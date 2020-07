Phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong công nhân, viên chức, lao động

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được LĐLĐ tỉnh triển khai sâu rộng đến đông đảo công nhân lao động. Phong trào đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Anh Lê Trung Hải, Công ty TNHH Thắng Lợi, Cụm công nghiệp An Xá (thành phố Nam Định) hướng dẫn công nhân áp dụng sáng kiến “Thay đổi phương pháp cắt sản phẩm khỏi đậu” trong sản xuất.

Nhằm phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều xây dựng kế hoạch thi đua với chỉ tiêu, nội dụng cụ thể, triển khai đến các cấp Công đoàn, cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào, cuộc vận động riêng của từng ngành. Trong khối hành chính sự nghiệp, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngành GD và ĐT với phong trào “Dạy tốt, học tốt”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm. Ngành Y tế tích cực thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y như từ mẫu”; phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đã vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật... Thông qua phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, say mê lao động, sáng tạo, tận tụy, tâm huyết với công việc được giao. Tiêu biểu như anh Lê Trung Hải, phân xưởng nhiệt luyện Công ty TNHH Thắng Lợi, cụm công nghiệp An Xá (thành phố Nam Định). Với anh, niềm vui chính là đam mê trong công việc, là khát vọng được cống hiến và sáng tạo. Mỗi ngày, anh đều miệt mài làm việc, nghiên cứu để hiện thực hóa niềm đam mê của mình, bên cạnh đó những sáng kiến, anh đề xuất đều có tính ứng dụng cao, phục vụ tốt công việc và sự phát triển chung của doanh nghiệp... Những năm gần đây, anh Hải đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu biểu là sáng kiến “Thay đổi phương pháp cắt sản phẩm khỏi đậu”, đó là thay phương pháp cắt hơi bằng phương pháp đập đậu, giảm bớt 1 công đoạn bắn bi, giảm thời gian thao tác, tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty. Với ý tưởng sáng tạo này, anh Lê Trung Hải đã được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, những sáng kiến của anh đã tạo hiệu ứng lan tỏa cho phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào quá trình sản xuất trong cán bộ, công nhân, lao động của đơn vị.

Tại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã trở thành phong trào thường xuyên. Hàng năm, Công đoàn Công ty đều tổ chức phát động phong trào, đồng thời tiến hành ký kết giao ước thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng. Công ty luôn tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đối với những sáng kiến có hiệu quả, Công ty đều có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích, biểu dương tinh thần sáng tạo của người lao động. Với cách làm này đã khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của người lao động tại Công ty. Từ thực tiễn sản xuất, nhiều cá nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mạnh dạn đề xuất, nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm trong quá trình làm việc mang lại hiệu quả thiết thực. 5 năm trở lại đây, đã có hàng trăm sáng kiến của cán bộ, người lao động được áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng; có 1 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Tiêu biểu là anh Nguyễn Trung Nghĩa, giám đốc Công ty với sáng kiến “Nghiên cứu, thiết kế, cải tiến cơ khí hệ thống máy đóng mở để lấy nước ngọt các cống vùng triều khi chênh lệch mực nước cao”… Sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn đã làm lợi trên 517 triệu đồng cho doanh nghiệp.

Có thể khẳng định, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của CNVCLĐ trong tỉnh thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhiệt tình, tích cực hưởng ứng tham gia và trở thành động lực thúc đẩy CNVCLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, số lượng các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh được áp dụng vào thực tiễn sản xuất ngày càng tăng. Từ năm 2019 đến nay, có 106 sáng kiến được công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp tỉnh được áp dụng trong sản xuất, kinh doanh, 11 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo… Thông qua phong trào đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh