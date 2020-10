Tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh tuyến biển

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phối hợp với các ngành, các địa phương ven biển đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANTT khu vực biên giới biển của tỉnh.

Theo chân cán bộ Trạm kiểm soát biên phòng Cống số 9, Đồn Biên phòng Quất Lâm, chúng tôi có mặt ở bến cá xã Giao Hải (Giao Thủy). Đại úy Mai Văn Diện, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cống số 9 cho biết, đây là địa bàn trọng yếu trong tuyến tuần tra, kiểm soát do đơn vị quản lý. Ở đây, hàng ngày có hàng nghìn lượt người đến giao dịch và hàng trăm lượt tàu thuyền cập bến để buôn bán thủy hải sản. Thực hiện kế hoạch công tác của chỉ huy đồn, Tổ tuần tra triển khai phối hợp các chốt đang thực hiện công tác kiểm soát biên phòng. Trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, đơn vị đã tổ chức tuần tra kết hợp tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm an toàn. Ngày nắng, cũng như đêm mưa, cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng phối hợp với công an xã và địa phương triển khai các tổ chốt chặn trên tuyến đê biển, bờ biển 24/24 giờ trong ngày. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức tổ tuần tra lưu động để kiểm soát chặt chẽ địa bàn được phụ trách, ngăn ngừa phòng chống buôn lậu và các hoạt động vi phạm khác. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Quất Lâm chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Huyện uỷ, UBND huyện Giao Thuỷ và cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương, đối sách xử lý các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển được phân công phụ trách; tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động vi phạm quy chế biên giới biển, hoạt động dùng xung điện đánh bắt hải sản, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, các vụ va chạm, tranh chấp ngư trường, trộm cắp ngư cụ và các loại tội phạm ANTT trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh (Hải Hậu) tuần tra, kiểm soát an ninh tuyến biển.

Đồng chí Đại tá Vũ Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn toàn tuyến biên phòng có 8 trạm kiểm soát biên phòng; mỗi đồn biên phòng đều có đội kiểm soát. Cán bộ, chiến sĩ làm công tác kiểm soát biên phòng ở các đồn, trạm kiểm soát biên phòng thường xuyên được giáo dục nâng cao bản lĩnh, rèn luyện tác phong công tác khi tiếp xúc với nhân dân. Hàng năm lực lượng này đều tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của BĐBP tỉnh và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn của Bộ Tư lệnh BĐBP nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kịp thời nắm chắc các chủ trương, chính sách, quy định mới trong công tác kiểm soát biên phòng và nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các đồn, trạm kiểm soát biên phòng duy trì, thực hiện nghiêm các đợt huấn luyện, tham gia các cuộc diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập xử lý các tình huống xảy ra trên biển nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng xử lý các tình huống thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu. Là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự tuyến biển, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng tuyến biển triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường bảo vệ ANTT, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo”. Trong công tác tuyên truyền, lãnh đạo chỉ huy các đồn biên phòng tuyến biển chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương ven biển trực tiếp xuống địa bàn 19 xã, thị trấn tuyến biên phòng, tuyên truyền, vận động từng hộ, từng chủ tàu chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước. Trong đó tập trung tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm quy định khai thác trên biển, khuyến nghị của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam nhằm khắc phục thẻ vàng của EU; phổ biến kỹ thuật, kinh nghiệm, sản xuất, phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; không mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, chất độc, xung kích điện khai thác thủy sản; không trộm cắp ngư lưới cụ... Từ đầu năm đến nay, các đơn vị biên phòng đã tổ chức tuần tra hơn 400 lượt với tổng chiều dài hơn 1.100km, kiểm soát gần 4.000 lượt phương tiện với trên 8.000 lượt người. Trong công tác bảo vệ chủ quyền, giữ gìn ANTT và đấu tranh tội phạm, BĐBP tỉnh thường xuyên nắm thông tin từ các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, đồng thời phối hợp trao đổi tình hình với Hải quân vùng I, Cảnh sát biển vùng I, Hải đoàn 38 BĐBP để tổ chức tuần tra chung trên biển; kịp thời phát hiện, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và xử lý tốt tình huống tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện nghị quyết chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển của BĐBP tỉnh Nam Định”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp giám sát hoạt động nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ, đấu tranh chống gian lận thương mại; triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt việc khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); phát hiện sớm và chủ động ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng quản lý, nắm chắc khả năng, thực lực số phương tiện, con người sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo Việt Nam theo kế hoạch của UBND tỉnh. Bên cạnh đó triển khai thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử một cửa quốc gia; duy trì nền nếp công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh, đảm bảo ANTT tại Cửa khẩu cảng Hải Thịnh và công tác kiểm soát tại các trạm kiểm soát biên phòng, cửa sông, bến neo đậu tàu thuyền; thực hiện cải cách hành chính tạo thuận lợi cho ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đảm bảo an toàn, bảo vệ tài nguyên môi trường trên biển.

Để giữ vững ANTT vùng biển và các địa phương ven biển, BĐBP tỉnh đã tăng cường cán bộ xuống địa bàn để nắm tình hình, thu thập tài liệu, bổ sung hồ sơ điều tra cơ bản phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Phối hợp với lực lượng Công an thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT tại các khu vực cửa sông, cửa lạch, vùng nước. Hướng dẫn nhân dân cách nắm tình hình, phát hiện và tố giác tội phạm qua đường dây nóng. Tiếp tục củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và nền biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn với xây dựng địa bàn an toàn, làm chủ, khu vực phòng thủ biển, đảo vững chắc; đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo để giữ vững chủ quyền vùng biển quốc gia./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn