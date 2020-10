Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10)

Tỏa sáng phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã phát động và chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp thực hiện hiệu quả cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Thực hiện cuộc vận động, hội viên phụ nữ tích cực tham gia hoạt động Hội tại cơ sở, nêu cao trách nhiệm trong công tác, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế…; từ đó, khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình, xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp sạch của phụ nữ huyện Mỹ Lộc trong “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” năm 2020.

Để triển khai sâu rộng cuộc vận động, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam tới hội viên; xây dựng và nhân rộng các mô hình trong rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Đặc biệt, các cấp Hội đã cụ thể hóa nội dung rèn luyện tới từng nhóm đối tượng từ cán bộ hội, hội viên, phụ nữ nông thôn, đô thị đến nữ công chức, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang; nữ học sinh, sinh viên… nhằm bồi dưỡng, xây dựng các mô hình, các điển hình tiên tiến, từng bước đưa phong trào đi vào chiều sâu. Quá trình thực hiện cuộc vận động được các cấp Hội gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ công tác Hội. Trong đó đặc biệt là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; riêng khối nữ công nhân viên chức lao động đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Nhằm giúp phụ nữ tự tin hơn trong cuộc sống, Hội LHPN tỉnh còn chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt khâu đột phá “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thực hiện giảm nghèo bền vững”, giúp phụ nữ yếu thế, phụ nữ lầm lỡ làm lại cuộc đời, xây dựng mái ấm tình thương… Để hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là đối tượng phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, các cấp Hội đã rà soát, phân loại hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có hình thức giúp đỡ phù hợp. Góp phần chăm lo đời sống cho phụ nữ và trẻ em nghèo, Hội Phụ nữ các cấp còn tích cực vận động nhiều nguồn lực, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, hội viên đóng góp quỹ để tiến hành các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, xây sửa nhà... Trong dịp đón xuân Canh Tý 2020, các cấp Hội đã vận động các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm, hội viên tặng 3.631 suất quà trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới và sửa chữa 6 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 175 triệu đồng. Trong Tháng hành động vì trẻ em, Hội LHPN tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ủng hộ 321 triệu đồng để tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đồng hành với hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ hội viên vay vốn tín dụng… Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn vay do Hội Phụ nữ trực tiếp quản lý, điều hành là trên 2.400 tỷ đồng, cho 127.979 hộ vay tại 5.017 tổ tiết kiệm và vay vốn. Công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm được chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm các cấp Hội Phụ nữ phối hợp với các Trung tâm dạy nghề, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh... tổ chức dạy nghề cho 2.155 lao động; trong đó 1.854 phụ nữ có việc làm sau đào tạo. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cũng được các cấp Hội tích cực triển khai. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh thành lập HTX dịch vụ thương mại Chợ Lời, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) với 7 thành viên tham gia Hội đồng quản trị; phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ HTX hoa và rau Nam Phong hoàn thiện đăng ký nhãn mác sản phẩm; hướng dẫn hội viên, phụ nữ đăng ký các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo và sản phẩm mới tham gia chương trình “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Kết quả, tỉnh Nam Định có 1 ý tưởng được tham dự tại vòng chung kết với dự án “Các chế phẩm Dây thìa canh và Cà gai leo an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường” của HTX Dược liệu Hải Hậu ATC; tổ chức “Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2020” với chủ đề “Phụ nữ Nam Định khởi nghiệp - Kết nối thành công”. Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương 20 tập thể, cá nhân phụ nữ có sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, mở 20 gian hàng giới thiệu gần 90 sản phẩm khởi nghiệp của 10 huyện, thành phố. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong nữ công nhân, viên chức, công chức, đã có hàng nghìn công trình sản phẩm, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, tổng giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng.

Cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất của người phụ nữ là: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” do Hội LHPN tỉnh phát động đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ toàn tỉnh; tạo ra lớp phụ nữ năng động, sáng tạo, có tri thức, có thu nhập ổn định. Đây cũng chính là “chìa khóa vàng” cho phụ nữ Nam Định tự tin vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thời gian qua các cấp Hội phụ nữ đã chủ động giới thiệu nguồn cán bộ nữ, cán bộ Hội có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, cấp cơ sở, tỷ lệ nữ cấp ủy là 21,6%, trong đó 147/226 cơ sở đảm bảo tỷ lệ nữ cấp ủy 15% trở lên (cơ sở có tỷ lệ nữ cấp ủy cao nhất là phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định đạt 66,7%); có 88/226 cơ sở có nữ tham gia ban thường vụ; 16 nữ bí thư đảng ủy; 34 nữ phó bí thư đảng ủy; 198/226 xã có chủ tịch, phó chủ tịch Hội Phụ nữ tham gia cấp ủy). Đối với cấp huyện, thành phố, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy là 17,3%, trong đó 6/10 đơn vị tỷ lệ nữ cấp ủy 15% trở lên (đơn vị có tỷ lệ nữ cấp ủy cao nhất là huyện Giao Thủy, đạt 21%); có 9/10 đơn vị có nữ tham gia ban thường vụ; 1 nữ bí thư huyện ủy. Đối với cấp tỉnh, tỷ lệ nữ cấp ủy là 11.3%; có 1 đồng chí nữ tham gia Ủy viên Ban TVTU.

Thời gian tới Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên rèn luyện phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Hướng các hoạt động về cơ sở; tăng cường giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể huy động tối đa các nguồn lực để duy trì, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoạt động hiệu quả, nhằm giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên