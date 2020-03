Hội Nông dân Nghĩa Hưng hỗ trợ hội viên sản xuất, kinh doanh

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Nghĩa Hưng luôn quan tâm, khuyến khích và hỗ trợ hội viên tham gia phát triển kinh tế, qua đó ngày càng có nhiều hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Thu hoạch nấm, mộc nhĩ tại cơ sở trồng nấm của chị Trần Thị Nghi, xã Hoàng Nam.

Hàng năm, HND huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức phát động hội viên nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, phấn đấu có 50% số hộ đạt so với đăng ký theo tiêu chí mới. Cùng với đó, các câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” ở các xã: Nghĩa Bình, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, thị trấn Rạng Đông duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu ở các địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Sơn, thị trấn Rạng Đông chuyên sản xuất giống và nuôi cá bống bớp kết hợp kinh doanh thủy, hải sản với quy mô lớn. Hàng năm, trang trại của gia đình ông sản xuất 2.000-2.500 tấn cá giống cung cấp cho 400 hộ nuôi mang lại thu nhập bình quân hàng năm trên 2 tỷ đồng; tạo việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập 5,5 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm của cơ sở được nhận Cúp Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu các năm 2015, 2016, 2017 của Trung ương HND Việt Nam; năm 2018 ông đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Ông Đỗ Văn Nam, xã Nghĩa Trung sản xuất chiếu cói xuất khẩu thu nhập 715 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 4 lao động. Ông Nguyễn Văn Sửu, xã Nghĩa Lợi nuôi trồng thủy sản thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Ông Nguyễn Văn Vy, xã Nghĩa Phong làm nghề mộc thu nhập 700-800 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 4-5 lao động. Ông Lương Văn Huynh, xã Nghĩa Hùng sản xuất hương xuất khẩu thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 30 lao động. Bà Nguyễn Thị Hải, xã Nghĩa Lâm làm mây tre đan, thảm cói, tạo việc làm cho 25-30 lao động. Hội viên các chi hội ở thị trấn Liễu Đề trồng hoa, cây cảnh, thu nhập 300 đến 350 triệu đồng/hộ/năm. Cùng với vận động hội viên phát triển kinh tế, HND các cấp trong huyện còn phát động mỗi chi hội đăng ký giúp từ 1-3 hộ thoát nghèo; mỗi xã, thị trấn trực tiếp giúp 1 hộ nghèo nâng cao đời sống; duy trì tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán; ủng hộ xây dựng Quỹ “Mái ấm nông dân”... Năm 2019, hội viên trong huyện đã quyên góp được 50,7 triệu đồng, ủng hộ 152 ngày công, vật tư, cây, con giống trị giá 28,5 triệu đồng giúp cho 15 hộ hội viên. Bên cạnh đó, các cấp HND trong huyện tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp; xây dựng mô hình cánh đồng lớn, mô hình kinh tế trang trại, gia trại cho thu nhập từ 250 triệu đồng trở lên. Trong năm 2019 đã thành lập được 3 tổ hợp tác với 34 thành viên tham gia, gồm: tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản thị trấn Quỹ Nhất, xã Nghĩa Lâm; tổ hợp tác nuôi cá bống bớp thị trấn Rạng Đông. Nhờ đó đã góp phần tăng diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn huyện lên 2.420ha, sản lượng cả năm đạt 38.710 tấn, tổng giá trị sản lượng đạt 1.047,9 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 62 trang trại; 15 tổ hợp tác với 235 thành viên. Các tổ hợp tác duy trì hoạt động hiệu quả, các thành viên cùng nhau góp quỹ, thường xuyên tổ chức sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, giúp đỡ nhau về giống, vốn, kỹ thuật và hợp tác trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Để khuyến khích hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các cấp HND trong huyện còn hỗ trợ hội viên về nguồn vốn, quảng bá nông sản. Trong năm, HND huyện phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức cho 3 hội viên nông dân có ý tưởng sáng tạo tham dự “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” với các sản phẩm: cá bống bớp Sơn Nguyệt của thị trấn Rạng Đông, nước mắm Ngọc Lâm của xã Nghĩa Hải, sản phẩm mây tre đan của xã Nghĩa Thắng. Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện và cơ sở ngày càng tăng trưởng, đến nay có trên 1,2 tỷ đồng cho 82 hộ vay. Năm 2019, HND thị trấn Rạng Đông xây dựng dự án nuôi cá bống bớp đã tiếp nhận 800 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cho 14 hộ vay, nâng nguồn ủy thác Quỹ hộ trợ nông dân Trung ương toàn huyện lên 2,5 tỷ đồng cho 48 hộ vay. Thực hiện chương trình phối hợp với các tổ chức tín dụng, HND các cấp trong huyện còn nhận ủy thác, tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, dư nợ vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gần 1.662 tỷ đồng cho 8.947 hộ vay; từ Ngân hàng Chính sách xã hội gần 103 tỷ đồng cho 2.828 hộ vay. Vốn 120 của Trung ương HND có dư nợ 675 triệu đồng cho 15 hộ vay. Ngoài ra, các cấp HND trong huyện còn đẩy mạnh các hoạt động cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp, hỗ trợ hội viên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức đào tạo nghề cho nông dân… HND các xã, thị trấn đã phối hợp với Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp triển khai cung ứng vật tư trả chậm cho hội viên gồm 622 tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, các chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, trồng trọt trị giá trên 6 tỷ đồng, tổ chức 68 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc lúa, cây trồng, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho 10.260 lượt hội viên; tổ chức cho các tổ trưởng tổ hợp tác tham gia lớp tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. HND huyện và cơ sở còn chủ động phối hợp với các trường dạy nghề, Trung tâm dạy nghề công lập huyện tổ chức 17 lớp dạy nghề cho 590 lao động gồm các lớp đan cói, may công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, trồng cây cảnh…; điển hình như xã Nghĩa Hải tổ chức 3 lớp đan cói cho 90 học viên; các xã Nghĩa Tân, Nghĩa Hùng tổ chức 2 lớp trồng cây cảnh, may công nghiệp cho 60 học viên; thị trấn Rạng Đông tổ chức 1 lớp nuôi trồng thủy sản cho 35 học viên. Nhờ đó, các ngành nghề truyền thống của huyện như dệt chiếu, khâu nón, móc sợi, mộc, nề, đan mành, hộp cói xuất khẩu, làm hương… được duy trì, phát triển, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho nhiều gia đình hội viên.

Thời gian tới, các cấp HND huyện Nghĩa Hưng tiếp tục vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phấn đấu năm 2020 có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký và có từ 50% số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp./.

Bài và ảnh: Lam Hồng