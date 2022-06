Xuân Trường phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Đảng bộ huyện Xuân Trường hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng với gần 8.500 đảng viên; trong đó có 6 tổ chức cơ sở đảng ở khối các doanh nghiệp với 128 đảng viên. Thời gian qua, các tổ chức đảng ở doanh nghiệp trên địa bàn huyện phát huy vai trò lãnh đạo trong phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Bưu điện huyện Xuân Trường cung cấp nhiều dịch vụ công ích phục vụ nhân dân.

Quan tâm phát triển đảng trong doanh nghiệp, Huyện ủy Xuân Trường đã chú trọng thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18-3-2019, của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức quán triệt trong từng tổ chức đảng về phát triển đảng viên; định kỳ khảo sát, lên danh sách và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên đến các doanh nghiệp mà đảng viên đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh để thành lập chi bộ nếu đủ điều kiện. Bằng nhiều giải pháp phù hợp, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường đã nâng cao năng lực lãnh đạo, từng bước phát huy vai trò của tổ chức đảng ở khối các doanh nghiệp trên địa bàn. Mặc dù số lượng tổ chức cơ sở Đảng ở khối các doanh nghiệp chưa nhiều nhưng qua thực tế đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị quan trọng lãnh đạo doanh nghiệp chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nghị quyết về chiến lược đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; công tác tổ chức, cán bộ, quy hoạch, sắp xếp, điều động, luân chuyển, bố trí phân công cán bộ đảm bảo cho từng cá nhân phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó phát triển sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; không để xảy ra đình công, lãn công.

Bưu điện huyện Xuân Trường là doanh nghiệp Nhà nước tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn với bề dày hoạt động trong ngành bưu chính, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, giao nhiệm vụ phục vụ lĩnh vực bưu chính công ích. Để đáp ứng xu thế phát triển chung, hàng năm Chi bộ Bưu điện huyện đều ra nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện hàng hóa, logistic, thương mại điện tử cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, Bưu điện huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ hành chính công gồm tiếp nhận hồ sơ, phát trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính như phát trả thẻ căn cước công dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp, hộ chiếu cho nhân dân. Với mạng lưới các bưu cục và bưu điện văn hóa xã phủ kín 20 xã, thị trấn trên địa bàn, Bưu điện huyện đang thực hiện tốt phương châm “Nhanh chóng, chính xác, an toàn, tiện lợi, văn minh”; là cánh tay nối dài giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với người dân, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện. Đồng chí Đinh Đức Hoàng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bưu điện huyện cho biết: Từ nỗ lực chung của tập thể cán bộ, đơn vị trong đó có vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đảng, năm 2021, Bưu điện huyện đạt doanh thu 46 tỷ đồng; năm 2022 phấu đấu tăng lên đạt gần 50 tỷ đồng; thường xuyên đứng vào tốp hoạt động khá của Bưu điện tỉnh... Chi bộ đảng Điện lực huyện Xuân Trường hiện có 37 đảng viên trong tổng số 79 cán bộ, công nhân viên. Đồng chí Phan Văn Thuận, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực Xuân Trường cho biết, thời gian qua tổ chức đảng ở đơn vị luôn làm tốt vai trò lãnh đạo, đề ra các chủ trương mới trong bảo đảm sản xuất, cung ứng điện năng an toàn phục vụ nhiệm vụ chính trị, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống, sinh hoạt của nhân dân với sản lượng điện thương phẩm hàng tháng đạt gần 14 triệu kWh. Từ đầu năm 2022 đến nay, Chi bộ Điện lực rất quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt chỉ tiêu thi đua giảm tổn thất điện năng trên địa bàn, qua đó tỷ lệ tổn thất điện thương phẩm đến nay đã giảm xuống còn 7,33%, giảm 2,34% so với cùng kỳ năm trước, góp phần tiết kiệm điện, nâng cao chất lượng điện năng phục vụ các thành phần kinh tế - xã hội... Được thành lập tháng 11-2011 với 6 đảng viên ban đầu, đến nay Chi bộ Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc có 27 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp từ 2-3 đảng viên mới. Được sự quan tâm của Chi bộ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng đảng viên ở Chi bộ Công ty đang từng bước nâng cao. Đến nay 4/27 đảng viên có bằng trung cấp chính trị, 18/27 đồng chí đã tốt nghiệp trung học phổ thông, 12 đồng chí có bằng công nhân kỹ thuật, 4 trung cấp, 3 cao đẳng, 8 đại học chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, góp phần không nhỏ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp. Trên diện tích nhà xưởng quy mô hơn 6.000m2, Công ty sản xuất đa dạng các loại máy chế biến gỗ dân dụng, công nghiệp, máy phục vụ ngành xây dựng, cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh, được khách hàng ghi nhận, đánh giá cao về mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Trong đó, Công ty được trao tặng Huy hiệu chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao; đạt giải thưởng Giải Cầu vàng hàng Việt Nam chất lượng cao; giải thưởng Cúp vàng Tech-mart Việt nam ASEAN+3; Siêu Cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững; Cúp vàng thương hiệu Việt uy tín; đồng thời được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp bộ, ngành, tỉnh, huyện trao tặng... Chi bộ Công ty TNHH Nước sạch Hoàng Gia vừa thành lập với 5 đảng viên nhưng bước đầu đã phát huy vai trò trong việc lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, cung ứng nước sạch phục vụ quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự điều hành trực tiếp, sáng tạo của UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, năm 2021 thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn huyện đạt 266,95 tỷ đồng. Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp có tổ chức đảng thì các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất, kinh doanh thuận lợi, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc, gắn bó với doanh nghiệp. Do vậy, thời gian tới huyện Xuân Trường cần tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, giúp lãnh đạo các doanh nghiệp phát triển bền vững, đưa huyện tiếp tục trở thành điểm sáng của tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp./.

Bài và ảnh: Xuân Thu