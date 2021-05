Đổi mới phương thức vận động nhân dân

Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân, xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của tỉnh ký giao ước thi đua năm 2021.

MTTQ và các đoàn thể quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ trẻ, có năng lực về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phát huy vai trò, trách nhiệm trong tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, động viên nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM). Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp có nhiều đổi mới và hiệu quả với phương châm “hướng về địa bàn dân cư”. Vai trò chủ động tham mưu với cấp ủy, phương thức phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, với chính quyền được thực hiện tốt hơn. MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM. Trong đó cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được tổ chức triển khai sâu rộng. Các nội dung của cuộc vận động được từng khu dân cư vận dụng sáng tạo, phát huy dân chủ, huy động nguồn lực và tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều mô hình, điển hình “dân vận khéo” của MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng NTM được nhân rộng. Tiêu biểu như MTTQ và các đoàn thể huyện Hải Hậu đã phối hợp tổ chức hàng trăm lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 49 nghìn lượt người, tạo việc làm mới cho 40.670 lao động; vận động thành lập 54 HTX ở cả 34 xã, thị trấn. MTTQ và các đoàn thể thành phố Nam Định đã vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp trên 15 tỷ đồng, hiến tặng hàng chục nghìn m2 đất trị giá hàng chục tỷ đồng xây dựng NTM. MTTQ và các đoàn thể huyện Trực Ninh đã vận động nhân dân hiến trên 320ha đất xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng; huy động hơn 2.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Huyện Xuân Trường triển khai thực hiện tốt phong trào sáng hoá nông thôn, xây dựng nhà văn hóa xóm; đường dong xóm đều có điện thắp sáng, 100% xã, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố có nhà văn hoá. Huyện Vụ Bản huy động 36,175 tỷ đồng trong chương trình xây dựng NTM; ủng hộ 22.793 ngày công lao động trị giá 6,012 tỷ đồng, hiến 19.116m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng 62 nhà văn hóa, 4.185km đường giao thông, 191 công trình phúc lợi. Huyện Giao Thủy có 38 HTX, trên 4.000 cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn tạo việc làm cho gần 12 nghìn lao động; 86 trang trại nuôi trồng thủy hải sản… Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển có bước chuyển biến tích cực theo hướng tăng nguồn lực xã hội hóa; thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn nông thôn, góp phần đưa lao động phi nông nghiệp ở nông thôn chiếm trên 80%. Với phương châm “Nhân dân là chủ thể, nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, các địa phương đã huy động nhân dân đóng góp tiền, công sức, tạo sự thay đổi căn bản kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và cảnh quan môi trường. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn gấp 4,1 lần so với trước khi xây dựng NTM, khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn giảm xuống còn 1,35 lần. Việc giữ gìn, bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan nông thôn đã trở thành phong trào, hoạt động thường xuyên, hàng ngày của cộng đồng dân cư. Mô hình “Nhà sạch, vườn xanh, đường, sông không rác”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, trồng cây bóng mát, trồng hoa ven đường do cộng đồng thực hiện và quản lý được triển khai rộng khắp. Toàn tỉnh trồng được 2.003 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 2.575km. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và khuyến khích tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã xây dựng được 382 mô hình “Cánh đồng lớn”, hình thành trên 30 mô hình mới trong liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị và các vùng sản xuất chuyên canh tập trung cho hiệu quả kinh tế cao. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh hiện có 3.329 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước; 2.637 khu dân cư văn hóa; 527.039 gia đình văn hóa. Quỹ “Vì người nghèo” được thực hiện hiệu quả, thiết thực gắn với các chính sách an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã thu được 36,974 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 763 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 15,598 tỷ đồng, sửa chữa 367 nhà với tổng trị giá 1,75 tỷ đồng, giúp nhau phát triển sản xuất 329,5 triệu đồng, hỗ trợ học sinh nghèo 687 triệu đồng. Nhờ đó, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn dưới 1%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,5% dân số.

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tham gia tích cực trong thực hành dân chủ, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân, trọng tâm là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các hoạt động vì người nghèo nhằm góp phần thực hiện chương trình an sinh xã hội./.

