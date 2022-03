Các cấp Công đoàn chung tay bảo đảm an toàn cho người lao động

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), góp phần đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân tại Công ty TNHH VietPower, xã Hải Tân (Hải Hậu).

Các cấp Công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật ATVSLĐ và các quy định pháp luật liên quan qua sinh hoạt tổ công đoàn, hệ thống truyền thanh nội bộ của doanh nghiệp, áp phích, tờ gấp, tờ rơi đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu về các nguy cơ rủi ro mất ATVSLĐ cũng như các biện pháp kiểm soát yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn còn phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Trung bình mỗi năm, tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện gần 100 cuộc kiểm tra, giám sát, qua đó chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của đoàn viên, người lao động; kịp thời nhắc nhở, kiến nghị và yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục những hạn chế, rủi ro nhằm đảm bảo an toàn lao động. Công đoàn còn chủ động xây dựng góc an toàn lao động trong các doanh nghiệp; kịp thời động viên và khen thưởng đối với những lao động có sáng kiến về ATVSLĐ triển khai áp dụng vào thực tế. Định kỳ mỗi năm 2 lần, Công đoàn cùng với doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe cho người lao động; quan trắc, đo môi trường làm việc để kịp thời khắc phục những rủi ro, hạn chế tác động đến sức khỏe công nhân, bố trí công việc phù hợp với thể trạng sức khỏe người lao động. Để bảo vệ môi trường làm việc cho người lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh còn triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp - bảo đảm ATVSLĐ”, vận động công nhân lao động tham gia các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước; thu gom xử lý chất thải, rác thải; trồng và chăm sóc cây xanh… LĐLĐ các huyện, thành phố đã phối hợp với chính quyền tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường xung quanh nơi làm việc và các đơn vị, doanh nghiệp, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước… thu hút 33.966 người tham gia, thu gom được 1.892m3 rác thải và dọn sạch 1.129km đường giao thông. Các cấp Công đoàn còn đẩy mạnh phối hợp với doanh nghiệp thành lập và ban hành quy chế hoạt động, chế độ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 170 mạng lưới an toàn vệ sinh viên với 1.651 thành viên.

Các an toàn vệ sinh viên thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn vệ sinh lao động…

Cùng với sự vào cuộc của các cấp Công đoàn, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới, nâng cấp các phương tiện, máy móc, thiết bị và ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng, cải tạo nhà xưởng, tạo môi trường làm việc an toàn, xây dựng khuôn viên xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công ty TNHH VietPower, xã Hải Tân (Hải Hậu) đã đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng khuôn viên, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp; xây dựng hệ thống thông gió thu hồi và khử bụi vải tại các dây chuyền sản xuất; cải tạo, nâng cấp kho bãi, các phân xưởng sản xuất thông thoáng, đủ ánh sáng cho công nhân làm việc; đầu tư hoàn thiện khu nhà ăn khép kín đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ bữa ăn giữa ca cho công nhân; bố trí phòng y tế có cán bộ y tế chuyên môn đáp ứng việc khám chữa bệnh cho công nhân... Hàng năm, 100% cán bộ, công nhân viên và người lao động được khám sức khỏe định kỳ; 100% cán bộ, công nhân viên đều đảm bảo sức khỏe để lao động, sản xuất, không có trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp... Công ty cũng tăng cường phổ biến các quy định về VSATLĐ đối với các công nhân đảm nhiệm việc vận hành một số thiết bị máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động nhằm giảm thiểu nguy cơ độc hại, nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Nhờ vậy trong nhiều năm qua, công ty không có trường hợp tai nạn lao động nào xảy ra.

Đồng chí Trần Trọng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết, việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, đem lại hiệu quả tích cực. Số vụ tai nạn lao động giảm rõ rệt; số người lao động bị bệnh nghề nghiệp cũng giảm mạnh trong những năm gần đây. Nếu như năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn lao động thì năm 2021 giảm còn 3 vụ. Công tác ATVSLĐ đã giúp người lao động trên địa bàn tỉnh đảm bảo sức khỏe thể chất, kịp thời động viên tinh thần, tích cực làm việc, tăng năng suất lao động, đưa doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh