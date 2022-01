Mặt trận Tổ quốc các cấp chăm lo Tết cho người nghèo

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, MTTQ các cấp trong tỉnh lại tất bật với các hoạt động thăm, tặng quà, chăm lo Tết cho hộ nghèo, các đối tượng xã hội thuộc diện khó khăn được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an vui “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Nam Định nhận quà Tết của Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia”.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tháng 1-2022, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng 100 suất quà tổng trị giá 100 triệu đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Tại thành phố Nam Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trực tiếp trao tặng quà Tết cho 20 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Chương trình trợ giúp chăm lo Tết cho người nghèo nhận được sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp. Vào cuối tháng 12-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ 1 tỷ đồng của Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh với mục đích giúp Quỹ có thêm kinh phí hỗ trợ người nghèo, đặc biệt là những người, gia đình bị ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19. Có mặt tại chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức vào đầu tháng 1-2022 vừa qua, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt cảm động và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của người nghèo khi nhận quà Tết. Tại chương trình, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã tổ chức trao tặng 200 suất quà tổng trị giá 200 triệu đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đại diện lãnh đạo công ty cho biết: Bên cạnh việc nỗ lực thực hiện sản xuất, kinh doanh, với văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm sẻ chia cùng cộng đồng, trong nhiều năm qua, công ty đã tích cực tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống nhân dân. Tiếp nối truyền thống đó, Xuân Nhâm Dần năm nay, công ty triển khai thực hiện chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” nhằm trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình gặp khó khăn trên cả nước, trong đó có tỉnh Nam Định - một trong những địa bàn có nhiều sự hỗ trợ, quan tâm, tạo điều kiện để công ty phát triển. Những suất quà trao tặng với mong muốn góp phần đem đến không khí, hương vị ngày Tết đầm ấm hơn cho bà con, nhất là những hộ gia đình trong năm qua gặp nhiều kho khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có trên 3.000 hộ nghèo, trên 5.000 hộ cận nghèo. Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước; là một trong những hoạt động thường xuyên, quan trọng của hệ thống MTTQ các cấp. Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, từ nhiều năm nay, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng xã hội thuộc diện khó khăn trên địa bàn tỉnh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đặc biệt, trong 2 năm qua, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đời sống nhân dân gặp khó khăn, MTTQ, các tổ chức thành viên đã tập trung huy động, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng các nguồn quỹ, đặc biệt là Quỹ “Vì người nghèo” để cùng với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp chăm lo đời sống cho nhân dân ngày một tốt hơn. Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm đều nhận được sự quan tâm ủng hộ rộng rãi, thiết thực của nhiều cá nhân, tập thể, cộng đồng doanh nghiệp. Riêng năm 2021, kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức thành viên của MTTQ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo. Tiêu biểu như các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung ưu tiên những đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh; đoàn viên và người lao động phải ở trong khu cách ly, phong tỏa, mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà hoặc các cơ sở y tế; đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… Đặc biệt, các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động triển khai thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” tới các gia đình công nhân, viên chức, lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đối với những người lao động ngoại tỉnh có nhu cầu về quê đón Tết, các cấp Công đoàn sẽ phối hợp với người sử dụng lao động hỗ trợ vé tàu, xe hoặc tổ chức phương tiện đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết và trở lại doanh nghiệp làm việc sau Tết an toàn, thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh có kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN huyện Vụ Bản cùng Hội Phụ nữ 18 xã, thị trấn trong huyện vận động, trao tặng 157 suất quà Tết cho những hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương; tổ chức dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa cho các cụ già neo đơn…

Việc chung tay, góp sức của toàn xã hội chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn đã góp phần khơi dậy những nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, mang đến cho người nghèo một cái Tết ấm áp và ý nghĩa. Qua đó phát huy vai trò đoàn kết của Mặt trận trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Lam Hồng