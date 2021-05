Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2021

"Cầu nối" lan tỏa những hoạt động nhân đạo từ thiện

Phát huy tinh thần tương thân tương ái: “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, “cầu nối” trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Trong đó, các cấp Hội kêu gọi sự chung tay góp sức của các tổ chức, nhà hảo tâm, mạnh thường quân và nhân dân tham gia giúp đỡ những người nghèo, người dễ bị tổn thương, người yếu thế…, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đón cán bộ Hội CTĐ tỉnh, huyện và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Nam Định đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, ở thị trấn Nam Giang (Nam Trực). Là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng và con gái đều bị trọng bệnh, gánh nặng kinh tế dồn cả lên đôi vai chị Hoa. Hàng ngày, để duy trì cuộc sống, ai thuê gì chị Hoa cũng nhận làm, bất kể công việc nặng nhọc... Để chia sẻ khó khăn với gia đình chị, Hội CTĐ các cấp phối hợp với nhà tài trợ tặng gia đình chị một suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Chị Hoa xúc động chia sẻ: “Trong vài năm trở lại đây, gia đình tôi được các cấp chính quyền, Hội CTĐ thường xuyên thăm hỏi, dành tặng những món quà ý nghĩa nhân dịp Tết. Đây không chỉ là sự động viên về vật chất mà còn là món quà tinh thần rất lớn, chất chứa tình thương yêu, sẻ chia của cộng đồng, là nguồn động viên để chúng tôi vượt qua khó khăn". Bên cạnh đó, với khẩu hiệu “Hiến máu an toàn, đừng ngại COVID-19”, từ đầu năm đến nay, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để có đủ lượng máu điều trị, cấp cứu bệnh nhân cùng với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo Hội CTĐ các cấp tổ chức các cuộc hiến máu tình nguyện với quy mô nhỏ, chia thành nhiều khung giờ, nhiều thời điểm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia hiến máu. Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19, cách phòng, tránh dịch COVID-19, phát tờ rơi, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách; phát khẩu trang, nước rửa tay cho người tham gia hiến máu tình nguyện. Đồng thời, tổ chức kiểm tra thân nhiệt, phân tích rõ cho người dân hiểu không đăng ký hiến máu khi có biểu hiện cúm, ho, sốt; thực hiện nghiêm các biện pháp, phòng chống dịch bệnh; tránh lây lan dịch trong cộng đồng… Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 15 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút 3.978 lượt người đăng ký tham gia, tiếp nhận được 3.230 đơn vị máu. Các đợt hiến máu được tổ chức an toàn, các trường hợp tham gia hiến máu tình nguyện đều bảo đảm an toàn sức khỏe, không xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên cùng tham gia vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện; khảo sát, lập danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự trợ giúp để vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ. Từ những việc làm thiết thực đã giúp người dân hiểu đúng về nhiệm vụ của hội CTĐ và tự nguyện chung tay thực hiện công tác nhân đạo. Nhiều phong trào, cuộc vận động của Hội đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng. Trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)” 2021, Hội CTĐ các cấp đã thăm hỏi, tặng quà 1.875 người là hộ nghèo, cận nghèo, NNCĐDC, gia đình chính sách, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh nghèo vượt khó, người gặp rủi ro hoạn nạn... với tổng trị giá trên 960 triệu đồng. Cũng từ đầu năm 2021 đến nay, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân đăng ký trợ giúp thường xuyên, tặng quà, làm nhà, dạy nghề miễn phí, trao học bổng, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 119 lượt người nghèo, người khuyết tật, NNCĐDC, tổng trị giá trên 568 triệu đồng. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân, gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện. Tiêu biểu như bà Đào Ngọc Thủy, Giám đốc Cty CP Thương mại và Xây dựng Hoàng Long đã vận động các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh trợ giúp 500 suất quà, tổng trị giá 250 triệu đồng. Công ty Vàng bạc Đá quý Hằng Luyến và các doanh nghiệp hảo tâm trên địa bàn thành phố Nam Định ủng hộ 254 suất quà, trị giá trên 143 triệu đồng. Ngân hàng NN và PTNT tỉnh ủng hộ 360 suất quà, trị giá 180 triệu đồng. Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Nam Định (Vietcombank) hỗ trợ 200 suất quà, tổng trị giá quà tặng 100 triệu đồng. Ngân hàng Sacombank hỗ trợ 100 suất quà, tổng trị giá quà tặng 50 triệu đồng. Tập đoàn VinGroup trao học bổng năm học 2020-2021 cho 91 học sinh, trị giá trên 446 triệu đồng. Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Dioxin tại Pháp (VNED) trao học bổng năm học 2020-2021 cho 10 học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hỗ trợ là 54,5 triệu đồng... Đặc biệt, trong Tháng Nhân đạo 2021 với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn”, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như phát động hiến máu, hỗ trợ xây nhà nhân đạo, khám bệnh miễn phí, trao địa chỉ nhân đạo… cho nhiều đối tượng khó khăn. Đến nay, các cấp Hội đã dành tặng hàng trăm suất quà cho người nghèo, NNCĐDC, người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Công tác cứu trợ thường xuyên và đột xuất cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Tổng trị giá hoạt động trong công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa từ năm 2020 đến nay đạt trên 1,1 tỷ đồng. Trong đó, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với UBND huyện Xuân Trường làm 2 tuyến đường giao thông nông thôn cho các xã Xuân Tân và Xuân Phong, nguồn kêu gọi từ Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ cho các xã khó khăn cho 5.520 người được trợ giúp và hưởng lợi...

Hoạt động với tinh thần nhân văn cao cả, luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo từ thiện, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã kịp thời giúp đỡ những người nghèo vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy tốt vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động từ thiện để ngày càng có nhiều các đối tượng yếu thế được giúp đỡ, từ đó lan tỏa rộng rãi các giá trị nhân đạo cao đẹp của dân tộc./.

Hoa Quyên