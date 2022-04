Các trường mầm non phấn khởi đón hơn 100 nghìn học sinh trở lại học trực tiếp

Sáng mai, 12-4, hơn 100 nghìn học sinh của 230 trường mầm non trên toàn tỉnh sẽ tới trường học trực tiếp sau thời gian dài phải nghỉ học do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở GD và ĐT về việc chuẩn bị tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, trước đó, các cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác đón học sinh trở lại, đặc biệt là tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Giáo viên Trường Mầm non xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) lau rửa, vệ sinh nền nhà, đồ chơi, dụng cụ học tập sẵn sàng đón trẻ tới trường.

Tại Trường Mầm non xã Nam Hồng (Nam Trực), Ban giám hiệu nhà trường cho biết: Số học sinh ra lớp mẫu giáo là gần 300 cháu/15 lớp; số học sinh ra lớp nhà trẻ là hơn 50 cháu/5 nhóm lớp. Nhà trường bố trí 41 giáo viên/20 nhóm lớp, đảm bảo 2 giáo viên/lớp. Trước đó, để chuẩn bị cho học sinh trở lại lớp học trực tiếp, nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tổng vệ sinh toàn trường, phát quang bụi rậm, không để nước đọng. Chuẩn bị các dụng cụ và các chất tẩy rửa để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn; Chuẩn bị bàn sát khuẩn và thực hiện đo thân nhiệt khi trẻ đến trường; Bố trí nơi rửa tay hàng ngày của học sinh. Dùng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn (có chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc chứa ít nhất 60% cồn) lau rửa, phun lau toàn bộ nền, tường nhà, tay nắm cửa, tay vịn lan can, cầu thang, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng, đồ chơi ngoài trời; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện và phương tiện phục vụ phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tiến hành tiêu độc khử trùng các khu vực xung quanh trường; vệ sinh bếp ăn chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để đón trẻ tới trường.

Tại Trường Mầm non xã Hải Hòa (Hải Hậu), sau khi có thông báo học sinh được trở lại trường vào ngày 12-4 sau đợt nghỉ dài chống dịch, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn trường học theo chỉ đạo của cấp trên để đón học sinh đến trường. Số học sinh các lớp trở lại trường chiếm hơn 90% tổng số học sinh. Để đón gần 500 học sinh đi học trở lại, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết như máy đo thân nhiệt, dung dịch rửa tay khô, nước và xà phòng rửa tay cho các điểm trường và trên các nhóm lớp; phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trong và ngoài lớp học. Nhà trường đã chỉ đạo làm tốt công tác đón trẻ, trang trí đẹp tạo không khí thân thiện, vui tươi, mới lạ thu hút học sinh. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, nhà trường thông báo yêu cầu phụ huynh và học sinh đeo khẩu trang đầy đủ khi đến trường, thực hiện tốt 5K; bố trí giáo viên đón, trả trẻ, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho trẻ ngay tại cổng trường, không để phụ huynh vào trong sân trường, nhắc nhở không tập trung đông người trước cổng trường cũng như trong nhà trường. Vào lớp học trẻ cũng được bố trí ngồi giãn cách. Đồ dùng cá nhân của trẻ đều được vệ sinh, diệt khuẩn: luộc, lau chùi sạch sẽ phơi khô; khăn mặt/ca, cốc uống nước đều có ký hiệu riêng của từng trẻ. Ngày đầu quay lại trường sau thời gian nghỉ dịch kéo dài, các trẻ đều có tâm lý phấn khởi, vui vẻ khi được gặp lại các bạn và cô giáo.

Tìm hiểu tại tất cả các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đều đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ khi đón các cháu trở lại trường học. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD và ĐT, các CSGD mầm non đã xây dựng kế hoạch chi tiết phòng, chống dịch của trường. Trước ngày đón học sinh trở lại trường học trực tiếp, các nhà trường tổ chức tuyên truyền về chủ trương cho học sinh đi học trực tiếp, thông báo lịch học chính thức tới phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm sử dụng các nền tảng mạng xã hội (zalo, facebook, messenger) ứng dụng công nghệ thông tin tạo nhóm với phụ huynh học sinh để đảm bảo thông tin trao đổi kịp thời với phụ huynh về tình hình của trẻ khi có yếu tố dịch tễ (ở trường và ở nhà). Sở GD và ĐT cũng đã hướng dẫn các CSGD mầm non đảm bảo an toàn trong tổ chức các hoạt động: đón, trả trẻ; ăn, ngủ; vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cho trẻ; cho trẻ em chơi - học; hướng dẫn thực hiện khai báo y tế, 5K theo quy định, cập nhật hàng ngày với gia đình trẻ em về lịch sử tiếp xúc của các thành viên trong gia đình mà trẻ em tiếp xúc khi ở nhà… Yêu cầu các nhà trường thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bề mặt phòng học, khu vệ sinh, phòng chức năng, hành lang đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục;... phù hợp hàng ngày hoặc hàng tuần; hạn chế sử dụng đồ chơi khó vệ sinh, khử khuẩn. Tăng cường lưu thông không khí lớp học bằng cách mở tối đa cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong lớp học, cuối buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng. Nhà trường cũng hướng dẫn phụ huynh các quy định về phòng, chống dịch khi đưa học sinh đến trường học trực tiếp.

Sau một thời gian dài phải nghỉ học do yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19, không khí tại các trường mầm non đã háo hức, phấn khởi trở lại đối với cả cô và trò vì đã được thỏa nỗi nhớ trường, nhớ lớp. Để niềm vui trở lại trường học được lâu dài đúng tinh thần thích ứng an toàn trong bối cảnh dịch ở nhiều nơi vẫn đang diễn biến khá phức tạp, các CSGD mầm non trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai rất nhiều biện pháp thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các CSGD mầm non, nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, đảm bảo an toàn trường học./.

Bài và ảnh: Minh Thuận