Nông dân Xuân Trường tham gia xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Xuân Trường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế; đóng góp tiền, ngày công, hiến đất làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi; giữ gìn vệ sinh môi trường…

Nông dân xã Xuân Phú (Xuân Trường) tích cực phát triển ngành nghề để tăng thu nhập.

Các cấp HND trong huyện đã tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất nông sản an toàn và liên kết theo chuỗi giá trị, giai đoạn 2019-2023 và những năm tiếp theo, xây dựng mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết. Hiện trên địa bàn huyện có 4 doanh nghiệp (Công ty TNHH Cường Tân, Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Xuân Trường, Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc, Công ty TNHH VinECO) và 50 cá nhân tích tụ ruộng đất với tổng diện tích 525ha để sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Nhằm tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, HND các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăm sóc lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản, cách phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Hội viên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tập trung sản xuất lúa, cây vụ đông, lúa cao sản với nhiều cánh đồng đạt từ 80 đến 100 triệu đồng/ha trở lên như các xã: Xuân Kiên, Xuân Ninh, Xuân Phương, Xuân Thượng, Xuân Vinh, Xuân Phong. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục được duy trì qua đó xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; hình thành nên các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, dịch vụ sản xuất nông nghiệp tại các xã Xuân Bắc, Xuân Ngọc, Xuân Tân, Xuân Ninh, Xuân Vinh, Xuân Trung. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, giải quyết việc làm trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, các ngành nghề dịch vụ …, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, làm giàu cho nông dân, góp phần xây dựng NTM nâng cao như mô hình nuôi gà siêu trứng của ông Nguyễn Văn Đưởng, xã Xuân Thủy; nuôi cá trắm đen của ông Trần Thanh Năm, xã Xuân Vinh; nuôi cá lăng của ông Nguyễn Văn Trung, xã Xuân Ninh; nuôi lợn theo tiêu chuẩn VIETGAP của ông Nguyễn Văn Toán, xã Xuân Thượng; cơ khí nông nghiệp và may mặc xuất khẩu của bà Đoàn Thị Nho, xã Xuân Tiến; sản xuất đồ gỗ cao cấp của ông Mai Đình Năm, xã Xuân Bắc... Bên cạnh đó, các cấp HND trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Các tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp đã gắn kết nông dân cùng nhau phát triển sản xuất, nâng cao giá trị của hàng hóa, tạo ra vùng sản xuất tập trung, đem lại lợi nhuận kinh tế cao, hỗ trợ nhau về vốn, khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm. Các cấp Hội còn tích cực phối hợp tổ chức dạy nghề cho nông dân, góp phần nâng cao chất lượng lao động nông thôn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập và tạo thêm việc làm, giúp hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. HND huyện còn vận động xây dựng Quỹ mái ấm nông dân, Quỹ nâng cấp mức sống cho hội viên nghèo, duy trì thăm và tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán. Cùng với các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, các cấp HND trong huyện đã phát huy vai trò của cán bộ, hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, chủ động, tích cực đăng ký đảm nhận những việc làm cụ thể trong xây dựng NTM, đô thị văn minh phù hợp với khả năng của Hội như: HND các xã Xuân Ninh, Xuân Bắc, Thọ Nghiệp nhận thu gom rác thải; mô hình con đường nông dân tự quản ở các xã Xuân Thượng, Xuân Phú, Xuân Tân, Xuân Trung...; nhận thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật của HND các xã Xuân Thành, Xuân Hòa, Xuân Châu… HND các xã Xuân Thượng, Xuân Tân đảm nhận trồng và chăm sóc hoa hai bên đường; HND các xã Xuân Phong, Xuân Thủy, Xuân Trung đảm nhận chăm sóc hàng cây nông dân... Để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn huyện, HND huyện phối hợp với HND tỉnh, bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách BHYT, BHXH cho hội viên nông dân; ký hợp đồng với BHXH huyện trực tiếp làm đại lý mua bảo hiểm cấp huyện, tạo điều kiện cho hội viên và người dân mua BHYT, BHXH tự nguyện. Các cấp Hội còn tuyên truyền, vận động nông dân tích cực đóng góp, tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn xóm, làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, khu trung tâm xử lý rác thải tại các xã, thị trấn. Đến nay, 100% số xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng, khu trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn; 100% thôn, xóm có nhà văn hóa, nhà văn hóa liên xóm. Ngoài ra, HND huyện chỉ đạo các cơ sở đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia tổ hoà giải, tổ tự quản xây dựng thôn xóm thực hiện tốt 3 không: không tội phạm, không ma túy, không tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thôn xóm, khu dân cư đoàn kết thực hiện nếp sống văn hoá, xây dựng gia đình nông dân văn hoá. Các cấp Hội còn vận động cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, duy trì tốt mô hình điểm “3 an toàn” về an ninh trật tự tại xã Xuân Tiến; tổ chức cho các chi hội đăng ký thực hiện “3 không, 3 có, 3 giảm”, thực hiện “8 không” về an toàn giao thông; phối hợp xây dựng, tham gia các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với sự vào cuộc tích cực của HND các cấp trong huyện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, được cán bộ, hội viên tham gia hưởng ứng. Thời gian tới, các cấp HND huyện Xuân Trường tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong cuộc vận động, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM đã hoàn thành, đồng thời tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Lam Hồng