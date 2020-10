Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên

Những năm qua, trên cơ sở Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (DBĐV) (nay là Luật lực lượng DBĐV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020), các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã ra nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV sát với tình hình từng địa phương, cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao đổi với cán bộ Ban CHQS huyện Nam Trực về xây dựng lực lượng dự bị động viên trên địa bàn huyện.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang có tổ chức biên chế hợp lý, tinh gọn, cân đối về số lượng, đồng bộ, nâng cao về chất lượng; đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh theo phương châm “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trong công tác huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng và nhiệm vụ được giao, phù hợp với từng đơn vị, địa phương và tổ chức tác chiến trong khu vực phòng thủ của tỉnh; huấn luyện cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị hiện có và các loại vũ khí, trang bị mới được tăng cường; nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện hiệp đồng chiến đấu giữa các phân đội, lực lượng phòng không nhân dân ở các huyện, thành phố. Trong huấn luyện chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành, hành động của người chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu giữa các tổ, tiểu đội trong các nội dung chuyên ngành, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Công tác diễn tập hàng năm được tổ chức chặt chẽ, luôn hoàn thành kế hoạch đề ra. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của các huyện, xã, phường, thị trấn thể hiện tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng trong khu vực phòng thủ. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nhất là tiếp tục thực hiện các nội dung “một tập trung, ba khâu đột phá” (Một tập trung là xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; Ba khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng nền nếp chính quy, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, đảm bảo an toàn). Các lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu được kiện toàn về tổ chức, biên chế và được huấn luyện theo kế hoạch, bảo đảm thời gian, nội dung, khoa mục, phù hợp với nhiệm vụ, mức độ, yêu cầu huấn luyện cho từng đối tượng. Cùng với việc xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng DBĐV cũng được quan tâm xây dựng vững mạnh, toàn diện, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Nhiều xã duy trì hoạt động tiểu đội dân quân thường trực. Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lực lượng DBĐV. Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động phối hợp với các đơn vị nhận nguồn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cũng như đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng DBĐV. Cụ thể như mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách của địa phương; đào tạo chuyển ngạch dự bị... Nhờ vậy, đến nay, về tổ chức đã sắp xếp kiện toàn được 100% đầu mối biên chế theo quy định. Về quân số, đã biên chế, sắp xếp vào các đơn vị DBĐV đạt 99,5% so với chỉ tiêu; trong đó, sĩ quan dự bị đạt 68,8%, hạ sĩ quan, binh sĩ đạt 100%. Tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự đúng 72%, gần đúng 19,4%, không đúng 8,6%. Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị DBĐV từ cấp tiểu đội trưởng và tương đương đến cấp phó trung đoàn trưởng.

Ngoài ra, để tăng cường công tác quản lý, các địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị nhận nguồn, duy trì chế độ sinh hoạt đơn vị DBĐV thường xuyên. Việc củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị DBĐV đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. Tỷ lệ đảng viên trong các đơn vị DBĐV đạt 97%. Các chế độ lương, phụ cấp và các khoản khác phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên và trợ cấp gia đình quân nhân dự bị được thực hiện theo đúng chế độ quy định.

Cùng với việc đăng ký, quản lý, sắp xếp nguồn DBĐV, Bộ CHQS tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Công tác huấn luyện tập trung làm chắc, gọn từng nội dung, xây dựng các tình huống sát với thực tế chiến đấu và đặc điểm địa bàn tác chiến. Trong quá trình huấn luyện, thời gian chỉ kéo dài từ 5 ngày trở lên nên các đơn vị luôn tạo điều kiện và khuyến khích lực lượng DBĐV tranh thủ ôn luyện ngoài giờ cũng như chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, lấy thực hành là chính. Các đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện cũng làm tốt công tác chuẩn bị như thao trường, vật chất, quân trang, nơi ăn, ở, sinh hoạt tập trung cho quân nhân dự bị. Xác định huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định; tìm hiểu nghiên cứu kỹ đối tượng huấn luyện, quá trình huấn luyện. Trong đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ, sát phương án, đối tượng tác chiến, lấy huấn luyện cán bộ làm then chốt; coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cấp phân đội và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị làm bước đột phá trong huấn luyện.

Với những chủ trương, biện pháp tích cực và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, chất lượng và trình độ sẵn sàng động viên, chiến đấu của lực lượng DBDV tỉnh không ngừng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu huy động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống./.

