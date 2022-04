Phụ nữ Hải Thanh học và làm theo Bác

Từ nhiều năm nay, việc học và làm theo Bác đã được lan tỏa sâu rộng và trở thành “kim chỉ nam” trong mọi hoạt động của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ xã Hải Thanh (Hải Hậu). Với những hoạt động, việc làm thiết thực, ý nghĩa trong việc làm theo Bác đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đồng thời tham gia thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội viên phụ nữ xã Hải Thanh chăm sóc tuyến đường hoa, làm đẹp cảnh quan môi trường.

Để việc học và làm theo Bác trở thành phong trào có chiều sâu, hiệu quả, Hội Phụ nữ xã Hải Thanh đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của hội, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện, phấn đấu, rèn luyện... Qua đó từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ Hội cũng như hội viên trong việc làm theo tấm gương của Bác để vận dụng vào các hoạt động công tác Hội và trong cuộc sống. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đều lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội và của địa phương như: phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”… Hàng năm, Hội xã đã xây dựng kế hoạch và phát động toàn thể cán bộ, hội viên xây dựng quỹ “Vì phụ nữ nghèo” để hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình đồng thời tích cực phát động cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)”, phát động mỗi cán bộ, hội viên tham gia ít nhất một loại hình tiết kiệm do các cấp Hội phát động. Đến nay, toàn xã đã thành lập được 39 nhóm tiết kiệm với 408 thành viên tham gia; trong năm vừa qua, Hội đã vận động hội viên và gia đình mua trên 1.000 thẻ BHYT góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn xã đạt trên 95%. Hàng năm, Hội đã rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Năm 2021, toàn xã 9 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, 102 hộ cận nghèo, trong đó 27 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ; Hội Phụ nữ xã xây dựng kế hoạch giúp 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ về kiến thức để thoát nghèo bền vững; giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ, tăng thu nhập cho gia đình… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 0,39%. Hội Phụ nữ xã cũng đã đẩy mạnh các hoạt động vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Hiện nay, Hội đang nhận ủy thác nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội trên 3,7 tỷ đồng cho 113 hộ vay tại 3 tổ tiết kiệm và vay vốn và huy động tiết kiệm gần 300 triệu đồng.

Học và làm theo Bác, Hội Phụ nữ xã Hải Thanh còn đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với những hoạt động thiết thực như: đăng ký đảm nhận việc trồng hoa, trồng cây ven đường tạo ra cảnh quan đẹp; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó 13/13 chi hội thường xuyên duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường định kỳ theo tháng; chăm sóc, dặm tỉa đường hoa với tổng chiều dài hơn 11km, trong đó năm 2021 có 5 tuyến đường được công nhận “Xanh - sạch - đẹp - kiểu mẫu do phụ nữ tự quản”. Cùng với việc duy trì hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường theo tháng và chăm sóc các tuyến đường hoa, các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền hội viên cùng gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, nhân rộng mô hình “Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình” bằng nắp đậy, xử lý bằng men vi sinh; duy trì công tác vệ sinh môi trường đường dong ngõ xóm, cùng gia đình chỉnh trang khuôn viên gia đình “Sáng - xanh - sạch - đẹp” góp phần tham gia xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn xã có trên 1.300 gia đình sử dụng mô hình xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình (trong đó có 473 hộ đào hố có nắp đậy xử lý bằng men vi sinh). Hội Phụ nữ xã đã duy trì hiệu quả hoạt động mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng NTM” tại 100% chi hội, trong năm vừa qua, có 1.790 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, đạt 96,23%.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội Phụ nữ xã đã đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo và tích cực tham gia chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên và nhân dân ủng hộ nhu yếu phẩm, vật dụng phòng chống dịch; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch và các khuyến cáo của ngành Y tế trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tham gia các tổ công tác xét nghiệm nhanh, tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho nhân dân; tham gia các tổ giám sát các khu vực cách ly phong tỏa; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ cùng người thân trong gia đình và cộng đồng thực hiện nghiêm nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội… Hội Phụ nữ xã đã vận động được nhu yếu phẩm và tiền với tổng trị giá gần 50 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình trong khu phong tỏa và cách ly tại nhà, phụ nữ, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền hội viên và nhân dân ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19 được 136 triệu đồng, chung tay góp sức cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực trong phong trào thi đua học và làm theo Bác, đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hải Thanh, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và đóng góp công sức cho sự nghiệp đổi mới của quê hương./.

Bài và ảnh: Thu Thủy