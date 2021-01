Bình yên ở cửa Ba Lạt

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Lạt (Giao Thủy) đã tập trung, chỉ đạo, tăng cường lực lượng bám, nắm tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các đơn vị, các lực lượng xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn, không để tạo điểm nóng về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt giúp dân gặt lúa sau cơn bão số 7-2020.

Đồn Biên phòng Ba Lạt được giao quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển từ cửa Ba Lạt đến khu vực cống Cai Đề xã Giao Xuân với chiều dài 15km, gồm 4 xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân. Cuộc sống của nhân dân ở khu vực chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản. Xác định rõ công tác vận động quần chúng có vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biên giới ở khu vực tuyến biển, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã chỉ đạo các đội, trạm và cán bộ, đảng viên trong đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp đỡ, hỗ trợ các hộ dân phát triển kinh tế, giảm nghèo. Trên cơ sở phân công cán bộ, đảng viên phụ trách các hộ dân ở khu vực biên giới biển, đơn vị đã lựa chọn và thực hiện giúp đỡ 89 hộ dân trên khu vực biên giới biển của 4 xã trên địa bàn đứng chân. Trong đó tập trung giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; gia đình có liên quan đến người nước ngoài; thuộc diện hộ khó khăn, hộ nghèo; gia đình có người vi phạm pháp luật... Cán bộ, chiến sĩ được phân công, giao nhiệm vụ phụ trách các hộ dân đã chủ động xây dựng chương trình công tác tuần, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Quá trình phụ trách các hộ gia đình, từng cán bộ, đảng viên thường xuyên nắm chắc hoàn cảnh, đời sống kinh tế và các mối quan hệ xã hội, việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và hương ước của thôn, xóm. Hàng tuần qua giao ban kịp thời báo cáo về cấp ủy, chỉ huy đơn vị kết quả thực hiện nhiệm vụ phụ trách các hộ dân. Thông qua gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với các hộ gia đình, nhân dân đã cung cấp 83 nguồn tin có giá trị, giúp đơn vị phát hiện, đấu tranh các hoạt động vi phạm pháp luật như trộm cắp, đánh bạc, sử dụng xung điện khai thác đánh bắt thuỷ hải sản trái phép, hủy diệt môi trường biển, khai thác trái phép khoáng sản, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy... Trong đó, đã tiến hành xác minh, điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định khởi tố 10 vụ án hình sự, 11 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 30 vụ, 48 đối tượng, thu nộp ngân sách trên 145 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tham mưu cho UBND huyện ra quyết định công nhận 22 tập thể, 80 hộ gia đình, 511 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; củng cố, duy trì hoạt động 14 tổ tự quản về an ninh trật tự với 130 thành viên. Đơn vị đã tổ chức 35 buổi sinh hoạt thu hút 605 lượt thành viên tổ an ninh tự quản; 2 mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến an toàn về an ninh trật tự”, 4 câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”; mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”... Phối hợp với Hội Nông dân, Công an xã Giao Xuân tổ chức hội nghị ký kết thực hiện mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển”; phối hợp với Hội Nông dân xã Giao An thành lập mô hình “Tổ nghề nghiệp khai thác thủy sản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực đầm bãi” với sự tham gia của 22 thành viên. Thực hiện phong trào thi đua “BĐBP Nam Định chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, đơn vị đã nhận hỗ trợ, giúp đỡ thường xuyên 3 cháu học sinh của 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khăn; mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/cháu/tháng; 1 cháu là “Con nuôi đồn biên phòng”, mỗi tháng hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Trong 2 năm qua, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tích cực hưởng ứng các phong trào vì người nghèo, đã phát động ủng hộ Quỹ người nghèo với tổng số tiền trên 32,3 triệu đồng; “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” 32,4 triệu đồng, Quỹ bảo trợ trẻ em gần 4 triệu đồng. Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương 18 tin, bài; tuyên truyền lồng ghép tại 26 buổi thu hút trên 2.000 lượt người nghe. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Đoàn Thanh niên các xã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, giao hữu bóng chuyền chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước, của quân đội, lực lượng BĐBP; tích cực tham gia Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng nhân dân” và Ngày hội bánh chưng xanh cho người nghèo ở khu vực biên giới biển nhân dịp Tết Nguyên đán.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Lạt hướng dẫn cháu Trần Văn Duẩn, xóm Xuân Tiên, xã Giao Xuân (Giao Thủy).

Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc cho nhân dân khu vực biên giới biển./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn