160 thẻ cấp lại; cấp mới 680 sổ BHXH, 320 sổ cấp lại.

Bên cạnh những kết quả tích cực, tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Vụ Bản vẫn diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp vẫn tiếp diễn nợ đọng gây ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi của người lao động. Một số doanh nghiệp đã đăng ký thành lập nhưng không có trụ sở làm việc; thành lập nhưng không hoạt động hoặc hoạt động trong thời gian ngắn rồi giải thể, do vậy chủ sử dụng cũng không tham gia BHXH cho người lao động hoặc không tham gia hết số người lao động đang làm việc tại đơn vị. Để khắc phục tình trạng nợ đọng các khoản bảo hiểm, BHXH huyện thường xuyên đôn đốc, trực tiếp xuống làm việc với đơn vị sử dụng lao động đề nghị nộp tiền hoặc cam kết lộ trình nộp tiền để giảm số nợ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị nợ đọng ảnh hưởng đến kế hoạch thu và quyền lợi người lao động.

Thời gian tới, BHXH huyện Vụ Bản tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ BHXH. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế./.

Bài và ảnh: Viết Dư