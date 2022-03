Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, từ năm 2021 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực đẩy mạnh vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đặt ra, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sản xuất các mặt hàng túi xách tay xuất khẩu tại Công ty TNHH Yamani Dynasty, Cụm công nghiệp Nam Hồng (Nam Trực).

Theo đánh giá của UBND tỉnh công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 đã có sự chuyển biến tích cực, hướng vào các lĩnh vực trọng yếu, những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Nội dung thi đua được cụ thể hoá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục đào tạo, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ. Các phong trào thi đua thời gian qua đã có những đổi mới về nội dung, hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn, thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng. Các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã duy trì tốt việc phát động thi đua, đăng ký, ký kết giao ước thi đua, bình xét, đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác theo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, kịp thời động viên cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc đồng thời lôi cuốn, khuyến khích cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, thi đua năng động sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khối Các Hội đặc thù của tỉnh với 15 cơ quan, đơn vị trực thuộc đã hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cả nước chung tay vì người nghèo”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19”; đồng thời triển khai, thực hiện phong trào mang tính đặc thù của từng ngành. Trong đó, Hội Luật gia tỉnh phát động phong trào thi đua xây dựng đội ngũ luật gia “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý”; phong trào “Luật gia Việt Nam gương mẫu, đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Hội Cựu thanh niên xung phong tặng 28 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 56 triệu đồng; sửa chữa 18 nhà dột nát tổng số tiền 360 triệu đồng; tặng 215 suất quà cho hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; số dư “Quỹ nghĩa tình đồng đội” hiện có 3,68 tỷ đồng, đạt bình quân 400 nghìn đồng mỗi hội viên. Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần đưa Nam Định vươn lên giữ vững thành tích 27 năm liên tục là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn toàn quốc về chất lượng giáo dục và đào tạo. Đến nay, tổng Quỹ khuyến học toàn tỉnh hơn 202 tỷ đồng; 286 đơn vị khuyến học cơ sở có quỹ từ 100 triệu đến 4 tỷ đồng. Trong năm, Hội Khuyến học tỉnh đã vận động 24 tổ chức, cá nhân ủng hộ 2,8 tỷ đồng, tổ chức 18 cuộc trao học bổng cho 2.031 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để các em tiếp tục vươn lên trong học tập.

Phong trào thi đua ở các huyện, thành phố từ năm 2021 đã tập trung vào thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, các huyện, thành phố đã thành lập 3.674 Tổ COVID-19 cộng đồng tại các thôn, xóm, tổ dân phố để thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đến từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội; triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp; tích cực thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo nghị quyết của Chính phủ, quyết định của UBND tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra vi phạm, trục lợi chính sách; kịp thời giúp người dân bớt đi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho khoảng 1,1 triệu lượt người với tổng kinh phí hơn 413 tỷ đồng. Đến nay, các huyện, thành phố đã chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Công tác xây dựng NTM tiếp tục được các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Trong năm 2021, toàn tỉnh đã có 65 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 106/204 (51%) xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư đạt kết quả khá, giải phóng mặt bằng đạt kết quả tốt; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua Các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy đều có phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy với phong trào “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với phong trào thi đua “Phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy thi đua lập công dâng Bác; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục với phong trào “Dân vận khéo”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với phong trào “Rèn nói, luyện viết”. Ban Nội chính Tỉnh ủy với phong trào thi đua “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”. Văn phòng Tỉnh ủy với phong trào “Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2020-2025”. Báo Nam Định với phong trào thi đua “Kịp thời, trúng, đúng, đẹp, hay” thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, phóng viên, nhân viên. Trường Chính trị Trường Chinh với phong trào “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” và “Dạy tốt, học tốt, quản lý và phục vụ tốt”. Các phong trào đã góp phần tạo không khí phấn khởi, sôi nổi thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ các phong trào thi đua đã góp phần không nhỏ trong việc duy trì mức tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh năm 2021 ở mức khá với tốc độ tăng trưởng đạt 7,7%; chất lượng tăng trưởng được nâng lên; ước thực hiện cả năm đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ổn định, phát triển; một số lĩnh vực duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ và cao hơn bình quân cả nước. Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

Bài và ảnh: Xuân Thu