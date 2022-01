Chăm lo, hỗ trợ phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống

Xác định chăm lo, hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tích cực đẩy mạnh nhiều hoạt động, huy động các nguồn lực giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hội viên phụ nữ xã Nam Phong (thành phố Nam Định) làm giàu từ nghề trồng hoa cây cảnh truyền thống.

Chị Phạm Thị Thu (SN 1986) ở thôn Tân Quang Bắc, xã Yên Phú (Ý Yên) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Chị Thu là mẹ đơn thân, đang nuôi con nhỏ, bản thân sức khỏe không tốt, thường xuyên bị đau ốm. Nhiều năm qua, mẹ con chị Thu không có nhà ở, phải ở nhờ nhà của một người họ hàng đã xuống cấp nghiêm trọng. Qua đề xuất của gia đình chị Thu và cán bộ, hội viên phụ nữ chi hội Tân Quang Bắc, Hội Phụ nữ xã đã khảo sát, bình xét, đề nghị với Hội Phụ nữ huyện xem xét giúp đỡ chị xây nhà mới. Hơn một tháng sau khi thi công, ngôi nhà mới của chị Thu đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, trong đó Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, chi Hội Phụ nữ thôn Tân Quang Bắc đóng góp 10 ngày công. Ngôi nhà được xây dựng, hoàn thành thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ của cán bộ, hội viên phụ nữ; là nguồn động lực giúp chị Thu nói riêng, những hội viên có hoàn cảnh khó khăn nói chung vươn lên ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Đồng hành, chăm lo cho phụ nữ nghèo, hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh chủ động rà soát, phân nhóm số hộ nghèo và xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Trên cơ sở đó, các cấp Hội tập trung triển khai giúp phát triển các mô hình kinh tế gia đình thông qua vay vốn tín chấp với ngân hàng và nguồn vốn tiết kiệm của các tổ phụ nữ tương trợ; hỗ trợ về cây, con giống; đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó, 100% chi Hội Phụ nữ chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ ít nhất 2 gia đình hội viên chưa đạt tiêu chí của cuộc vận động và có ít nhất 1 tiêu chí về giảm nghèo đa chiều; vận động chị em tham gia các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật để có kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất tại gia đình; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, hoạn nạn; xây dựng, sửa chữa nhà ở… Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp, liên kết với các ngành, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức tuyển sinh và đào tạo 75 lớp may công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thêu ren, dệt tiểu thủ công nghiệp, thu hút 2.204 lao động nữ, trong đó có 1.895 người có việc làm sau đào tạo, đạt 86%. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các cấp còn phối hợp với các ban, ngành, địa phương triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thành lập các mô hình tổ phụ nữ liên kết, tổ hợp tác và HTX do phụ nữ quản lý, điều hành, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động nữ tại địa phương. Tiêu biểu như: HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Minh, xã Nam Điền; Tổ liên kết phụ nữ trồng rau an toàn tại xã Nghĩa Hồng; Tổ liên kết nuôi trồng thủy hải sản kết hợp trồng rau sạch tại xã Nghĩa Bình; Tổ liên kết đan cói tại các xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Bình, Nghĩa Châu (Nghĩa Hưng); HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thiềm Trang, xã Xuân Thượng (Xuân Trường); tổ liên kết trồng hoa xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc); HTX trồng cây dược liệu xã Hải Lộc (Hải Hậu); HTX trồng hoa và cây cảnh Nam Phong (thành phố Nam Định)… Cùng với đó, các cấp Hội còn tăng cường ký kết nhận ủy thác các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng như: Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT, Quỹ TYM, Quỹ Quay vòng… từng bước đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của phụ nữ nghèo và cận nghèo. Hiện các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đang quản lý điều hành trên 2,9 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho 386.928 hộ vay tại 7.709 tổ tiết kiệm và vay vốn, nhóm tín dụng tiết kiệm để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, hoạt động tiết kiệm được xác định là khâu đột phá quan trọng, không chỉ giúp hội viên có nguồn tiền dự phòng chủ động mà còn tạo thành nguồn vốn nội lực tại chỗ, động viên phụ nữ tự lực vươn lên vượt khó, thoát nghèo. Đến nay, tổng số tiền vận động tiết kiệm từ các loại hình của các cấp Hội Phụ nữ đạt 317,6 tỷ đồng, hỗ trợ cho 297.591 hội viên phụ nữ vay với lãi suất thấp hoặc không lãi suất. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho phụ nữ nghèo và trẻ em, cũng từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như: vận động các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ những hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, già yếu với tổng số gần 3 tỷ đồng; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 216 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 198 triệu đồng; xây mới và sửa chữa 17 nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 563 triệu đồng; tặng quà, sổ tiết kiệm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhập ngũ với số tiền 237 triệu đồng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động được gần 174 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà cho học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi các gia đình có trẻ em bị đuối nước... Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm do dịch bệnh.

Triển khai nhiều cách sáng tạo, trong năm 2021, các cấp Hội Phụ nữ đã giúp 1.260 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Thông qua những việc làm trên còn tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong việc chung tay giúp đỡ những đối tượng yếu thế, nhất là đối với hội viên phụ nữ nghèo, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo chung của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên