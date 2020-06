Nghĩa Hưng tăng cường đảm bảo an toàn các bến khách ngang sông

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đa dạng, ngoài hệ thống đường bộ, huyện có 19km bờ biển và 3 con sông lớn là sông Đào, sông Đáy, sông Ninh Cơ. Toàn huyện có 23 bến khách ngang sông, trong đó bến Quang Thiện nằm trên địa bàn thị trấn Quỹ Nhất do UBND xã Quang Thiện (Kim Sơn, Ninh Bình) quản lý; bến Đống Cao, xã Nghĩa Minh do Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Nam quản lý; bến Phú Lễ, xã Nghĩa Phong mới dừng hoạt động sau khi cầu Thịnh Long thông xe tháng 5-2020.

Lực lượng Công an xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) hướng dẫn hành khách sử dụng áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên phà Đống Cao.

Với số lượng bến khách ngang sông nhiều, lưu lượng người và phương tiện qua lại đông nên công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa luôn được UBND huyện chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh, đầu năm 2020, UBND huyện đã kiện toàn Ban ATGT huyện, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT năm 2020. Trong đó, Ban ATGT huyện chỉ đạo các đơn vị thành viên như: Phòng Công Thương, Công an huyện, các đoàn thể... đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phổ biến các phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; Luật Giao thông đường thủy nội địa kết hợp với công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên tuyến đường thủy. Để thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2020, Phòng Công Thương đã đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm thực hiện cuộc vận động và đảm bảo trật tự ATGT các bến khách ngang sông. Công an huyện mỗi tháng xây dựng từ 1-2 bài tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT phát hàng ngày trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2020 (dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và thời điểm trước mùa mưa bão), UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức 2 cuộc kiểm tra chuyên đề ở tất cả 23 bến khách ngang sông để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, tăng cường đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa. Qua thực tế kiểm tra tại các bến khách ngang sông, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để góp phần bảo đảm ATGT đường thủy nội địa. Theo đó, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện hoạt động của bến khách, phương tiện chở khách ngang sông trên địa bàn quản lý theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được quy định tại các Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT và 50/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT. Yêu cầu các chủ bến, thuyền viên và nhân viên phục vụ thực hiện nghiêm quy trình vận hành bến; hướng dẫn người và phương tiện đúng quy định, đảm bảo an toàn; nghiêm cấm các hành vi gian lận, trái pháp luật trong thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng phương tiện vận tải hành khách ngang sông. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có bến khách ngang sông chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật về đảm bảo an toàn, trật tự ATGT và các điều kiện hoạt động của bến khách ngang sông. Để đảm bảo ATGT đường thủy nội địa, Ban ATGT xã Nghĩa Minh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào xây dựng “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Định kỳ hàng tháng kiểm tra, nhắc nhở chủ bến, người lái và hành khách tham gia giao thông tại bến phà Đống Cao chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn bến khách ngang sông như không giao điều khiển phương tiện cho người không có chứng chỉ hành nghề theo quy định; đảm bảo chất lượng kỹ thuật phương tiện, các trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm,... nhắc nhở khách chấp hành quy định đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa khi ở trên phà... Để đảm bảo tuyệt đối an toàn các bến khách ngang sông, những tháng đầu năm 2020 Phòng Công Thương đã phối hợp với Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tiến hành ký cam kết với các chủ bến, thuyền viên và nhân viên phục vụ chấp hành đầy đủ điều kiện an toàn khi chở khách ngang sông. Tiến hành lập biên bản đình chỉ hoạt động các bến đò, bến thủy không đáp ứng đầy đủ các quy định an toàn. Trong đó, Phòng Công Thương đã hướng dẫn các bến Cống Tòa, xã Nghĩa Hải, Nam Điền, xã Nam Điền các thủ tục đăng ký, kiểm định phương tiện tại Sở GTVT đến năm 2023. Trong năm 2020, đã lập biên bản đình chỉ hoạt động của bến Âm Sa, xã Nghĩa Phú do phương tiện hết hạn kiểm định; hỗ trợ chủ bến thực hiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị Sở GTVT cấp phép đủ điều kiện hoạt động trong tháng 6-2020.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn các bến khách ngang sông, nhiều năm qua huyện Nghĩa Hưng được Ban ATGT tỉnh đánh giá là đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa. Những tháng cuối năm 2020, huyện Nghĩa Hưng tiếp tục triển khai rà soát, lựa chọn các tuyến sông, bến khách... làm hạt nhân để triển khai xây dựng các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” mới; lồng ghép thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” với các phong trào tại địa phương nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội trên tuyến đường thủy nội địa. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra liên ngành, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp phương tiện, công trình giao thông có nguy cơ không đảm bảo ATGT đường thủy; vi phạm thiếu trang thiết bị đảm bảo an toàn, không chấp hành nội quy an toàn trên phương tiện; không mặc áo phao hoặc mang dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện chở khách ngang sông./.

Bài và ảnh: Thành Trung