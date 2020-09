Xây dựng môi trường học đường an toàn

Bước vào năm học mới, ngoài việc chuẩn bị trang thiết bị, điều kiện tốt nhất để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh; việc xây dựng môi trường học đường lành mạnh, thân thiện, an toàn đang là vấn đề không chỉ riêng ngành giáo dục mà còn được cả xã hội quan tâm.

Cô và trò Trường Mầm non Ngôi Sao (thành phố Nam Định) trong giờ học phát triển vận động.

Trường THPT Trần Văn Bảo (Nam Trực) nằm trên trục đường 21B, khu vực Cầu Vòi, xã Hồng Quang, gần thành phố Nam Định, nơi có lưu lượng xe cộ đi lại nhiều, cùng hàng chục điểm internet, hiệu cầm đồ, bi-a… Chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trường học luôn được nhà trường coi trọng. Hằng năm, ban giám hiệu, Hội cha mẹ học sinh đã liên hệ với Công an huyện, Công an các xã Điền Xá, Hồng Quang, Nam Thắng, Nam Toàn, Nam Tân… phối hợp với ban quản sinh của nhà trường lên kế hoạch bảo đảm an toàn cho học sinh trên dọc tuyến đường 21B cũng như các tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã, đồng thời ngăn ngừa các hành vi phạm pháp luật của học sinh khi các em rất dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị Công an nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn trường học thông qua việc tổ chức các buổi tọa đàm, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống cháy nổ, thực hiện lồng ghép xây dựng “Cổng trường an toàn, trục đường giao thông an toàn” và giáo dục kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh, thực hiện phân luồng học sinh khi tan trường, tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông đường bộ cho học sinh và phụ huynh; giao cho Đoàn Thanh niên triển khai sinh hoạt ngoại khoá về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời phân công đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trực tiếp xuống gia đình học sinh có biểu hiện lơ là việc học tập, diễn biến tâm lý bất thường, học sinh cá biệt để trao đổi tình hình học tập, rèn luyện đạo đức và nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư tình cảm của học sinh cũng như gia đình các em để có phương thức giáo dục, động viên các em tiến bộ. Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, môi trường giáo dục trong nhà trường được cải thiện rõ rệt.

Đối với Trường THCS Yên Ninh (Ý Yên), hàng năm, nhà trường chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Công an xã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy và bạo lực học đường, đảm bảo môi trường học tập luôn được an toàn. Với các mô hình sinh hoạt ngoại khóa phong phú như: thi tìm hiểu về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, tổ chức cho học sinh ký cam kết “giữ gìn lối sống văn hóa, không vi phạm tệ nạn xã hội” và tham gia thiết thực vào chương trình “Em yêu đường sắt quê em”, “Dòng sông quê em”… hàng năm đã thu hút gần 600 học sinh của nhà trường tham gia, giúp cho các em có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống và tạo tinh thần đoàn kết, vui tươi lành mạnh, có ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là an toàn qua tuyến đường sắt tại địa phương. Bên cạnh đó, nhà trường còn tăng cường các hoạt động của đội sao đỏ, hội phụ huynh, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm để nâng cao hiệu quả quản lý học sinh. Với các biện pháp xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, hiệu quả, giúp các em học sinh yên tâm trong học tập và rèn luyện, góp phần đưa chất lượng GD và ĐT của nhà trường liên tục đứng trong tốp đầu toàn huyện. Hàng năm, nhà trường đã có trên 66,6% học sinh đạt danh hiệu học sinh khá giỏi; trên 80% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt từ 80%-90%, xếp thứ 15/243 trường THCS trong tỉnh.

Mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường” được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện từ năm 2019 nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân, nhất là cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, làm giảm tội phạm, các vi phạm pháp luật. Ở các địa phương, phòng GD và ĐT đã lựa chọn từ 1 đến 2 trường học thực hiện thí điểm mô hình này và năm học 2020-2021 tiếp tục triển khai trên diện rộng trong các nhà trường. Bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD và ĐT, các đơn vị, trường học đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; phòng chống hoạt động móc nối, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch; bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn đoàn kết trong nhà trường; tránh xa các loại hình bạo lực học đường, các loại ma tuý, tai, tệ nạn xã hội; chấp hành trật tự an toàn giao thông… Đồng thời xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình đã phát động như: “Tuyến đường an toàn giao thông”, “Phòng chống bạo lực học đường trên không gian mạng”, “Cổng trường an toàn”, “5 quản”, góp phần bổ trợ, nâng cao chất lượng mô hình “trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma tuý và bạo lực học đường”… Các trường học đã chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sao nhi đồng, đội cờ đỏ, đội thanh niên xung kích, tình nguyện; tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục học sinh, nhất là học sinh hư, học sinh cá biệt... để mỗi ngày đến trường đối với các em là một ngày vui. Đặc biệt, ngành GD và ĐT tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các trường học đã lồng nghép các tiêu chí của cuộc vận động với xây dựng trường học thân thiện, tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”, đã tạo nên sắc thái mới ở các nhà trường. Bên cạnh đó, toàn ngành đã triển khai sáng tạo, có hiệu quả việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên tại các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Việc tích cực đẩy mạnh các phong trào an toàn trường học cùng sự chỉ đạo sâu sát của ngành GD và ĐT trong bảo đảm an ninh trật tự, sự phối hợp của các cấp, các ngành và các địa phương, học sinh trong tỉnh yên tâm, vững bước vào năm học mới./.

Bài và ảnh: Hồng Minh