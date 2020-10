Trực Ninh tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Trên địa bàn huyện Trực Ninh có 3 tuyến quốc lộ gồm: Quốc lộ 21 dài 10,3km, Quốc lộ 37B dài 6,14km, Quốc lộ 21B dài 14,2km và 27km các tỉnh lộ 490C, 488B, 487 đi qua; tuyến đường trục huyện dài 13,9km, các tuyến đường trục xã, liên xã 227km; hệ thống đường thuỷ dài 43,3km với 11 bến khách ngang sông phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hoá giao lưu với các huyện trong tỉnh và tỉnh Thái Bình nên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Vì thế, ngay từ những tháng đầu năm 2020, UBND huyện, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các đơn vị thành viên chủ động triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an huyện Trực Ninh tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn thị trấn Cát Thành.

Ban ATGT huyện chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT năm 2020 và từng quý, từng chuyên đề; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT theo chuyên đề; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ; thường xuyên làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng, rà soát lắp đặt bổ sung kịp thời biển báo hiệu và hệ thống thiết bị đảm bảo ATGT đường bộ nhằm giảm nguy cơ gây tai nạn, va chạm giao thông trên địa bàn. Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT bằng nhiều hình thức. Phòng Công Thương, Công an huyện phối hợp với Đài Phát thanh huyện tăng thời lượng phát sóng về lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Công an huyện xây dựng 14 bài tuyên truyền trên hệ thống Đài Phát thanh huyện và loa truyền thanh các xã, thị trấn 2 lần/tuần về công tác xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT; các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ...; Tổ chức 396 lượt tuyên truyền lưu động các quy định của pháp luật về trật tự ATGT; Tổ chức kiểm tra, yêu cầu 11/11 chủ phương tiện đò ngang chở khách ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, đảm bảo trang bị đầy đủ dụng cụ cứu đắm, dụng cụ nổi, mặc áo phao cho người đi đò; yêu cầu 30 chủ bến bãi kinh doanh khai thác vật liệu ven sông ký cam kết chấp hành các quy định về vận tải hàng hoá. Ban ATGT các xã, thị trấn, lực lượng Công an cơ sở tiến hành kiểm tra, ký cam kết đối với 5 cơ sở trọng điểm kinh doanh xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai kẻ vẽ 162 pa-nô áp phích tuyên truyền phổ biến pháp luật và các nội dung về trật tự ATGT; tổ chức tuyên truyền cho 145 giáo viên và 2.175 học sinh của các trường trên địa bàn.

9 tháng đầu năm 2020, Phòng Công Thương đã duy tu, bảo dưỡng 24km đường tỉnh ủy thác; 13,9km đường trục huyện; nắn chỉnh và trồng mới 120 cọc tiêu...; phối hợp với Công an huyện rà soát hệ thống biển báo, vạch kẻ đường không phù hợp trên các tuyến đường, tại các nút giao để bổ sung kế hoạch sửa chữa; Tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực đang thực hiện các dự án vừa thi công vừa khai thác như: đường Khang - Thuận, Khu đô thị thị trấn Cổ Lễ, khu tập trung dân cư các xã Trực Đại, Trực Hùng. Ban ATGT huyện đã tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức 2 đợt kiểm tra các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, bến xe khách và các bến khách ngang sông. Duy trì “Tổ tuần tra đặc biệt” huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra trên tuyến cả ban ngày và ban đêm, kết hợp xử lý vi phạm về giao thông gắn đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công an huyện tập trung tuần tra, xử lý nghiêm các lỗi thường là nguyên nhân dẫn đến tai nạn góp phần kiềm chế tai nạn giao thông. Đồng thời kết hợp xử lý theo chuyên đề, trong đó tập trung xử lý vi phạm về tốc độ, đi không đúng phần đường; chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá trọng tải, sử dụng rượu bia, ma túy và các chất kích thích khác; vượt đèn đỏ, đón trả khách không đúng quy định; lưu hành xe tự dựng, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định... 9 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 1.492 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, phạt vi phạm hành chính trên 1,4 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT đường thủy, Công an huyện đã phối hợp với Phòng PC08 (Công an tỉnh) kiểm tra, xử lý 3 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Ninh Cơ (đoạn thuộc thị trấn Ninh Cường), xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng; xử phạt 3 trường hợp đò ngang chở khách vi phạm các lỗi: số đăng ký kẻ, gắn trên phương tiện bị mờ, bố trí các thiết bị, dụng cụ cứu sinh không đúng vị trí; tạm giữ 14 thuyền vỏ sắt loại 16T/24CV không có giấy chứng nhận đăng ký, phạt vi phạm hành chính trên 28,7 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác đảm bảo trật tự ATGT những tháng đầu năm trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế như: Công tác tuyên truyền ở một số địa phương và đoàn thể còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, chưa được duy trì thường xuyên, liên tục; công tác quản lý hành lang bảo vệ ATGT đường bộ, đường thuỷ nội địa của UBND các xã, thị trấn chưa thường xuyên, chưa sâu sát, chưa cương quyết, triệt để giải quyết những trường hợp vi phạm, vẫn còn để xảy ra vi phạm tái lấn chiếm lòng lề đường và hành lang ATGT đường bộ. Để hoàn thành mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí những tháng cuối năm 2020, Ban ATGT huyện giao Phòng Công Thương tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng và các quy định về ATGT đối với các phương tiện vận tải hành khách; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, bến đò, phà... có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định trong các dịp lễ, tết. Phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; có biện pháp khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở; kiểm tra lắp đặt các thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT; yêu cầu các đơn vị thi công và quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại và học sinh đến trường. Tiếp tục giải toả các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang ATGT đường bộ các tuyến Quốc lộ 21, 37B và các tỉnh lộ 488B, 490C (đoạn xã Trực Thuận), đường Hữu Nghị (thị trấn Cổ Lễ). Giao Công an huyện chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa; tích cực phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ./.

Bài và ảnh: Thành Trung