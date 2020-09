Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão

Thời gian qua, tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, tuy nhiên, hiện nay đang vào mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Với tinh thần không chủ quan, cảnh giác trước diễn biến phức tạp của bão, lũ; thực hiện chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia, Ban ATGT tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm giao thông đường thủy an toàn, thông suốt trong mùa mưa bão năm nay.

Lực lượng Công an xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) hướng dẫn hành khách sử dụng áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên phà Đống Cao.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong năm 2020, do tác động của hiện tượng ENSO nên thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa bằng các hoạt động, kế hoạch cụ thể, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin cơ sở (truyền thanh ở thôn, xóm, xã, thị trấn, phường) những quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy, quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông và các phương tiện thô sơ, phương tiện thủy loại nhỏ, quy định về đảm bảo trật tự ATGT trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy… nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông đường thủy. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT đường thủy. Thông tin, hướng dẫn và tổ chức cho các chủ phương tiện thô sơ, phương tiện thủy loại nhỏ ký cam kết sử dụng phương tiện thủy đúng quy định, khi chở người phải có đủ dụng cụ cứu sinh tương ứng với số người trên phương tiện, không chở quá số người quy định, người đi trên phương tiện phải mặc áo phao cứu sinh hoặc mang dụng cụ nổi cứu sinh. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên tất cả các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm, xây dựng và phát triển các mô hình văn hóa như đoạn, tuyến sông văn hóa an toàn; cụm cảng, bến văn hóa, văn minh, an toàn… Sở đã chỉ đạo Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái thực hiện các biện pháp siết chặt công tác quản lý đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đăng kiểm, công tác quản lý các bến thuỷ nội địa trên địa bàn theo phân cấp đảm bảo theo đúng quy định.

Những tháng đầu năm 2020, Sở đã phối hợp với các ngành chức năng và UBND các địa phương phát 515 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; tổ chức ký cam kết với 12 chủ bến đò, 7 bãi vật liệu xây dựng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp liên ngành đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa theo Quy chế phối hợp số 1065/QCPH-C67 ngày 21-3-2016 giữa các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Trung tâm Đăng kiểm Nam Định và Kế hoạch phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa tỉnh Nam Định năm 2020. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố Nam Định tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, phương tiện thủy nhỏ, thô sơ, phương tiện “3 không”: không đăng ký, không đăng kiểm, không đảm bảo các yêu cầu về trang thiết bị cứu sinh; bến thủy hoạt động khi chưa được cấp phép, người lái phương tiện thủy không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thành phố đã xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường thủy nội địa theo đúng quy định của pháp luật. Theo số liệu của Văn phòng Ban ATGT tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý 404 trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về trật tự ATGT đường thủy, phạt tiền trên 803 triệu đồng. Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông còn phối hợp với các đồn biên phòng Ba Lạt, Quất Lâm (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Công an huyện Giao Thủy, Công an xã Giao Thiện làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT khu vực biên giới biển, nhất là hoạt động chở khách du lịch tại vùng lõi, vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy và khai thác tài nguyên tại mỏ cát của Công ty Cổ phần Xuân Thủy.

Theo dự báo, mùa mưa bão năm nay sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, bên cạnh các biện pháp bảo đảm ATGT đường thủy đã và đang được các cấp, các ngành, lực lượng chức năng tích cực triển khai; các chủ phương tiện và người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa, hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn có thể xảy ra. UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra điều kiện hoạt động các bến khách ngang sông; việc chấp hành thực hiện các quy định pháp luật về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải khách, đặc biệt chú trọng tại khu vực bến khách có đông người dân, trẻ em, học sinh tham gia qua lại hàng ngày; kiên quyết đình chỉ các bến khách ngang sông không phép, không đáp ứng các điều kiện về an toàn, không bảo đảm tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật. Giao UBND các xã, phường, thị trấn rà soát và thực hiện công tác bảo đảm ATGT đối với phương tiện thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người và tiếp tục thực hiện việc ký cam kết về công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy./.

Bài và ảnh: Thành Trung