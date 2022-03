Lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường công tác dân vận

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/QUTW, ngày 26-1-2015 của Quân ủy Trung ương “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”, trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm và tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Bộ CHQS tỉnh khánh thành “Nhà đồng đội” tặng gia đình Đại úy Nguyễn Tiến Đạt, trợ lý Ban Tham mưu, Ban CHQS huyện Giao Thủy.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác dân vận; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình hành động, kế hoạch công tác dân vận. Các đơn vị LLVT tỉnh và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã thường xuyên làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể địa phương tích cực đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương như: phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nhân đạo từ thiện, công tác chính sách, an sinh xã hội, xây dựng Nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tổ chức thực hiện các chương trình quân dân y kết hợp và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19… góp phần thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Trong năm 2021, LLVT tỉnh đã phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Nam Định, huyện Trực Ninh; diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập phòng chống COVID-19 tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 10 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cũng trong năm, LLVT tỉnh đã thăm, tặng 253 suất quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở biên giới, hải đảo và các đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến; làm tốt công tác xét duyệt, thẩm định, báo cáo, chi trả trợ cấp theo các Quyết định 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách cho các đối tượng và giải quyết các chính sách tồn đọng sau chiến tranh. Trong đó, đã thẩm định, xét duyệt và báo cáo Quân khu 3.207 hồ sơ theo Quyết định số 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ; chi trả 1 lần cho 153 đối tượng theo Quyết định số 62 với gần 600 triệu đồng; 5.432 đối tượng theo Quyết định 49 với trên 11,2 tỷ đồng; tổ chức trao Quyết định hưởng chế độ thương binh, chi trả truy lĩnh trợ cấp thương tật cho 38 trường hợp với gần 3 tỷ đồng; trao Quyết định và chi trả trợ cấp một lần cho 9 trường hợp với hơn 100 triệu đồng. Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ cho 48 gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn 24 triệu đồng do ảnh hưởng của dịch COVID-19; hỗ trợ 82 cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn hơn 60 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán; khánh thành 5 “Nhà tình nghĩa”, 1 “Nhà đồng đội”; phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.902 đối tượng chính sách, khám chữa bệnh cho 90.459 đối tượng bảo hiểm y tế; tặng trang thiết bị y tế trị giá trên 132 triệu đồng cho các xã khó khăn thuộc huyện Xuân Trường, Mỹ Lộc, Trực Ninh, Nam Trực, Vụ Bản và thành phố Nam Định. Tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh hỗ trợ trên 90 triệu đồng, huy động 4.150 ngày công phối hợp cùng các lực lượng tu sửa 12km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và 10 nhà văn hóa thôn, xóm. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19: tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng, chống Covid-19 tại các khu công nghiệp của tỉnh và trên địa bàn các huyện, thành phố, 01 cuộc diễn tập phòng, chống COVID-19 tại trường học; tổ chức xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực cách ly của tỉnh, huyện; tổ chức trên 120 buổi tuyên truyền lưu động trong phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tiếp nhận, cách ly cho hàng chục nghìn công dân; cử 5 đồng chí y, bác sĩ và 1 xe cứu thương tăng cường Quân khu 7 phòng, chống dịch COVID-19...

Những hoạt động tích cực trong công tác dân vận của LLVT tỉnh đã góp phần gắn kết chặt chẽ tình quân dân, duy trì mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa LLVT với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc./.

Bài và ảnh: Thu Thủy