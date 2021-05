Từ cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông"

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông”; qua đó đã từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, thanh niên thành phố Nam Định (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Ngay từ khi cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” mới được phát động, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, sát với điều kiện cụ thể của từng địa bàn phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông được đẩy mạnh, đã có tác động tích cực đến việc nâng cao ý thức của thanh thiếu niên trong việc thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông. Các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để thu hút thanh, thiếu niên tham gia, như: Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình điển hình, cách làm hay, cá nhân tiêu biểu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường, khu phố, trường học, công trường… Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn thành lập, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Nam Định hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2020” kêu gọi đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông với các hành động cụ thể như: Không uống rượu bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; không tham gia đua xe trái phép; đi đúng làn đường, phần đường quy định. Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn các trường Trung cấp, THPT trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức phát động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức lễ phát động “Thanh niên với an toàn giao thông”, tập huấn về kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, thi lái xe an toàn, tổ chức vẽ tranh tường với chủ đề “Thanh niên với công tác đảm bảo an toàn giao thông”… Duy trì và nhân rộng các hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông, các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”… Ở Giao Thủy, phong trào thanh niên tình nguyện đóng góp vào công tác đảm bảo an toàn giao thông được các cơ sở Đoàn triển khai sâu rộng, hiệu quả. Đoàn Thanh niên huyện đã tham gia tích cực và ngày càng có hiệu quả vào các hoạt động tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thông qua việc tổ chức các buổi toạ đàm, diễn đàn thanh niên, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông dưới hình thức sân khấu hoá; đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện ký cam kết đối với từng đoàn viên, thanh niên về việc nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ và thực hiện cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông. Bên cạnh đó, các chi đoàn tổ chức tuyên truyền và tham gia giữ gìn trật tự ở những điểm, chốt, tuyến đường ngã ba, ngã tư có chốt đèn báo hiệu, tuần tra kiểm soát ở những tuyến, điểm giao thông trọng yếu thường xảy ra tai nạn giao thông và ra quân phát quang các tuyến đường nông thôn, lập lại hành lang an toàn giao thông... Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai sâu rộng như: Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ; không tham gia và cổ vũ việc đánh bạc dưới mọi hình thức; không uống rượu bia, không phóng nhanh vượt ẩu khi tham gia giao thông; tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo mỗi huyện, thành Đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn. Chú trọng duy trì, xây dựng và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền lối sống văn minh trên địa bàn đô thị. Tăng cường đề xuất, đảm nhận thực hiện các mô hình hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh, như: Tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, biến điểm chứa rác thành vườn hoa, con đường bích họa...; xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép; thu gom, phân loại rác thải trên các tuyến đường; quét vôi các gốc cây hai bên đường, trang trí cột điện...; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về sử dụng vỉa hè, nếp sống văn hóa khu dân cư, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và đậu đỗ phương tiện giao thông trái quy định gây mất trật tự, mỹ quan đô thị. Đến nay, có hơn 5.300 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tham gia hoạt động tình nguyện xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn các phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Vũ Chiên, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ tới từng đoàn viên, thanh thiếu niên đã đạt kết quả đáng ghi nhận, góp phần phòng ngừa và làm giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, việc xây dựng, phát huy hiệu quả đội thanh niên xung kích làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được nhân dân, các cấp ngành ghi nhận. Đây được coi là những cách làm hiệu quả của thanh niên mà nhiều địa phương, nhiều ngành học tập trong nỗ lực phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh