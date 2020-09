Cùng suy ngẫm

Để xứng danh quê hương đất học

Tại kỳ giao ban báo chí cuối tháng 7-2020, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) phấn khởi chia sẻ với báo chí thành tích mới của ngành khi năm nay là năm thứ 26 liên tục được Bộ GD và ĐT đánh giá trong tốp đứng đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục toàn diện. Về đào tạo học sinh giỏi, tỉnh có 93 em tham gia 11 đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, 78 em đã đoạt giải (tỷ lệ đạt giải 83,9%), với 4 giải Nhất, 22 giải Nhì...

Về dự thi Olympic quốc tế, tỉnh có 15 em vào đội dự tuyển thi quốc tế thì 2 em được vào đội tuyển chính thức đi thi môn Toán và môn Hóa học. Ngay sau buổi giao ban báo chí, địa phương, nhà trường và gia đình đón tin vui về em Đàm Thị Minh Trang, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cùng với 3 thành viên khác của Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 52 với 91,12/100 điểm, đứng thứ 22/231 thí sinh. Kết quả chung của toàn đội xếp thứ hai sau Hoa Kỳ, là kết quả cao nhất của Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế từ trước đến nay. Không tự hào sao được nếu biết rằng năm 2020 tỉnh ta vinh dự có 2/17 thí sinh cả nước được vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế các môn học; nếu biết rằng toàn quốc có tới 78 trường chuyên và năm nay là năm thứ 4 liên tục tỉnh ta có học sinh được vào đội tuyển chính thức đi thi Olympic quốc tế! Phát biểu chúc mừng thành tích học sinh giỏi của tỉnh năm học vừa qua, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Hữu Độ ghi nhận đánh giá: Quy mô phát triển các trường lớp, sĩ số học sinh/lớp đáp ứng được yêu cầu đề ra. Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp học của tỉnh đều cao.

Đến cuối tháng 8, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh tiếp tục khẳng định đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và là một minh chứng thuyết phục về “dạy thực chất - học thực chất” của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Trong 9 môn thi, Nam Định có điểm trung bình cao nhất ở 3 môn, đứng thứ nhì 2 môn và chỉ có 1 môn đứng thứ 10. Toàn tỉnh có 280 điểm 10, đặc biệt có 1 trong 2 điểm 10 môn Ngữ văn trên cả nước (em Đặng Thị Hồng Trang, Trường THPT Mỹ Tho, huyện Ý Yên). Có 1 học sinh đạt điểm 10 cả 3 môn trong bài thi khoa học xã hội (em Trần Thu Hoài, Trường THPT Mỹ Lộc). Qua dữ liệu của Bộ GD và ĐT xếp hạng các địa phương theo kết quả thi THPT từ năm 2017 đến 2020, Nam Định luôn có mặt ở top đầu hầu hết các môn thi. Về điểm số, với số điểm trung bình 9 môn thi là 6,93 thì tỉnh ta là địa phương có điểm số cao nhất lần thứ 5 trong 6 năm trở lại đây. Kết quả này còn có ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn ngành vừa cùng cả cộng đồng trải qua một học kỳ đặc biệt vất vả do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu COVID-19.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở GD và ĐT Nguyễn Xuân Hồng, ngoài truyền thống quê hương đất học, trong các nguyên nhân dẫn đến thành công, một yếu tố quan trọng góp phần làm nên những thành tựu rực rỡ đó là bởi “tỉnh chưa giàu song cơ sở vật chất dành cho giáo dục tốt hơn nhiều nơi khác”. Đúng như vậy, cùng với sự quan tâm, nguồn lực của Nhà nước thì cộng đồng xã hội, con em quê hương Nam Định sau khi thành đạt dù sống ở bất cứ nơi nào trong hay ngoài nước đã thể hiện đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, tri ân quê hương mà góp công, góp của đầu tư mọi điều kiện tốt nhất cho sự học của con cháu từ cấp học đầu tiên. Sơ bộ, đến nay toàn tỉnh hiện đã có 182/233 trường mầm non, 193/291 điểm trường tiểu học, 213/228 trường THCS, 39/45 trường THPT đạt chuẩn quốc gia; 102/233 trường mầm non, 269/291 điểm trường tiểu học, 130/228 trường THCS, 9 trường THPT đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”… Nam Định cũng là một điểm sáng trong phong trào khuyến học - khuyến tài cả nước với các mô hình hiệu quả từ gia đình, dòng họ, thôn xóm đến xã, huyện “khuyến học” đã góp phần huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia chăm lo sự nghiệp học hành, xây dựng cộng đồng học tập. Các thế hệ thầy và trò trong tỉnh đã thể hiện tri ân đối với những sự nỗ lực, quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng xã hội cho sự nghiệp giáo dục!

Trong niềm phấn khởi trước những thành tích ấy, không khỏi trăn trở với câu hỏi: Với bề dày truyền thống học tập ấy, làm thế nào để nguồn nhân lực có khởi đầu chất lượng cao đó đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương trong thời đại của nền kinh tế tri thức? Nam Định đã ghi danh liên tục trên bảng vàng học hành khoa cử, làm thế nào để phát huy hiệu quả nguồn lực chất xám ấy đưa tỉnh ghi danh vào các top địa phương khá giàu./.

Vân Thi