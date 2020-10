Trường THCS Nguyễn Hiền - Điểm sáng giáo dục của huyện Nam Trực

Trường THCS Nguyễn Hiền (Nam Trực) có 790 học sinh ở 20 lớp. Là cơ sở giáo dục chất lượng cao của huyện Nam Trực, hiện tại Trường THCS Nguyễn Hiền đang trong lộ trình xây dựng trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao của tỉnh. Nhiều năm qua, thầy và trò nhà trường đã không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tích rực rỡ trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt là nhiệm vụ dạy học đại trà, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Cô và trò Trường THCS Nguyễn Hiền trong một giờ học.

Có được kết quả tốt trong dạy và học là kết quả quá trình Ban giám hiệu nhà trường đã phát huy được sự nỗ lực trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường luôn chú trọng nâng cao kỷ cương, nền nếp trường học, coi đây là khâu quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tổ chức tốt việc giảng dạy môn Giáo dục công dân nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành nội quy, chấp hành pháp luật của từng học sinh. Ban giáo dục đạo đức hoạt động tích cực; triển khai đầy đủ các hoạt động giáo dục đạo đức trong năm theo chủ đề, chủ điểm, các ngày lễ lớn của dân tộc. Nhà trường cũng phân công giáo viên chủ nhiệm là những người nhiệt tình, có năng lực; tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa nhà trường với cha mẹ học sinh; phối kết hợp thường xuyên giữa gia đình - nhà trường - xã hội, đặc biệt chú trọng việc xây dựng và tổ chức thực hiện “Quy định về nền nếp, tác phong của học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền - huyện Nam Trực”. Bên cạnh đó, trường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt cho học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn; giữa nhà trường với các tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội cha mẹ học sinh tham gia giáo dục đạo đức học sinh, đề cao các phẩm chất chăm ngoan, lễ phép, kỷ cương trường học. Trường xây dựng được nhiều “giờ học tốt”, “ngày học tốt”, nhiều gương điển hình trong phong trào thi đua “hai tốt”. Với nền tảng là kỷ cương nền nếp tốt, học sinh tích cực, tự giác, thân thiện, nhà trường đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hướng dẫn chuyên môn của Sở GD và ĐT và Phòng GD và ĐT; quán triệt tinh thần dạy học theo chủ đề môn học với định hướng phát triển năng lực học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Cơ sở vật chất của nhà trường được tăng cường phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. Ban giám hiệu cũng thực hiện đúng chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, nhằm tư vấn, thúc đẩy hiệu quả giảng dạy, công tác của cán bộ, giáo viên; phân công chuyên môn đúng năng lực, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; kiểm tra đánh giá học sinh đúng lịch theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Chú trọng kiểm tra năng lực học sinh giỏi các đội tuyển để điều chỉnh phương pháp dạy và học, tuyên dương kịp thời học sinh xuất sắc. Năm học 2019-2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với quyết tâm cao, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều thầy cô giáo được Phòng GD và ĐT điều động tham gia tích cực, xây dựng các bài giảng trực tuyến có chất lượng cho học sinh toàn huyện như: cô Đỗ Thị Thúy, cô Lương Thị Phượng, cô Phạm Thị Ngọc, thầy Đặng Ngọc Nam, cô Vũ Thị Loan, thầy Lê Văn Mạnh, cô Nguyễn Thủy Nguyên, cô Trần Thị Hằng, cô Phạm Thị Thảo, cô Nguyễn Thị Quý. Đặc biệt, với tinh thần “Hết lòng vì học sinh thân yêu, nghỉ dịch COVID-19, dừng đến trường, không dừng học”, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh khối 6, 7, 8; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch Sử, Địa lí, Tin học khối 9 xây dựng 258 video bài dạy trực tuyến đại trà và học sinh giỏi phát sóng theo thời khóa biểu khoa học, thuận lợi cho việc học tập của học sinh tại nhà. Đối với khối 9, nhà trường xây dựng các video bài giảng phân luồng theo các đội tuyển học sinh giỏi, phân luồng học sinh ôn thi chuyên Lê Hồng Phong và ôn thi THPT đại trà, đảm bảo duy trì nền nếp học tập, tiếp thu kiến thức mới, bồi dưỡng các nội dung kiến thức nâng cao. Chính sự kịp thời, quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo của Ban giám hiệu, sự quyết tâm, nỗ lực, tâm huyết của tập thể giáo viên đã giúp các em học sinh tận dụng tối đa thời gian nghỉ dịch học tập hiệu quả. Do đó khi quay lại trường dù năm học bị rút ngắn thời gian cũng không ảnh hưởng đến kiến thức của các em học sinh. Những nỗ lực của thầy và trò nhà trường đã được đền đáp xứng đáng. Đội tuyển của trường tham gia cuộc thi tiếng Anh qua mạng do cô giáo Nguyễn Thị Quý phụ trách có 6 học sinh đoạt giải quốc gia. Tham dự cuộc thi “Học sinh giỏi toán SEAMO” cấp tỉnh, trường có 26 học sinh dự thi, trong đó 10 học sinh giành huy chương (gồm 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng). Trong cuộc thi học sinh giỏi Toán học Hoa Kỳ AMC8, đội tuyển Toán lớp 8 của nhà trường do 2 cô Lương Thị Phượng và Nguyễn Thị Duyên phụ trách có 9 học sinh đã giành huy chương (gồm 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, trong đó học sinh Trần Quang Huy lọt top 5% điểm cao nhất thế giới). Tham dự cuộc thi Tiếng Anh qua mạng trường có 9 học sinh đoạt giải cấp tỉnh; Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh có 2/6 học sinh dự thi đoạt giải Nhì. Xếp loại cuối năm học 2019-2020, 72,5% học sinh của trường xếp học lực giỏi; 26,3% học sinh xếp học lực khá. Trường có 52/80 học sinh của huyện Nam Trực thi đỗ vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các trường chuyên trong hệ thống GD và ĐT toàn quốc. Có những đội tuyển đỗ tới 100% số học sinh dự thi (như đội tuyển Toán), có học sinh đạt thủ khoa, á khoa tổng điểm xét tuyển, nhiều học sinh đạt điểm cao nhất, cao nhì môn chuyên. Tiêu biểu như các em: Lê Ngọc Ánh, thủ khoa lớp chuyên Hóa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Thái Bình); Nguyễn Xuân Vinh, điểm cao nhất môn Hóa chuyên, Nguyễn Văn Đạt, á khoa tổng điểm thi vào lớp chuyên Hóa, điểm cao thứ nhì môn chuyên Hóa, Đỗ Đình Hiếu á khoa tổng điểm chuyên Địa, điểm cao nhì môn chuyên Địa, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Đoàn Mai Linh và Nguyễn Thúy Hằng vừa đỗ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vừa đỗ chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Văn Cường vừa đỗ chuyên Hóa Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và chuyên Hoá Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Lê Ngọc Ánh vừa đỗ chuyên Hoá Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, vừa đỗ THPT chuyên Lê Quý Đôn (Thái Bình). Đây là động lực tạo tiền đề để Trường THCS Nguyễn Hiền tiếp tục phát huy đạt thành tích tốt trong năm học 2020-2021./.

Bài và ảnh: Minh Thuận