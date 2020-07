Mỹ Lộc chăm lo cho đối tượng bảo trợ xã hội

Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Lộc luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, giúp họ cải thiện đời sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Lộc và lãnh đạo xã Mỹ Phúc bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở địa phương.

Huyện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở, lồng ghép trong các hội nghị của các đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với các nhóm người yếu thế trong cộng đồng như: Người khuyết tật, trẻ em mồ côi không có nguồn nuôi dưỡng, người cao tuổi không có lương hưu, người cao tuổi cô đơn, người đơn thân nuôi con nhỏ… Bên cạnh đó, hàng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ họ cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Trong đó, Phòng LĐ-TB và XH huyện thường xuyên hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, kịp thời phát hiện các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trên cơ sở đó triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội. Phòng LĐ-TB và XH hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát cập nhật danh sách các đối tượng yếu thế, thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống của các đối tượng, trên cơ sở đó triển khai kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ; lập hồ sơ bổ sung danh sách đối tượng bảo trợ mới phát sinh hoặc ngừng trợ cấp đối với đối tượng không còn trong diện bảo trợ xã hội. Hàng năm, các xã, thị trấn đều kiện toàn Ban chỉ đạo, Hội đồng xét duyệt chế độ bảo trợ xã hội, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, tiến hành xác định mức độ khuyết tật, thực hiện chính sách bảo trợ xã hội cho người khuyết tật theo Luật Người khuyết tật; xét duyệt chế độ bảo trợ xã hội cho các đối tượng người cao tuổi (trên 80 tuổi, không có lương hưu hoặc trợ cấp khác); trẻ em mồ côi, người đơn thân nuôi con nhỏ… Năm 2019, UBND huyện đã quyết định chấm dứt hưởng chế độ bảo trợ xã hội đối với 109 người không còn trong diện theo quy định; chi trả trợ cấp mai táng phí cho 140 người với tổng số tiền gần 750 triệu đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, UBND huyện đã quyết định cho 223 người được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Hiện nay, huyện Mỹ Lộc có 2.753 đối tượng bảo trợ xã hội được nhận trợ cấp thường xuyên, trong đó có 1.769 người cao tuổi (80 tuổi trở lên), 153 người cao tuổi cô đơn (60 tuổi trở lên) thuộc diện hộ nghèo và 871 người khuyết tật và các đối tượng khác… Mỗi tháng, tổng chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội toàn huyện trên 960 triệu đồng. 100% đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện được cấp thẻ BHYT miễn phí, tạo thuận lợi cho các đối tượng được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các địa phương tạo điều kiện cho các đối tượng bảo trợ xã hội có khả năng lao động, hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn có biện pháp hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn đột xuất. Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND huyện, đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến rộng rãi chính sách hỗ trợ, quy trình thủ tục thực hiện trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh. Các xã, thị trấn chỉ đạo các ngành chuyên môn, MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người trong diện được hỗ trợ làm hồ sơ theo quy định; danh sách các đối tượng được thụ hưởng: người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được công khai trên hệ thống loa truyền thanh xã. Việc thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng vừa đảm bảo an sinh xã hội vừa đảm bảo an ninh - trật tự xã hội tại địa phương, đúng với tinh thần và mục tiêu của Nghị quyết 42. Đến nay, toàn huyện có trên 2.700 người thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội được nhận hỗ trợ với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong các dịp Tết Nguyên đán, cùng với nguồn ngân sách, huyện đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo, hỗ trợ các đối tượng yếu thế; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm đã tặng quà nhiều hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm. MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”. Từ năm 2015 đến nay, MTTQ huyện đã hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa và xây mới 40 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 880 triệu đồng, trao tặng 400 suất quà tết cho hộ nghèo với tổng số tiền 145 triệu đồng. 5 năm qua, Hội Phụ nữ huyện phát động xây dựng mới 4 nhà “mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Thông qua các hoạt động chăm lo đối tượng bảo trợ xã hội đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, động viên hộ nghèo nỗ lực, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo.

Thời gian tới, huyện Mỹ Lộc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác bảo trợ xã hội. Tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng để có kế hoạch trợ giúp phù hợp. Lồng ghép thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững với đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực trong nhân dân, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Viết Dư