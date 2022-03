Lực lượng Cảnh sát Hình sự xung kích trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm

Quả cảm, can trường, gian khó chẳng sờn lòng, hiểm nguy không chùn bước, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh luôn nắm chắc, dự báo chính xác quy luật hoạt động của tội phạm; từ đó có kế hoạch đấu tranh, trấn áp hiệu quả với những chuyên án đã xác lập, nhanh chóng truy bắt các đối tượng phạm tội, đem lại bình yên cho xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch phá án.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) cho biết, những năm gần đây tội phạm hình sự trong nước có xu hướng cấu kết với tội phạm ma túy, kinh tế, đồng thời lợi dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật để gia tăng thủ đoạn phạm pháp và che giấu tung tích; có tính lưu động và “phi truyền thống”, xuyên quốc gia, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý. Bên cạnh đó, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 nhiều đối tượng gia tăng hoạt động trộm cắp, cướp tài sản. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không còn băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu côn đồ, xã hội đen... mà “nổi lên” hoạt động tội phạm về “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng trong các giao dịch dân sự, kéo theo hệ lụy lớn. Với lãi suất cắt cổ, thủ đoạn đòi nợ tàn độc, loại tội phạm này là nguyên nhân phát sinh các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản. Bên cạnh đó là tội phạm liên quan đến công nghệ cao xuất hiện nhiều mánh khóe, thủ đoạn mới. Từ hack nick facebook, zalo để lừa tiền; giả danh lực lượng công an, tòa án, viện kiểm sát gọi điện lừa đảo tiền người dân đến những thủ đoạn lần đầu xuất hiện tại Nam Định như lập facebook giả kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tiền của các nhà hảo tâm; lập đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự tỉnh tổ chức các chuyên án nhằm ngăn chặn và triệt xóa tận gốc các loại tội phạm; huy động tổng lực tấn công mạnh làm tan rã nhiều ổ, nhóm côn đồ; kịp thời ngăn chặn, bắt giam, khởi tố nhiều đối tượng phạm tội. Cùng với cương quyết đấu tranh, sớm triệt xóa những vụ, việc phức tạp; bắt giữ những đối tượng tội phạm nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát Hình sự đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, cảm hóa đối tượng phạm tội, nhất là trong lứa tuổi chưa thành niên, những kẻ nghiện game; tội phạm cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; tội phạm xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng An ninh xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình liên quan đến an ninh quốc gia ngay từ cơ sở và trên không gian mạng; phát hiện và có biện pháp ngăn chặn từ sớm, từ xa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; nhất là ngăn chặn các tổ chức phản động lôi kéo, móc nối, cài cắm đối tượng chống phá tại địa bàn tỉnh. Từ cuối năm 2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát Hình sự tỉnh liên tiếp lập nhiều chiến công, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân. Ngay trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệt phá thành công chuyên án 1221B, bắt, khởi tố 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, thu giữ trên 300 triệu đồng, 3 xe ô tô và một số vật chứng liên quan. Qua điều tra ban đầu xác định, từ tháng 10-2021 đến nay, các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản cá nhân của nhiều ngân hàng để chuyển tiền cho nhau với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục củng cố tài liệu, điều tra mở rộng án. Ngay trong những ngày đầu năm mới 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại xã Trực Thắng (Trực Ninh), tạm giữ 21 đối tượng về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc, hoạt động tín dụng đen, thu giữ 300 triệu đồng, 4 xe ô tô và nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can có liên quan nhằm xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Cùng với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an các huyện, thành phố cũng liên tiếp lập nhiều chiến công. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nam Trực vừa triệt xóa chuyên án 921T về trộm cắp tài sản là cây cảnh, bắt 2 đối tượng trộm cắp 4 cây hoa trà trị giá khoảng 48 triệu đồng. Khai thác mở rộng, bước đầu các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện thành công 10 vụ trộm khác lấy đi hơn 100 cây cảnh các loại trên địa bàn các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu trị giá khoảng 300 triệu đồng. Công an huyện Hải Hậu phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra khám phá chuyên án tội phạm tội phạm sử dụng công nghệ cao, có dấu hiệu phạm tội “rửa tiền”, tổ chức bắt và khởi tố Lê Hoài Thanh trú tại xã Hải Hưng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Bước đầu làm rõ, từ cuối năm 2021 đến nay, đối tượng Lê Hoài Thanh đã mua bán trái phép 84 tài khoản các ngân hàng thương mại Việt Nam với đối tượng người Đài Loan, thu lợi bất chính 30 triệu đồng; qua sao kê xác định các tài khoản có gần 6 tỷ đồng...

Đoàn kết một lòng, vượt qua mọi thử thách gian khó, lập nên những chiến công, thành tích vang dội, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục tiếp nối truyền thống Anh hùng, thực sự là “quả đấm thép” trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm hình sự, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Xuân Thu