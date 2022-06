Hiệu quả phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở Trường THPT Mỹ Lộc

Những năm gần đây, Trường THPT Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) đã tích cực đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tích cực nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT), ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học nhằm đáp ứng mục tiêu của quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo.

Sản phẩm STEM của học sinh Trường THPT Mỹ Lộc tại Ngày hội STEM cấp cụm Mỹ Lộc - Vụ Bản năm học 2020-2021.

Với sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ giáo viên trong Ban cố vấn nghiên cứu KHKT và sự nỗ lực của học sinh, nhà trường đã đạt nhiều kết quả trong các cuộc thi KHKT và Ngày hội STEM do Sở GD và ĐT, Bộ GD và ĐT tổ chức và các cuộc thi khác như: cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”, “Thanh thiếu niên sáng tạo”, “Sáng kiến khoa học” do báo điện tử VnExpress, “Ngày hội STEME” do Trường Đại học VinUni tổ chức. Tiêu biểu như: Năm học 2019-2020, năm học 2020-2021, tại cuộc thi KHKT và Ngày hội STEM do Sở GD và ĐT tổ chức, trường đoạt giải Nhì toàn đoàn khối các trường THPT công lập toàn tỉnh; năm học 2021-2022, trường có 3 sản phẩm dự thi nghiên cứu khoa học đều đoạt giải cấp tỉnh gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba; 1 sản phẩm đã được chọn là 1 trong 2 sản phẩm của toàn tỉnh tham gia Cuộc thi KHKT dành cho học sinh cấp quốc gia do Bộ GD và ĐT tổ chức, kết quả đoạt giải “Triển vọng”.

Để có được kết quả trên, đội ngũ giáo viên nhà trường không ngừng học hỏi, tham dự đầy đủ các buổi tập huấn do Sở GD và ĐT, Trường Đại học VinUni, Phenikaa tổ chức. Các tổ chuyên môn thuộc khối Khoa học tự nhiên đều xây dựng, thiết kế dạy học các tiết học theo định hướng STEM, gắn lý thuyết với các vấn đề thực tiễn. Các thầy, cô giáo tích cực hướng dẫn, động viên học sinh ngoài giờ lên lớp tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ (CLB) STEM của nhà trường. Ngoài ra, các tổ nhóm chuyên môn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo để bàn về phương pháp dạy học tích cực, trao đổi các kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài sáng kiến cấp trường, cấp ngành, cấp tỉnh, từ đó lan tỏa tinh thần hăng say tìm tòi khám phá, nghiên cứu khoa học trong giáo viên, học sinh. Tiêu biểu như sáng kiến: “Chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong trường phổ thông” (Tác giả Nguyễn Duy Phương và Phạm Văn Ninh). Một số giải pháp của sáng kiến này đã được một số trường THPT trong và ngoài tỉnh đưa vào áp dụng như: THPT Nguyễn Đức Thuận (Vụ Bản), THPT Mỹ Tho (Ý Yên), THPT Xuân Trường (Xuân Trường), THPT B Hải Hậu (Hải Hậu), THPT Trực Ninh B (Trực Ninh), THPT Trần Nhân Tông (Nghĩa Hưng), THPT A Nghĩa Hưng (Nghĩa Hưng), THPT Ngô Quyền (thành phố Nam Định), THPT Nam Trực (Nam Trực), THPT Trần Văn Lan (Mỹ Lộc): THPT Lý Thường Kiệt (Hải Phòng); THPT Ninh Bình, THPT Gia Viễn B (Ninh Bình); THPT Gang Thép Thái Nguyên (Thái Nguyên).

Vào đầu mỗi năm học, các CLB STEM tuyển chọn các thành viên mới có niềm đam mê và năng lực tự học, sáng tạo, tư duy khoa học. Để tạo động lực cho các em nghiên cứu KHKT và STEM, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn mỗi kỳ xây dựng, thiết kế, dạy ít nhất 1 tiết dạy học theo định hướng STEM trong mỗi khối lớp, cùng nhau xây dựng các ý tưởng nghiên cứu khoa học của học sinh hoặc của đồng nghiệp; tổ chức CLB STEM cho các khối lớp để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Trong CLB STEM, nhà trường định hướng và khuyến khích nhiều học sinh say mê nghiên cứu tạo ra những sản phẩm hữu ích đối với cuộc sống và học tập. Tiêu biểu như các sản phẩm: “Ngôi nhà thời đại công nghệ 4.0” (của em Đặng Tuấn Đạt lớp 11A1 và Lương Ngọc Nam lớp 11A5 (năm học 2019-2020) đạt giải Nhì cấp tỉnh; “Robot thám hiểm” của Đặng Việt Anh 10A2 và Đồng Minh Doanh 11A5 (năm học 2019-2020); “Điều chế cacbon hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp sốc nhiệt và đánh giá khả năng hấp thụ của cacbon trong nước thải” của Trần Thị Kim Thanh và Hà Thu Huyền lớp 11A1 đạt loại xuất sắc. Năm học 2020-2021, sản phẩm “Hệ thống rửa tay thông minh” của các em Nguyễn Cao Lộc và Trần Bá Tài lớp 11A1 đạt giải Ba cấp tỉnh; sản phẩm “Mô hình xử lý rác thải và khí thải” của Trần Ngọc Thưởng và Lê Anh Minh lớp 10A1 đạt loại xuất sắc; “Robot thám hiểm” của Đặng Việt Anh 11A2 và Trần Huy Hoàng 11A1 đạt loại xuất sắc. Năm học 2021-2022, “Nghiên cứu hoạt tính sinh học của dịch chiết cây xuyến chi (Bidens pilosa) và ứng dụng trong xử lý một số bệnh nấm, côn trùng trên cây trồng” của Nguyễn Minh Anh lớp 12A1 Trường THPT Trần Hưng Đạo và Trần Thị Anh Thư lớp 11A1 Trường THPT Mỹ Lộc đạt giải Nhất cấp tỉnh và giải “Triển vọng” cấp quốc gia; “Đề xuất một số giải pháp giúp học sinh tham gia tích cực, chủ động vào quá trình chuyển đổi số ở Trường THPT Mỹ Lộc” của Trần Ngọc Thưởng 11A1 Trường THPT Mỹ Lộc và Hoàng Thế Anh Trường THPT Trần Hưng Đạo đạt giải Nhì cấp tỉnh; “Thiết bị điều khiển thông minh trong gia đình” của Đặng Thế Sơn 10A1 và Kiều Anh Tú 11A1 đạt giải Ba cấp tỉnh.

Đặc biệt, năm học 2020-2021, học sinh các nhóm trong CLB STEM của trường tham dự ngày hội STEM cấp cụm Mỹ Lộc - Vụ Bản (với 40 sản phẩm) và cuộc đua Robot do các thành viên trong CLB tham gia. Ngày hội STEM cấp cụm đã thành công rực rỡ, Trường THPT Mỹ Lộc được đánh giá là trường học điển hình tiên phong trong dạy học theo định hướng STEM của tỉnh.

Hình thành phong trào nghiên cứu khoa học và ứng dụng KHKT tại Trường THPT Mỹ Lộc giúp cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và các phong trào thi đua trong nhà trường. Điều đó được thể hiện ở kết quả học lực, hạnh kiểm, thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, kết quả thi Hùng biện tiếng Anh, Hội thi KHKT và Ngày hội STEM, kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tiến bộ qua từng năm. Nếu năm học 2017-2018, học sinh học lực giỏi của trường chỉ chiếm 27,8%, học lực khá 62,7%, trung bình 8,6%, vẫn còn 0,8% Yếu thì năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh đạt giỏi đã tăng lên 54,47%, khá 45,18%, trung bình 1,27%, Yếu 0,08%. Về hạnh kiểm: Năm học 2017-2018 học sinh hạnh kiểm tốt đạt 95,7%, khá 3,9%, trung bình 0,4%; năm học 2021-2022, học sinh hạnh kiểm tốt đạt 98,39%, khá 1,61%, không có học sinh bị đánh giá hạnh kiểm trung bình và yếu. Năm học 2021-2022, kết quả thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, trường đạt giải Nhất toàn đoàn; thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh đạt giải Nhì toàn đoàn.

Đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Lộc cho biết: Việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng KHKT giúp thúc đẩy nhà trường thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập; đáp ứng yêu cầu cả dạy trực tiếp và trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua. Đồng thời giúp học sinh phát huy phẩm chất, năng lực, giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên từng bước thích ứng với chương trình GDPT 2018 để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường./.

Bài và ảnh: Minh Thuận