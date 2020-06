Dấu ấn Tháng Công nhân năm 2020

Vượt qua những trở ngại, khó khăn do dịch COVID-19, trong Tháng Công nhân (tháng 5), các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây là động lực giúp người lao động ra sức thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp.

LĐLĐ tỉnh tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Giày AMARA Việt Nam, thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh).

Bám sát kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2020 với chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức công đoàn gắn hoạt động Tháng Công nhân với Tháng An toàn, vệ sinh lao động; không tổ chức lễ phát động, chỉ tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực tại doanh nghiệp. Trong đó, mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình chăm lo lợi ích về vật chất, tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên; tập trung vào các hoạt động trợ cấp, thăm hỏi đoàn viên; đảm bảo an toàn cho người lao động tại nơi làm việc; chia sẻ khó khăn, kịp thời động viên, hỗ trợ ổn định việc làm, thu nhập, nâng cao năng suất lao động; phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động luân phiên để ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động; nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong việc giám sát người sử dụng lao động khi thực hiện cắt giảm lao động; quan tâm đến lao động nữ có thai, nuôi con nhỏ, công nhân lao động gặp nhiều khó khăn. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Công đoàn cơ sở tham gia giám sát và xác nhận cho công nhân lao động nghỉ việc đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ gặp khó khăn theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ; động viên đoàn viên, người lao động san sẻ khó khăn với doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng đèn bàn học sinh và quà cho con công nhân lao động vượt khó, học giỏi thuộc một số LĐLĐ huyện. Cụ thể, LĐLĐ tỉnh trực tiếp trao 170 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn các khu công nghiệp, Công đoàn giáo dục tỉnh và LĐLĐ huyện Trực Ninh; tặng 40 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trích từ nguồn lãi suất quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo”; phối hợp với hãng sữa Yakult phát trên 2.000 chai sữa miễn phí vào bữa ăn ca cho công nhân lao động; phối hợp trao tặng 300 đèn bàn học sinh của Quỹ Tấm lòng vàng (Báo Lao động) cho con công nhân lao động vượt khó, học giỏi; xét duyệt hỗ trợ kinh phí sửa chữa 2 nhà, xây mới 1 nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc LĐLĐ huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng và Công đoàn ngành Công Thương… Bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành phố, các công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch, nội dung chỉ đạo hoạt động Tháng Công nhân đến các công đoàn cơ sở, phối hợp với chính quyền và cơ quan chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, sự hưởng ứng của đoàn viên, công nhân lao động. Các hoạt động trong Tháng Công nhân đã thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động, tiếp tục nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới. 17/17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tặng 1.050 suất quà trị giá gần 367 triệu đồng động viên công nhân, viên chức, lao động vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Cùng với các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức tại cơ sở như: tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe cho người lao động, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp. Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh đã tiến hành tư vấn trực tiếp cho 10 lượt công nhân lao động về việc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nắm tình hình giải quyết 2 cuộc ngừng việc tập thể tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long thuộc LĐLĐ huyện Mỹ Lộc và Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam thuộc LĐLĐ huyện Trực Ninh; tư vấn pháp luật cho công nhân lao động về các vấn đề việc làm, thời gian làm việc, lương, thưởng, BHXH, BHYT... Qua đó thúc đẩy sự tham gia của người sử dụng lao động và người lao động trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh đã triển khai đợt cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đã phát triển mới 2 công đoàn cơ sở, kết nạp 1.167 đoàn viên. Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở đẩy mạnh việc nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc triển khai và bổ sung thỏa ước lao động tập thể để người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh