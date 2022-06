"Mẹ đỡ đầu" - Hành trình kết nối yêu thương

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội khảo sát, lập danh sách trẻ em mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em yên tâm học tập, tìm thấy niềm tin trong cuộc sống.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực thăm, tặng quà học sinh mồ côi huyện Nam Trực trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Cùng cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Xuân Châu (Xuân Trường) đi thăm, trao quà cho 2 học sinh mồ côi của xã trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” mới cảm nhận được phần nào những mất mát, thiệt thòi của các em cũng như sự chia sẻ, cảm thông giàu lòng nhân ái của những người “Mẹ đỡ đầu”. Em Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 2007, ở xóm 4, có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Bố mất, mẹ bỏ đi, hiện Hùng sống cùng ông nội già yếu. Tuổi thơ của em, ngoài sự thiếu thốn về mặt vật chất còn là những thiệt thòi không gì bù đắp khi thiếu vắng tình thương của bố mẹ. Nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đượm buồn, Hùng run run khi nhận quà và nói lời cảm ơn các “Mẹ đỡ đầu”, khiến mọi người xúc động. Để giúp đỡ em, hàng tháng Hội Phụ nữ xã hỗ trợ 1 yến gạo và tiền mặt từ 300-500 nghìn đồng; vào đầu mỗi năm học mới hỗ trợ thêm sách vở, tiền học phí. Cùng được “Mẹ đỡ đầu” là Hội LHPN xã hỗ trợ, em Phạm Mai Tùng, sinh năm 2008 ở xóm 1, cứ “lắp bắp” mãi trong miệng điều muốn nói mà không phát được thành lời. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại bị câm điếc, Tùng được ông bà nội bao bọc, chăm sóc. Cảm thương với hoàn cảnh của Tùng, Hội LHPN xã đã hỗ trợ em mỗi tháng 1 yến gạo, 300-500 nghìn đồng đồng thời vận động các nhà hảo tâm đồng hành, hỗ trợ thêm để em có được cuộc sống đầy đủ, ấm áp hơn. Rời nhà Tùng, chị Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Châu chia sẻ trong xúc động: “Đến thăm, trao hỗ trợ cho các em, chúng tôi cảm nhận niềm tin và hy vọng đang được thắp lên trong những đôi mắt trẻ thơ trong trẻo. Đó là động lực để tổ chức Hội Phụ nữ nỗ lực nhiều hơn nữa trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 hoặc các nguyên nhân khác do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động để xoa dịu nỗi đau, vừa trở thành điểm tựa vững chắc để các em mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện được phát triển toàn diện; Hội LHPN tỉnh đã ban hành hướng dẫn triển khai chương trình trong các cấp Hội. Theo đó, Hội LHPN tỉnh, các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc đã tổng hợp danh sách, kêu gọi hội viên đóng góp để có nguồn kinh phí triển khai chương trình. Qua rà soát đến tháng 3-2022, toàn tỉnh có 1.060 trẻ mồ côi; trong đó 183 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ; 877 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ (có 3 trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19). Đến ngày 30-5, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng 167 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mà các cơ sở Hội có sự hỗ trợ về tiền mặt, thực phẩm, đồ dùng học tập phù hợp, mức hỗ trợ từ 200-800 nghìn đồng/em/tháng. Bên cạnh việc đóng góp, gây quỹ trong tổ chức Hội, các cấp Hội còn kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ, nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, giúp các em có môi trường phát triển phù hợp nhất.

Thực hiện chương trình, Hội Phụ nữ các huyện: Mỹ Lộc, Hải Hậu, Ý Yên, Nam Trực, thành phố Nam Định, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, cơ quan Hội LHPN tỉnh... đã triển khai nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực để giúp đỡ trẻ em mồ côi. Tại huyện Mỹ Lộc, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6-2022, Hội LHPN huyện và Hội LHPN các xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc tổ chức thăm, trao quà hỗ trợ cho 9 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Mỹ Thành, Mỹ Thuận, Mỹ Tiến, Mỹ Hưng, Mỹ Hà, Mỹ Tân, Mỹ Thịnh và thị trấn Mỹ Lộc, mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/em/tháng. Theo kế hoạch đã xây dựng, trong năm 2022, Hội LHPN huyện Hải Hậu sẽ nhận đỡ đầu cho 13 trẻ mồ côi cả cha và mẹ tại 7 xã, thị trấn. Triển khai chương trình, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn hỗ trợ kinh phí cố định hàng tháng, mức hỗ trợ từ 300-500 nghìn đồng/học sinh/tháng; nắm bắt các trường hợp và đưa ra hình thức hỗ trợ phù hợp, tăng cường sự phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm nhằm nối rộng vòng tay, xoa dịu phần nào nỗi đau, ổn định tâm sinh lý cho trẻ trong quá trình trưởng thành. Được Hội LHPN huyện vận động, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; tập thể học sinh Trường THCS Thịnh Long, niên khóa 1995-1999; bà Đào Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Long Nam Định... đã có nhiều hoạt động chăm lo các trường hợp khó khăn. Năm 2022, cơ quan Hội LHPN tỉnh đã nhận đỡ đầu 2 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã: Yên Hồng, Yên Đồng (Ý Yên) với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/em/tháng. Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp Hội LHPN huyện Nam Trực đến thăm, tặng quà và nhận đỡ đầu cho học sinh Ngô Tuấn Anh, xóm Thắng An, xã Nam Thắng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ, hiện sống cùng với cậu ruột trong thời gian 5 năm với số tiền hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng…

Sau 5 tháng triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trong tỉnh, khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của phụ nữ trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, chung tay, góp sức cùng chính quyền các cấp giúp đỡ, chăm lo, nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Để chương trình thực sự lan tỏa và có tính bền vững, thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục hình thành mạng lưới quản lý chương trình, rà soát trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhằm kịp thời hỗ trợ, đồng thời tăng cường kết nối, huy động ngày càng nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành hỗ trợ để mang yêu thương đến với những trẻ mồ côi, giúp các em có tương lai tươi sáng hơn./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân