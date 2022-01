Chủ động ngăn chặn nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ cháy. Khi các vụ cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) thuộc Công an tỉnh đã huy động 32 lượt xe chữa cháy, 1 lượt xe CNCH, 5 lượt xe chuyên dụng cùng 458 lượt cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường khống chế không để cháy lan thành các đám cháy lớn, cứu được nhiều tài sản giá trị, giúp nhiều người thoát nạn an toàn. Nguyên nhân các vụ cháy được lực lượng Công an điều tra, xác định có 7 vụ do sự cố thiết bị hệ thống điện, 2 vụ do sự cố kỹ thuật; địa bàn xảy ra cháy chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn, chiếm 70% số vụ; loại hình xảy ra cháy nhiều nhất gồm nhà ở kết hợp kinh doanh và cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.

Đại tá Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ thực trạng các vụ cháy trên địa bàn tỉnh năm 2021, Công an tỉnh đã chỉ đạo mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành 2 kế hoạch, 1 công văn chỉ đạo chính quyền các cấp nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định trong công tác PCCC-CNCH đối với nhà ở thuộc hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng mới trên điện thoại thông minh, thiết bị điện tử để báo cháy nhanh nhất. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh; hệ thống truyền thanh cơ sở; sử dụng loa phóng thanh lưu động tuyên truyền các quy định của pháp luật cũng như khuyến cáo các giải pháp ngăn ngừa cháy nổ. Phối hợp với cơ quan văn hóa căng treo 4.077 băng rôn; phát hành hàng nghìn tờ rơi tại các khu dân cư; in 3.618 bảng khuyến cáo kích thước lớn, nội dung quy định về an toàn PCCC treo niêm yết tại nhà văn hóa các tổ dân phố, thôn, xóm. Phối hợp với địa bàn dân cư tổ chức 2.921 buổi tuyên truyền trực tiếp về PCCC-CNCH thu hút 52.427 lượt người tham gia; phổ biến 13.804 lượt những quy định mới về PCCC lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, khu dân cư. Phối hợp với các cơ quan viễn thông trên địa bàn gửi 118 lượt tin nhắn SMS đến số điện thoại của chủ hộ sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về PCCC-CNCH... Cùng với đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, trong năm 2021, Công an tỉnh đã xây dựng 14 mô hình an toàn về PCCC tại khu dân cư; vận động 57 hộ gia đình có chuồng cọp tự nguyện tháo dỡ, tạo lối thoát nạn thứ hai để bảo đảm an toàn khi có sự cố cháy nổ; vận động 259.687 hộ gia đình tự trang bị các phương tiện PCCC-CNCH. Công an các huyện, thành phố tích cực tham mưu UBND cùng cấp tổ chức 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC-CNCH cho 452 Chủ tịch UBND, Công an cấp xã. Ngoài ra, Công an các huyện, thành phố đã tổ chức 11 lớp tập huấn nghiệp vụ cho gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp xã được giao đảm nhận công tác kiểm tra an toàn về PCCC... Song song với các giải pháp tuyên truyền, Ban Giám đốc Công an tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCCC và các hoạt động triển khai, hưởng ứng kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch của UBND tỉnh tại tất cả các huyện, thành phố, tập trung tại những địa bàn cấp xã, khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao. Công an cấp huyện và UBND cấp xã đã thành lập 235 đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm về PCCC đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý. Kết quả, toàn tỉnh đã kiểm tra 585.845 nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đạt tỷ lệ 95,7% số hộ cần kiểm tra; phát hiện 177.026 thiếu sót cần khắc phục; xử lý 224 hành vi vi phạm. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan Công an và chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, góp phần kiềm chế, làm giảm số vụ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn tình trạng khi lực lượng chức năng đến kiểm tra một số hộ gia đình đã cố tình khóa cửa đi vắng; một số hộ gia đình cải tạo nhà ở thành địa điểm sản xuất, kinh doanh nhưng chưa đáp ứng điều kiện an toàn về PCCC...

Thời gian tới, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh sớm sơ kết đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình khu dân cư an toàn về PCCC; hướng dẫn các chủ hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về PCCC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC phạm vi rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân. Lực lượng Công an sẽ chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, cơ sở, rà soát xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh nhằm sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ khi có diễn biến xảy ra./.

Bài và ảnh: Xuân Thu