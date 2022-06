Trường Mầm non Trực Mỹ xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Nuôi bé khỏe, dạy bé ngoan”, Trường Mầm non Trực Mỹ (Trực Ninh) đã tích cực xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp - an toàn, giúp học sinh được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn và lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Học sinh Trường Mầm non Trực Mỹ trong giờ học các kỹ năng sống.

Trường Mầm non Trực Mỹ có tổng diện tích 5.663m2. Để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện cho trẻ, nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn và thân thiện. Sân vườn của trường có diện tích 4.163m2 được bố trí nhiều khu vui chơi: cát nước, sỏi, đất nện; có 700m2 cỏ Nhật, 500m2 cỏ lạc tiên để trẻ chơi các trò chơi vận động và tham gia các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo vui chơi, học tập. Khu vườn trường được che phủ bởi cây bóng mát, cây ăn quả, cây thuốc nam, các loại rau theo mùa phục vụ hoạt động giáo dục trẻ. Tất cả các loại cây đều có biển tên giúp giáo viên, cha mẹ trẻ thuận lợi trong việc giáo dục trẻ, giúp trẻ dễ nhìn, dễ nhớ, kích thích trẻ tìm tòi, khám phá. Hiện tại, nhà trường đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp với hệ thống gồm 9 phòng học, 12 phòng chức năng và phòng y tế, nhà vệ sinh, nhà bếp đảm bảo tiêu chuẩn. Nhà trường mua sắm đồng bộ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi bảo đảm an toàn, phù hợp cả về môi trường bên trong, bên ngoài lớp học phục vụ tốt nhất hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ. Không gian lớp học được sắp xếp, bố trí hợp lý với các “góc học tập”, “góc sáng tạo”, “góc thư viện” để trẻ trải nghiệm, khám phá, vui chơi và phát triển. Các lớp học đều có góc thiên nhiên, đường lên cầu thang được treo những chậu cây nhỏ, chậu hoa, cây cảnh... Các cây đều được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên, đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động và vui chơi an toàn, sáng tạo theo hình thức “học mà chơi, chơi mà học” phù hợp theo lứa tuổi. Bếp ăn bán trú được bố trí theo nguyên tắc một chiều, bảo đảm chế độ kiểm tra thực phẩm 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định.

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường cũng đã làm tốt công tác phối hợp với ngành Y tế trong chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh. Ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên. Đồng thời, ban giám hiệu luôn nhắc nhở đội ngũ giáo viên phải ân cần, gần gũi, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ tận tình chu đáo, thân thiện để trẻ tự tin, yêu trường, yêu lớp; tuyệt đối nói không với bạo lực học đường, không dùng bất kỳ một hình thức phạt nào ảnh hưởng đến thể chất và tâm lý trẻ. Đặc biệt, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ giáo viên, nhân viên thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên, trường lớp, đồ dùng, đồ chơi; thực hiện nghiêm những khuyến cáo trong phòng, chống dịch của ngành chức năng và chính quyền địa phương. Ngoài mua sắm đầy đủ khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn..., nhà trường xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ, bảo đảm an toàn thực phẩm; phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ, vận động phụ huynh không đưa trẻ đến trường nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở...

Không chỉ tạo môi trường giáo dục lành mạnh, hàng năm, nhà trường còn thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ như: khám, cân, đo, theo dõi sức khoẻ cho trẻ theo định kì trên biểu đồ tăng trưởng. Chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ được đặc biệt quan tâm với chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị theo quy định. Việc xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn cho trẻ theo quy định, đảm bảo cơ cấu dinh dưỡng phù hợp với nhóm tuổi và điều kiện thực tiễn. Lương thực, thực phẩm cung cấp trong bữa ăn hàng ngày tại lớp đều có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Nhờ đó đã góp phần nâng cao thể chất cho các cháu. Năm học 2021-2022, nhà trường có 262 trẻ ra lớp, trong đó trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo ra lớp đạt 100%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở khối mẫu giáo chỉ còn 1,9%, và ở thể thấp còi còn 1,9%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi ở khối nhà trẻ còn 1,8%.

Những nỗ lực của Trường Mầm non Trực Mỹ trong xây dựng phong trào xanh - sạch - đẹp - an toàn đã được ngành chức năng, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh ghi nhận, đánh giá cao. Từ năm 2020, nhà trường đã được Sở GD và ĐT công nhận đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2./.

Bài và ảnh: Hồng Minh