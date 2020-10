Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

Những năm qua, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật, triển khai thi hành văn bản Luật mới được ban hành. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai thực hiện đồng thời đăng tải nội dung các văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để cán bộ, nhân dân dễ dàng truy cập và tìm hiểu, nghiên cứu, đảm bảo các văn bản pháp luật sau khi ban hành được triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả cao. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo cho các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ sự chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương tiến hành các đợt kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong những lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành, địa phương quản lý. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực ngành, địa phương quản lý như: Đất đai, môi trường, trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; vệ sinh an toàn thực phẩm, dân sự, hình sự, cán bộ, công chức, khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính…với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức tập huấn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc; xây dựng các cụm pano, băng rôn căng treo tại khu vực các khu dân cư; đặc biệt là phối hợp với cơ quan truyền thông xây dựng các nội dung, chương trình, chuyên mục tuyên truyền pháp luật.

Cán bộ phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp) nghiên cứu văn bản về lĩnh vực môi trường.

Với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, bám sát Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23-7-2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác theo dõi thi hành pháp luật, hàng năm, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh đã lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm để theo dõi việc thi hành pháp luật nhằm đưa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đi vào trọng tâm, trọng điểm. Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh và lĩnh vực trọng tâm của Sở trong từng năm. Qua đó nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện vướng mắc, khó khăn, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh vực được theo dõi ở địa phương; từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh như: Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; theo dõi trong lĩnh vực hòa giải cơ sở. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ sự chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương tiến hành các đợt kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong những lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành, địa phương quản lý. Theo đó các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đều tổ chức tiến hành thanh, kiểm tra các lĩnh vực pháp luật thuộc chức năng và nhiệm vụ. Điển hình như: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định đã tiến hành 24 cuộc thanh kiểm tra đối với các tổ chức tín dụng, trong đó 17 cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch và 7 cuộc thanh, kiểm tra đột xuất. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra liên ngành về thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại 15 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH, công đoàn và quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của 5 công ty; tiến hành thanh tra “Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra 103 cơ sở karaoke, cơ sở quảng cáo lưu trú, thể dục thể thao...

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Việc thi hành pháp luật về công tác thanh tra được cơ quan thanh tra các cấp và người có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm qua, toàn ngành thanh tra tỉnh đã tiến hành 365 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua đó đã phát hiện các sai phạm cả về kinh tế và hiện vật, xử lý về kinh tế với số tiền trên 8,3 tỷ đồng. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, cơ quan có thẩm quyền đã xử lý kịp thời, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, mở rộng các hình thức thông tin để người dân dễ dàng tiếp cận thủ tục hành chính, thay đổi lề lối làm việc, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và đảm bảo giải quyết các công việc cho người dân và tổ chức một cách nhanh chóng, thuận lợi...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm; tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành, theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; trong đó xác định rõ vai trò trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật./.

Bài và ảnh: Thu Thủy