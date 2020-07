Khuyến học khuyến tài ở Nam Cường

Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Nam Cường (Nam Trực) đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Do vậy, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của xã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thầy và trò Trường THCS Nam Cường trao đổi về bài học trước giờ lên lớp.

Hội Khuyến học xã thường xuyên tuyên truyền tới từng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp Hội Khuyến học về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể, gia đình có nhiều thành tích trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác phát triển tổ chức Hội Khuyến học các cấp được quan tâm. Đến nay, toàn xã có 21 ban khuyến học, 2 chi hội khuyến học với tổng số 3.180 hội viên (chiếm 36,5% dân số trong xã), bao gồm: 18 ban khuyến học dòng họ; 3 ban khuyến học nhà trường; 2 chi hội khuyến học thôn. Hàng năm, các ban khuyến học, chi hội khuyến học được kiện toàn, duy trì hoạt động thường xuyên với mạng lưới hội viên rộng khắp. Nhiều ban, chi hội khuyến học hoạt động sôi nổi, tiêu biểu như: Ban khuyến học chi 2 họ Vũ Đại tộc, họ Cao thôn Trai, họ Phùng thôn Ngưu Trì, họ Đoàn thôn Thanh Khê, họ Vũ thôn Đông; chi hội khuyến học thôn Thanh Khê, thôn Trai. Nam Cường được đánh giá là 1 trong 6 xã tiêu biểu của huyện có tổng mức quỹ khuyến học cao của huyện. Những năm qua, hưởng ứng sự vận động của các cấp Hội Khuyến học địa phương, nhiều cá nhân đã đóng góp ủng hộ bằng nhiều hình thức cho công tác khuyến học địa phương, dòng họ, tiêu biểu như: Gia đình Trung tướng Vũ Xuân Sinh, xóm Hậu đã ủng hộ quỹ khuyến học xã 50 triệu đồng, ủng hộ cho quỹ của chi 2, họ Vũ Đại tộc 1 tỷ đồng; gia đình ông Đoàn Văn Điệp, thôn Thanh Khê ủng hộ quỹ khuyến học xã hơn 10 triệu đồng; nhà sư Thích Quảng Thắng, trụ trì Chùa Đống Cao (xã Nam Cường) ủng hộ quỹ khuyến học xã 10 triệu đồng… Việc sử dụng quỹ đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, kịp thời, minh bạch, do đó đã tạo được niềm tin cho hội viên cũng như các nhà tài trợ. Từ sự đóng góp của nhân dân địa phương và các nhà hảo tâm, đến nay, số dư quỹ khuyến học khuyến tài toàn xã đạt hơn 1,8 tỷ đồng, bình quân đạt 185 nghìn đồng/người. Quỹ của Hội Khuyến học xã là 111,24 triệu đồng; quỹ của các chi hội đạt 148,3 triệu đồng; quỹ của các ban khuyến học dòng họ là 1,5 tỷ đồng… Hàng năm, Hội Khuyến học xã và các cấp Hội cơ sở tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ, học sinh, giáo viên tiêu biểu với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Riêng năm 2019 toàn xã có 21 lượt học sinh, sinh viên được trợ cấp với số tiền 8,6 triệu đồng; 2.316 lượt học sinh, sinh viên được khen thưởng với số tiền 306,6 triệu đồng; 155 lượt cán bộ, giáo viên được khen thưởng với số tiền 100,6 triệu đồng.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, từ năm 2016 đến nay, Hội Khuyến học xã đã vận động các gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”; dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ học tập”; các thôn, xóm đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”. Đến nay toàn xã đã có 2.368/2.760 (85,8%) gia đình đạt “Gia đình học tập”; 18/45 dòng họ đạt “Dòng họ học tập”; 2/12 thôn, xóm đạt “Cộng đồng học tập”; 2/3 trường học đạt “Đơn vị học tập”; Nam Cường là 1 trong 18 xã của huyện đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2019. Thông qua các hoạt động cùng với công tác tuyên truyền khuyến học khuyến tài, các tầng lớp nhân dân trong xã đã nâng cao nhận thức về cần phải học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá nhân, gia đình trong giai đoạn hiện nay. Từ phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xuất hiện nhiều điển hình “Gia đình học tập” tiêu biểu như gia đình các ông: Cao Văn Sử, thôn Trai; Đoàn Văn Điệp, thôn Thanh Khê. Các “Dòng họ học tập” tiêu biểu như: Cao, thôn Trai; Đoàn, thôn Thanh Khê; Phùng, thôn Ngưu Trì; Vũ, thôn Hậu... “Cộng đồng học tập” tiêu biểu như: thôn Thanh Khê, thôn Trai… “Đơn vị học tập tiêu biểu” như: Trường THCS Nam Cường, Trường Tiểu học Nam Cường.

Sự phát triển phong trào khuyến học khuyến tài ở Nam Cường đã thúc đẩy con cháu trong xã học hành tiến bộ, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ phát triển giáo dục, xây dựng phát triển quỹ khuyến học của địa phương; khuyến khích, động viên các cháu học sinh tích cực học tập. Các nhà trường đã đảm bảo được các chỉ tiêu: Không có học sinh bỏ học, không có học sinh lưu ban. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường học tập, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi kiến thức. Cả 3 trường học ở cả 3 cấp học của xã đều đã đạt chuẩn quốc gia. Trường Mầm non Nam Cường được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ ở cả 2 độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo. Bếp ăn tập thể của trường được đầu tư sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Trường Tiểu học Nam Cường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; số học sinh chăm ngoan, học giỏi của trường đạt tỷ lệ cao. Mỗi năm Trường THCS Nam Cường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THCS, 87-90% học sinh thi đỗ THPT. Năm học 2019-2020, Trường THCS Nam Cường có 137 học sinh giỏi các cấp trong tổng số 552 học sinh, trong đó 1 học sinh giỏi cấp tỉnh, 16 học sinh giỏi cấp huyện, 120 học sinh giỏi cấp trường. Trung tâm học tập cộng đồng xã được đánh giá hoạt động tốt; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, HTX nông nghiệp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề cho hội viên của các tổ chức đoàn thể xã hội và bà con theo phương châm “Cần gì học nấy”, đáp ứng nhu cầu cập nhật, bổ sung kiến thức kỹ thuật sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình cho hàng nghìn lượt người mỗi năm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng xã hội học tập./.

Bài và ảnh: Minh Thuận