Đảng bộ xã Yên Cường tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

Đảng bộ xã Yên Cường (Ý Yên) hiện có 16 chi bộ trực thuộc, với 402 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển thương mại dịch vụ, đẩy mạnh đào tạo nghề... qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Cơ sở may Bích Liên, xã Yên Cường tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đảng ủy luôn xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm nên hàng năm đều ban hành nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế; đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các nghị quyết về thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, mở rộng các ngành nghề, tăng thu nhập người dân được các chi bộ cơ sở họp bàn, xây dựng kế hoạch thực hiện. Đảng ủy xã phân công các đảng ủy viên dự sinh hoạt cùng chi bộ, kịp thời chỉ đạo giải pháp phát triển kinh tế của từng đơn vị. Bám sát vào nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều đảng viên tiên phong gương mẫu trong phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho gia đình như ông Phạm Văn Hùng, thôn Tâm Bình với cơ sở ép dầu lạc, làm bánh kẹo; anh Nguyễn Văn Chí, thôn Phúc Xá kinh doanh siêu thị... Đồng chí Đinh Xuân Trưởng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Cường cho biết: Đặc điểm của xã có khoảng 11 nghìn dân, trong đó có trên 6.000 người trong độ tuổi lao động. Với thuận lợi nguồn nhân lực trẻ dồi dào, những năm qua Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hàng năm, xã đều mở từ 1-3 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, mỗi lớp từ 30-35 học viên theo phương châm “cần gì học nấy, học để làm ngay, hiệu quả ngay”. Trung tâm học tập cộng đồng và các đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên mỗi năm tổ chức 5-7 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 150-200 lao động; phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ (Viện Khoa học Nông nghiệp), Viện Di truyền nông nghiệp… tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăn nuôi, giới thiệu các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao. Trên địa bàn xã có 2 HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bắc Cường và Nam Cường thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức sản xuất nông nghiệp cho bà con. HTX Nam Cường khuyến khích người dân tập trung ruộng đất quy mô cánh đồng lớn, thường xuyên hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rau an toàn theo công nghệ Nhật Bản. HTX Bắc Cường đảm trách nhiệm vụ sản xuất phân hữu cơ phục vụ sản xuất, hướng dẫn người dân triển khai cùng thực hiện. Mô hình liên kết này đã thu hút được trên 2.500 lao động địa phương, tạo ra thay đổi lớn trong tư duy và thực tiễn sản xuất nông nghiệp ở Yên Cường. Năm 2021, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp toàn xã đạt 102 tỷ đồng. Bên cạnh việc phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Yên Cường mở các lớp dạy nghề phi nông nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất đẩy mạnh truyền nghề cho người lao động. Nhiều lao động làm nghề mộc có tay nghề cao trực tiếp truyền nghề cho học viên, đến nay nghề mộc đã có hàng trăm lao động tham gia sản xuất; trên 30 tổ hợp cơ khí, cơ sở chế biến nông sản, may mặc vừa nhận đào tạo đồng thời tạo điều kiện nhận học viên sau khi đủ điều kiện kỹ thuật làm việc. Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Từ đó nhiều gia đình trong xã đã phát triển các ngành dịch vụ như: máy gặt, máy làm đất, cơ sở may, vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm... Năm 2021, tổng thu nhập từ thương mại dịch vụ, xây dựng và thu nhập khác trên địa bàn xã đạt gần 450 tỷ đồng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, đến nay kinh tế - xã hội của xã Yên Cường có bước phát triển mạnh mẽ. Thu nhập bình quân đầu người xã đạt 55 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 4,99%. Phát huy các kết quả đạt được, năm 2022, Đảng bộ xã Yên Cường đề ra các mục tiêu phấn đấu cơ cấu kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và xây dựng đạt 80%; tổng thu nhập xã hội trên địa bàn xã đạt 600 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người từ 58-60 triệu đồng/năm... Để đạt được các mục tiêu trên, Đảng ủy xã tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tạo bước phát triển mới và vững chắc về kinh tế - xã hội. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, thị trường, tạo thuận lợi thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng; sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Viết Dư