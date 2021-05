Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 đang đến gần. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng với việc ổn định tâm lý cho học sinh, nắm chắc thông tin về kỳ thi, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đang tập trung hướng dẫn học sinh ôn tập bằng hình thức trực tuyến nhằm đạt kết quả cao nhất.

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trực tuyến cho học sinh lớp 12.

Thời điểm này, 464 học sinh lớp 12 của Trường THPT Mỹ Tho (Ý Yên) đang tích cực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thực hiện chỉ đạo của Sở GD và ĐT về ôn thi trực tuyến, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, sắp xếp giáo viên giảng dạy, chia tiết ôn tập, phân công thời khóa biểu như giảng dạy tại trường. Giáo viên đến trường thực hiện dạy ôn tập trực tuyến và học sinh học tại nhà theo lớp. Nhà trường kiểm tra, giám sát, đôn đốc giáo viên, học sinh thực hiện nề nếp dạy và học. Giáo viên chủ nhiệm khối 12 và Ban giáo dục đạo đức phối hợp theo dõi và nắm bắt tình hình học tập của học sinh trong từng buổi học để có biện pháp điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh; nội dung ôn luyện các dạng đề mà Bộ GD và ĐT đã công bố minh hoạ. Các nhóm chuyên môn và giáo viên bộ môn biên soạn nội dung ôn tập thống nhất trong nhóm dựa theo hướng dẫn mới nhất của Bộ, Sở GD và ĐT, đồng thời xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh dựa trên thời gian quy định và khối lượng kiến thức hợp lý, bảo đảm không sót kiến thức. Cùng với việc tổ chức ôn tập, nhà trường định hướng, tư vấn cho các em trong việc lựa chọn đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng phù hợp với năng lực bản thân. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cơ sở vật chất, trang bị kiến thức cho học sinh, nhà trường cũng đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho giáo viên, học sinh và phụ huynh nhằm hướng tới kỳ thi an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, nhà trường nhắc nhở phụ huynh chăm lo sức khỏe, động viên tinh thần cho các em, quản lý các em thời gian học trực tuyến ở nhà, khuyến cáo những người trong gia đình hạn chế tham gia các việc đình đám, tập trung đông người làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em, thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập của học sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021, Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định) có 482 học sinh đăng ký dự thi, trong đó có 249 học sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN), 233 học sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH). Do dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Sở GD và ĐT, nhà trường đã hoàn thành chương trình lớp 12 đúng kế hoạch vào ngày 10-5 và đang tổ chức ôn tập cho học sinh theo hình thức trực tuyến. Nhà trường cũng tổ chức tư vấn, định hướng cho học sinh lựa chọn bài thi tổ hợp phù hợp với năng lực, nguyện vọng của học sinh thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh; biên chế lớp theo bài thi tổ hợp phù hợp với năng lực và nguyện vọng của học sinh để tổ chức ôn tập sao cho hiệu quả nhất.

Tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nhà trường đã triển khai sớm việc ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 theo các giai đoạn phù hợp với lịch chung của tỉnh do đặc thù trường chuyên phải tuyển sinh vào lớp 10 sớm. Hiện tại trường đã hoàn tất việc chuẩn bị các điều kiện cho học sinh lớp 12 ôn thi theo hình thức trực tuyến. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhà trường đã xây dựng nguồn học liệu và hướng dẫn học sinh ôn tập như: Xây dựng các video bài giảng, clip ngắn các môn học (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) giúp các em học sinh khối 12 ôn thi tốt nghiệp THPT 2021, đăng trên website nhà trường (http://thpt-lehongphong-nd.edu.vn). Trên cơ sở các tài liệu đó, học sinh vừa có thể ôn tập trực tuyến cùng lớp vừa có thể tham khảo các video bài giảng các môn học theo tổ hợp đã đăng ký.

Để học sinh toàn tỉnh đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, ngay từ rất sớm, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các nhà trường gấp rút hoàn thành chương trình lớp 12 và tổ chức ôn tập cho học sinh với tinh thần vừa siết chặt phòng dịch, vừa linh hoạt ôn tập. Các nhà trường chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên bộ môn dựa trên kế hoạch tổng thể xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể đề cương ôn tập bám sát cấu trúc đề thi minh họa, đề thi thử nghiệm của Bộ GD và ĐT; tăng cường cọ sát giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ, góp ý rút kinh nghiệm kịp thời cho giáo viên và nắm bắt tình hình học tập của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý, đôn đốc, kiểm tra học sinh học tập… Trong quá trình ôn tập, căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19, các nhà trường sẽ linh hoạt điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh ôn thi tốt nghiệp như ôn tập và thi thử tại trường hay online.

Năm nay, toàn tỉnh có 20.962 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT (tăng 2.265 thí sinh so với năm 2020); trong đó có 18.950 thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp các năm trước hệ THPT; 2.012 thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp các năm trước hệ giáo dục thường xuyên; 439 thí sinh tự do dự thi chỉ để xét đại học, cao đẳng. Số thí sinh dự thi chỉ xét công nhận tốt nghiệp là 2.758 em; số thí sinh dự thi vừa xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng là 17.635 em. Các nhà trường đã tiến hành rà soát cho học sinh ký xác nhận hồ sơ đăng ký dự thi và sửa chữa sai sót. Đến thời điểm này hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh về cơ bản đã chính xác. Học sinh sẽ rà soát và kiểm tra lần cuối vào 14h ngày 6-7-2021 khi nhận thẻ dự thi (đối khớp giữa thông tin trên thẻ dự thi và trong bảng ghi tên dự thi). Trước số lượng thí sinh tăng so với năm ngoái và tình hình dịch bệnh COVID-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Hội đồng thi tổ chức 35 điểm thi với tổng số 911 phòng thi; trong đó, mỗi huyện, thành phố bố trí ít nhất 2 điểm thi dự phòng (là trường THPT hoặc trường THCS không cùng địa bàn xã, phường với các trường THPT được đặt làm điểm thi) để sẵn sàng tiếp nhận thí sinh của điểm thi lân cận trong tình huống bất thường. Điểm thi cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 bố trí tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra trong 3 ngày: 7, 8, 9-7-2021 (trong đó, ngày 7 và 8-7 là 2 ngày thi chính thức, 9-7 là ngày thi dự phòng) và sẽ tổ chức thi 5 bài, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; bài thi tổ hợp KHTN (gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học); bài thi tổ hợp KHXH (gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT; hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT). Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh GDTX phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn, có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Thầy và trò các nhà trường trong toàn tỉnh đang quyết tâm nỗ lực cao nhất khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả./.

Bài và ảnh: Minh Thuận