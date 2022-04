Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn, lĩnh vực trọng điểm ở thành phố Nam Định

Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) thành phố Nam Định đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách, chỉ đạo các thành viên đồng bộ quyết liệt trong công tác xây dựng phong trào nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo lá chắn thép trong phòng, chống dịch.

Công an thành phố Nam Định triển khai kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến các phường, xã trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố cho biết, cuối năm 2021, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo 138 thành phố đã chỉ đạo MTTQ thành phố ban hành Kế hoạch số 19 về phát động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch với khẩu hiệu “Bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh COVID-19”. Tất cả 25 phường, xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và thành lập 581 tổ COVID-19 cộng đồng tại thôn, xóm, tổ dân phố với 4.067 thành viên. Thông qua phát động của MTTQ, phong trào đã nhanh chóng thu hút sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân, đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 thành phố đã ban hành Kế hoạch số 48 về triển khai xây dựng mô hình “2 tự quản, 2 chủ động” góp phần “Bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh COVID-19” trên địa bàn; trong đó “2 tự quản” gồm tự quản về địa bàn và tự quản về con người; “2 chủ động” là chủ động phản ánh và chủ động phòng chống; chỉ đạo xây dựng mô hình ở những địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao như khu dân cư, trường học, chợ dân sinh... Chợ Cửa Trường, phường Ngô Quyền và các khu dân cư ở phường Lộc Hạ là những địa điểm đầu tiên triển khai mô hình “2 tự quản, 2 chủ động” với việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân; tăng cường các hoạt động kiểm soát, phòng chống dịch; các biện pháp áp dụng công nghệ thông tin được mở rộng thông qua hình thức thiết lập các mã QR-Code, hình thành các nhóm zalo giữa các tiểu thương, các hộ dân kết nối đến cơ quan quản lý. Mô hình “2 tự quản, 2 chủ động” phòng, chống dịch COVID-19 đến nay đã được nhân rộng ra toàn địa bàn thành phố và bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Cùng với đóng góp vào hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo 138 thành phố đã chỉ đạo chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Nam Phong và phường Mỹ Xá. Đến nay, cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an hai nơi này đã hoàn thành chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp; đồng thời xây dựng được mô hình “3 quản, 3 biết” trong quản lý tạm trú, lưu trú tại phường Mỹ Xá; xây dựng mô hình “Tổ liên kết phòng, chống ma túy” tại xã Nam Phong đi vào hoạt động nền nếp, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Phong trào xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về trật tự đô thị do Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phát động được thành phố Nam Định tích cực hưởng ứng, lựa chọn các phường Thống Nhất, Vị Hoàng xây dựng điển hình. Đồng chí Vũ Chí Kiên, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất cho biết, phường có 2.078 hộ, 8.389 nhân khẩu; trên địa bàn có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như đường Võ Nguyên Giáp, đường Trần Thánh Tông, đường Trường Chinh, Quốc lộ 10 đi qua. Mặc dù lực lượng chức năng đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tuy nhiên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để xây dựng mô hình phường điển hình về trật tự đô thị, cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an địa phương đã tập trung làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, đấu tranh chống tội phạm, tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tiến hành lắp đặt 69 mắt camera công cộng giám sát tại các vị trí trọng điểm kết hợp với 314 mắt camera của các cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân để góp phần quản lý tốt địa bàn. Để xây dựng mô hình phường điển hình về trật tự đô thị, Đảng ủy, UBND phường Vị Hoàng đã có nhiều giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời chỉ đạo Công an phường tham mưu xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố gồm 7 người ở 7 tổ dân phố gắn liền với địa bàn phụ trách của cảnh sát khu vực. Quá trình hoạt động, lực lượng bảo vệ dân phố đã lập nhiều thành tích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ năm 2021 đến nay lực lượng bảo vệ dân phố đã cung cấp 113 tin báo về hình sự, tệ nạn xã hội; qua đó giúp Công an phường bắt quả tang 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với 4 đối tượng, bắt 2 vụ cờ bạc, bắt 2 vụ trộm cắp tài sản, ngăn chặn 5 vụ đánh nhau. Ngoài ra, do nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ dân phố đã chủ động phối hơp với cảnh sát khu vực, các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố phát hiện, hòa giải thành công nhiều mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, không để kéo dài, phức tạp. Gần đây, lực lượng bảo vệ dân phố còn thường xuyên phối hợp, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các cơ quan, doanh nghiệp di chuyển, tháo dỡ lều quán, biển quảng cáo, bạt, mái che lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; phối hợp xử lý 76 vụ vi phạm trật tự đô thị... Với những cách làm sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế, đến nay 2 phường Thống Nhất và Vị Hoàng đều đã hoàn thành các tiêu chí, trở thành phường điển hình về trật tự đô thị.

Nhằm tiếp tục phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Nam Định đang tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng những giải pháp cụ thể triển khai, duy trì, thực hiện tốt phong trào trên địa bàn, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Bài và ảnh: Xuân Thu