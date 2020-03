Phát huy vai trò cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường

Những người con lập nghiệp, sinh sống ở xa về thôn 7, xã Yên Lộc (Ý Yên) ngỡ ngàng trước sự thay đổi của môi trường, cảnh quan nơi đây. Dòng sông chảy qua thôn đã sạch sẽ, không có rác; các tuyến đường đều được trải bê tông, lắp điện chiếu sáng. Sự đổi thay của thôn 7 có sự đóng góp tích cực của các hội viên chi Hội Cựu chiến binh (CCB) trong thôn.

Hội viên chi Hội Cựu chiến binh thôn 7, xã Yên Lộc (Ý Yên) phát quang cây cối trên sông C31 chảy qua địa bàn.

Chi hội CCB thôn 7 có 52 hội viên, trong đó có 8 hội viên là đảng viên. Trước thực trạng môi trường ở thôn đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bà con nhân dân, cán bộ, hội viên trong chi hội đã có nhiều hoạt động thiết thực để môi trường sạch đẹp hơn. Bác Nguyễn Văn Măng, chi hội trưởng chi Hội CCB thôn 7 cho biết: Thôn 7 có con sông C31 chảy qua với chiều dài gần 700m. Trước kia, hai bên bờ sông cỏ dại mọc um tùm, dưới nước cỏ dại kết thành mảng lớn, xen lẫn các các loại rác thải sinh hoạt, xác động vật gây ách tắc dòng chảy, ô nhiễm môi trường. Các tuyến đường trong thôn đều bé, lầy lội, nhà dân sát nhau nên không khí lúc nào cũng cảm thấy bức bối. Điện đường chiếu sáng không có, nhân dân đi lại khó khăn vào buổi tối. Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, nhất là phong trào “vườn xanh - đường sáng, sạch - dòng sông, lòng kênh mương không có rác” do Hội CCB huyện phát động, chi Hội CCB thôn đã tổ chức họp bàn, xây dựng kế hoạch và vận động hội viên tổ chức thực hiện. Theo đó, chi hội thống nhất vận động hội viên triển khai các công việc: xử lý, cải tạo dòng sông C31 chạy qua địa bàn và làm hố đựng rác quanh khu vực các cánh đồng thuộc diện tích ruộng của thôn 7; cứng hóa đường làng ngõ xóm; làm đường điện cao áp trong thôn xóm; vận động hội viên có vườn tạp chuyển sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Chi hội đã chia 3 tổ làm điểm trước rồi rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng, trong đó tổ 1 thực hiện nội dung “ruộng, vườn xanh”; tổ 2 thực hiện nội dung “đường sáng, sạch”; tổ 3 thực hiện nội dung “dòng sông, lòng kênh không có rác”. Qua một thời gian tổ chức thực hiện, hoạt động của các tổ đều phát huy được hiệu quả hoạt động. Trong đó, thực hiện nội dung “ruộng, vườn xanh”, tổ 1 đã huy động 23 gia đình hội viên có vườn chủ động cải tạo vườn tạp có giá trị kinh tế thấp, sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao như: bưởi diễn, táo đường, ổi găng, cho thu nhập bình quân hàng năm đạt từ 70 đến 90 triệu đồng/hộ. Điển hình như hội viên Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Tặng đã xây dựng vườn cây ăn quả, ao nuôi cá đồng thời thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, phòng bệnh, mỗi năm sau khi trừ chi phí mỗi hộ có thu nhập từ 120 đến 150 triệu đồng. Thực hiện phong trào “đường sáng, sạch”, chi Hội CCB thôn đã vận động hội viên cùng cán bộ, hội viên các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân trong thôn đóng góp kinh phí hơn 2 tỷ đồng cùng ngày công để bê tông hóa hơn 1km đường dong ngõ, 605m đường liên thôn. Các CCB cũng tích cực gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân mắc đường điện cao áp liên thôn, xóm thắp sáng vào ban đêm. Đã có 30 cột điện cao áp, hàng trăm bóng điện chiếu sáng được người dân trong thôn lắp trên các tuyến đường trục thôn và 7 tuyến đường dong. Trong đó, chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020, các hội viên CCB Nguyễn Văn Hoành, Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Văn Cốc đã vận động các hộ dân trên quãng đường 500m dựng 12 cột điện chiếu sáng, qua đó hoàn thành hệ thống điện thắp sáng phủ khắp toàn thôn, góp phần tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện phong trào “dòng sông, lòng kênh mương không rác thải” do tổ 3 thực hiện có nhiều hội viên tham gia. Chi Hội CCB thôn đã chỉ đạo cán bộ, hội viên tham gia tích cực cùng Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi huyện Ý Yên cùng các đoàn thể trong thôn đóng góp hàng trăm ngày công ra quân thu gom rác thải, vớt bèo, nạo vét gần 700m sông C31, hơn 1,7km kênh mương cấp 2, cấp 3, cấp 4, tạo sự thông thoáng, không còn rác thải, không ô nhiễm. Chi Hội CCB thôn còn thành lập 3 tổ môi trường, mỗi tổ gồm 6 hội viên hằng ngày lần lượt thay phiên nhau xử lý các cây, cỏ dại mọc ven bờ, dưới lòng sông, vận động nhân dân không vứt rác xuống sông. Ở các cánh đồng, đầu các dòng kênh, chi Hội CCB cũng đầu tư 12 thùng rác trong tổng số 24 thùng rác của thôn để nhân dân bỏ rác, các bao bì thuốc trừ sâu. Chi hội cũng phân công 15 hội viên ở gần các điểm thu gom rác vận động, nhắc nhở nhân dân không xả rác thải xuống kênh mương và bỏ rác đúng nơi quy định. Hàng tháng, chi hội phối hợp với lãnh đạo thôn, các đoàn thể khác tổ chức thu gom rác thải đem đi xử lý.

Phong trào “vườn xanh - đường sáng, sạch - dòng sông, lòng kênh mương không có rác” của cán bộ, hội viên chi Hội CCB thôn 7 xã Yên Lộc đã tạo cảnh quan môi trường luôn sạch đẹp, được các chi Hội CCB trong xã học tập làm theo, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới. Bài học kinh nghiệm đối với chi Hội CCB thôn 7 khi triển khai phong trào là đã xây dựng kế hoạch cụ thể, từng bước triển khai đúng sự chỉ đạo của chi bộ, chính quyền đồng thời phối hợp tốt với đoàn thể chính trị của thôn. Các hội viên của 3 tổ, nhất là các tổ trưởng Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Tặng... đều là những người uy tín, có kinh nghiệm, khéo léo vận động nhân dân. Bản thân các CCB cũng như các thành viên trong gia đình đều gương mẫu đi đầu từ trong đóng góp kinh phí, ngày công thực hiện, lấy việc chung đặt lên hàng đầu… đã thu hút được nhân dân làm theo. Qua đó, vai trò của các CCB tiếp tục được nâng cao, xứng đáng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình./.

Bài và ảnh: Đức Thiện