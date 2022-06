Mặt trận Tổ quốc các cấp nhân rộng điển hình thi đua yêu nước

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hướng mạnh về khu dân cư, đã huy động được tiềm năng, sức sáng tạo của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu được Đảng, Nhà nước, MTTQ và các cơ quan, ban ngành biểu dương, khen thưởng.

Anh Đỗ Duy Bắc, xã Điền Xá (Nam Trực) là điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Hàng năm, MTTQ các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. MTTQ các cấp đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời tăng cường tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nổi bật là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” gắn với cuộc vận động “Toàn xây đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã phát huy nội lực của nhân dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục; tham gia bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Được tuyên truyền, vận động, nhân dân đã tích cực đóng góp, huy động mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hàng năm, MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo”; phân bổ nguồn lực hỗ trợ người nghèo, tập trung vào việc xây dựng nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán. Năm 2021, đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên 1,7 tỷ đồng, xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 16 nhà cho hộ gia đình nghèo.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2024. Các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn cho đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển các mô hình kinh tế; hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất, vốn, giống cây trồng, vật nuôi… Trong đó, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh từ năm 2016-2021 đã sửa chữa, xây mới 179 nhà “Mái ấm tình thương”; hỗ trợ 385.901 gia đình hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, MTTQ các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên tích cực hướng dẫn, tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tạo động lực thi đua, khơi dậy, phát huy sức sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân và toàn thể nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Chất lượng công trình, đề tài, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất được đánh giá cao, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình của các tập thể, cá nhân. Để động viên, nhân rộng điển hình thi đua yêu nước, ngoài việc tổ chức khen thưởng vào dịp sơ kết, tổng kết hàng năm, MTTQ và các tổ chức đoàn thể còn chú trọng tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu vào các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, ngày truyền thống. Vào dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã tôn vinh 27 tập thể và 63 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào của Hội, của địa phương. Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Công, xã Hải Xuân (Hải Hậu) phát triển trang trại VAC; ông Triệu Đình Hợi, xã Hợp Hưng (Vụ Bản) phát triển mô hình nuôi thỏ giống New Zealand; ông Nguyễn Văn Sơn, thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) với mô hình sản xuất, kinh doanh cá bống bớp; ông Trần Văn Quyên, xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc) với mô hình nuôi cá trắm đen, cá koi, tôm thẻ chân trắng; ông Nguyễn Văn Thục, xã Trực Thái (Trực Ninh) với mô hình chăn nuôi lợn sạch bằng thảo dược theo quy trình VietGAP. Hội LHPN tỉnh khen thưởng 30 tập thể, 50 cá nhân đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” năm 2020. Tiêu biểu là các chị: Đỗ Thị Hải, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng); Đào Thị Hà, chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố số 1, Tân An, phường Lộc Hòa; Phạm Thị Mây, chi hội trưởng phụ nữ số 8, phường Vị Xuyên (thành phố Nam Định); Vũ Thị Nhung, hội viên chi Hội Phụ nữ xóm 2 xã Xuân Phú (Xuân Trường). Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận cho hàng trăm công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tiêu biểu là công nhân Hoàng Thị Hải, Nhà máy Sợi, Tổng Công ty cổ phần Dệt - May Nam Định; công nhân Nguyễn Văn Thứ, Công ty Cổ phần May Nam Hà; công nhân kỹ thuật Mai Quang Việt, Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc (Xuân Trường)…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với những hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Tăng cường tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc, tạo sự lan tỏa cả bề rộng và chiều sâu trong phong trào thi đua yêu nước./.

Bài và ảnh: Lam Hồng