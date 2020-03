Kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-2020)

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Với nhiệm vụ quản lý 72km bờ biển và vùng biển rộng trên 2.800km2, thời gian qua, tình hình chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh cơ bản được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các xã, thị trấn tuyến biên phòng ngày càng được củng cố.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra công tác xây dựng đơn vị Tiêu biểu mẫu mực tại Đồn Biên phòng Ba Lạt (Giao Thủy).

Thượng tá Vũ Văn Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh khẳng định: “Đó là kết quả của việc BĐBP tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm và tích cực phối hợp đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm... Đặc biệt, đã triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp với các địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân đẩy mạnh công tác nắm, dự báo tình hình nội bộ và vùng biển, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ...”. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức của người dân về chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, nhân dân đã cung cấp cho các cơ quan chức năng hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan giúp BĐBP và các lực lượng chuyên trách khác tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về ma tuý, buôn bán vật liệu nổ, buôn lậu, gian lận thương mại... Cùng với đó, lực lượng BĐBP tỉnh đã tập trung tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển; hiệp đồng thường xuyên, chặt chẽ với các ngành, các lực lượng phối hợp bảo vệ môi trường và an ninh trật tự trên biển, phát hiện và đấu tranh xua đuổi hàng trăm lượt tàu cá nước ngoài; tổ chức tuần tra truy quét trên biển hàng trăm đợt với hàng nghìn hải lý; phát hiện, xử lý một số vụ gian lận thương mại trên biển và nhiều hành vi vi phạm khác. Đã xác lập và đấu tranh kết thúc nhiều chuyên án và các kế hoạch nghiệp vụ về đấu tranh với các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Nhiều phong trào, mô hình bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển đã được triển khai và mang lại hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt, lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp hướng dẫn ngư dân, phương tiện vào nơi tránh trú an toàn; tổ chức tìm kiếm, cứu nạn thành công nhiều phương tiện, bảo đảm an toàn cho ngư dân trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới, vùng biển; tích cực xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, yêu mến. Với những thành tích trong xây dựng, chiến đấu và công tác, BĐBP tỉnh Nam Định được Đảng và Nhà nước tặng nhiều huân chương, cờ thi đua; hàng trăm cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Một tập trung, ba khâu đột phá”: Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “tiêu biểu, mẫu mực”; đột phá về tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đột phá về huấn luyện, đổi mới phương pháp, tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng tính toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu và đột phá trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, cải cách hành chính quân sự. Từ đó, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng BĐBP; cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện phong trào thi đua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng, trạm kiểm soát tập trung triển khai toàn diện các biện pháp biên phòng, đẩy mạnh công tác nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; đổi mới biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động lợi dụng tôn giáo, các loại tội phạm hình sự. Xây dựng “biên giới lòng dân”, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tham mưu phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ thôn, xóm, người có uy tín trong cộng đồng ở các xã khu vực biên giới biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn