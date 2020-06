Hội Chữ thập đỏ tích cực tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai

Tỉnh ta là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã tích cực tham gia công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, thiên tai, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực do thiên nhiên gây ra.

Các tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Hải Hậu tham gia diễn tập cứu nạn cho người dân. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Ngay từ đầu năm, Hội CTĐ tỉnh đã hướng dẫn các cấp Hội cơ sở lập kế hoạch phòng ngừa thảm họa theo phương châm “4 tại chỗ” bao gồm: đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; chủ động vật tư, kinh phí, phương tiện, kho bãi, địa điểm tiếp nhận, phục vụ cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo an toàn sức khỏe cho các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả sự cố xảy ra gắn với tình hình thực tế tại địa phương; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các huyện nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, bão gió các biện pháp tự phòng tránh và ứng phó. Đến nay, các cơ sở Hội đều đã thành lập đội tình nguyện viên, thanh niên xung kích CTĐ có kiến thức, kỹ năng kịp thời xử lý khi có tình huống thiên tai bất ngờ xảy ra. Cùng với đó, các cấp Hội CTĐ tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và tập huấn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, kỹ năng sơ cấp cứu, hỗ trợ tâm lý; những kỹ năng xử lý nước sạch và vệ sinh môi trường liên quan tới thảm họa, thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏ và người dân tại cộng đồng. Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 3 lớp tập huấn vận động nguồn lực và phòng ngừa ứng phó thảm họa cho 178 người ở các huyện Ý Yên, Xuân Trường và thành phố Nam Định; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên công đoàn tham gia trợ giúp người dân và người lao động khi có thiên tai xảy ra; thành lập các Đội ứng phó thảm họa cộng đồng; trang bị các trang thiết bị cơ bản cũng như kiến thức, kỹ năng để tham gia ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Đến nay, toàn tỉnh có 45 Đội ứng phó thảm họa cộng đồng với 740 thành viên. Một số xã có đội ứng phó thảm họa cộng đồng hoạt động hiệu quả như: Nghĩa Hải, Nghĩa Bình, thị trấn Rạng Đông, Nam Điền, Phúc Thắng, Nghĩa Hùng, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành (Nghĩa Hưng); Hải Đông, Hải Chính, Hải Lộc, thị trấn Thịnh Long, Hải Lý, Hải Triều, Hải Châu, Hải Xuân (Hải Hậu); thị trấn Quất Lâm, Giao Long, Giao Hải, Giao Xuân, Giao An, Giao Lạc, Giao Thanh, Giao Hương, Giao Phong, Bạch Long (Giao Thủy)… Cùng với đó, Hội CTĐ các cấp phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương rà soát, nắm chắc những đối tượng yếu thế cần sự trợ giúp khi có thiên tai, xác định vùng xung yếu, trọng điểm có nguy cơ cao để chủ động trong phòng, chống, ứng phó thảm họa, thiên tai đã trợ giúp cho 2.060 người với tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng trong đó, hỗ trợ xây và sửa chữa 46 ngôi nhà, trị giá trên 1,7 tỷ đồng. Hội CTĐ tỉnh bàn giao 4 ngôi nhà CTĐ cho ngư dân nghèo theo Chương trình “Biển đảo quê hương” tại 3 xã Giao Long, Giao An, Giao Lạc (Giao Thủy); phối hợp với Hội CTĐ huyện Ý Yên bàn giao 1 ngôi nhà cho cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn ở xã Yên Phú; Hội CTĐ Xuân Trường trợ giúp xây và sửa chữa 3 ngôi nhà, tổng trị giá trên 110 triệu đồng. Hội CTĐ huyện Hải Hậu phối hợp các xã, thị trấn (Thịnh Long, Hải Trung, Hải Thanh, Hải Hà, Hải Sơn, Hải Phong, Hải Toàn, Hải Vân) hỗ trợ nâng cấp 9 ngôi nhà với tổng số tiền 340 triệu đồng (Hội CTĐ huyện trợ giúp 100 triệu đồng cho bà Vũ Thị Mai Hoa, xã Hải Thanh trợ giúp 210 triệu đồng; Đại đức Thích Chân Giác hỗ trợ 30 triệu đồng). Hội CTĐ huyện Giao Thủy trợ giúp xây mới, sửa chữa 5 ngôi nhà, trị giá 355 triệu đồng. Hội CTĐ huyện Trực Ninh phối hợp với Hội CTĐ xã Phương Định tiếp nhận 40 triệu đồng từ một doanh nghiệp hỗ trợ xây nhà cho bà Nguyễn Thị Thơm, thôn Đại Thắng 5, xã Phương Định. Hội CTĐ huyện Vụ Bản phối hợp với Hội CTĐ xã Cộng Hòa trợ giúp tiền và quà giá trị 70 triệu đồng cho gia đình ông Phạm Trọng Đức, nạn nhân chất độc da cam xây nhà (trong đó, Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam ủng hộ 60 triệu đồng; Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, tổ chức trợ giúp tiền và quà trị giá 10 triệu đồng). Hội CTĐ thành phố Nam Định trợ giúp xây, sửa chữa 18 ngôi nhà, trị giá 442 triệu đồng... Tiếp tục các Dự án “Rừng và Đồng bằng” do Hội CTĐ Mỹ tài trợ giai đoạn 2013-2018 tại 3 huyện trọng điểm về thiên tai ven biển là: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Hội CTĐ các huyện chỉ đạo các xã được hưởng lợi dự án hàng năm thường xuyên củng cố, kiện toàn các “Đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp cộng đồng”; tập huấn, diễn tập sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn… cung cấp 30 gói trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp cộng đồng của 30 xã dự án. Đồng thời, 18 xã của dự án cũng được hỗ trợ trang bị, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh cảnh báo sớm thiên tai. Các xã cũng đã thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, phân công cán bộ viết bài tuyên truyền cảnh báo sớm thiên tai, tăng cường thời lượng phát cảnh báo khi có thiên tai tại địa phương.

Công tác phòng ngừa và ứng phó với thảm họa, thiên tai đã giúp nâng cao được ý thức của người dân, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội CTĐ trong mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Để phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai và biến đổi khí hậu tốt hơn nữa, thời gian tới, các cấp Hội CTĐ trong toàn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, huy động sự tham gia của người dân địa phương vào công tác phòng ngừa, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt, thiên tai tại các địa phương để tránh rủi ro khi có thiên tai, thảm họa xảy ra./.

Hoa Quyên