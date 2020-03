Các giải pháp thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân ở Nam Trực

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Nam Trực tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), thực hiện lộ trình BHYT toàn dân.

Nhân viên đại lý thu BHYT chốt sổ tại BHXH huyện Nam Trực.

Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện, đến ngày 31-1-2020, toàn huyện có 166.010 người tham gia BHYT, tăng 13.362 so với tháng 1-2018; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 90,6%. Trong đó các xã có tỷ lệ bao phủ BHYT đạt cao là: Nam Hải 98,6%, Đồng Sơn 97,3%, Nam Hồng 96,1%, Nam Tiến 95,5%, Tân Thịnh 93,3%, Nam Mỹ 93,1%. Để duy trì, phát triển bền vững tỷ lệ bao phủ BHYT, huyện Nam Trực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHYT thông qua các hình thức: cổ động trực quan bằng pa nô, áp phích, khẩu hiệu tại các tụ điểm dân cư, khu vực trung tâm huyện; cấp phát tờ rơi tuyên truyền về BHXH, BHYT phối hợp với Đài Truyền thanh huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng, phát sóng chuyên mục thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH tự nguyện; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của các tổ chức, hội, đoàn thể, các doanh nghiệp và cá nhân trong việc vận động, huy động các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHYT. BHXH huyện phối hợp với một số xã có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp tổ chức hội nghị đối thoại, giải đáp những ý kiến của nhân dân về chính sách BHXH, BHYT. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người dân về chế độ chính sách BHYT, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia BHYT và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT. Các đoàn thể: Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi huyện cũng tích cực vận động hội viên tham gia BHYT. Hội LHPN huyện đã phát động đến toàn thể cán bộ, hội viên tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “vì phụ nữ nghèo”, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cán bộ, hội viên khó khăn mua thẻ BHYT. Các trường học cũng tổ chức các hoạt động tạo nguồn quỹ hỗ trợ học sinh nghèo mua thẻ BHYT, mỗi trường hỗ trợ 5 học sinh. Nhằm đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT, cùng với việc rà soát, tổng hợp và kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo (được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng 100%), BHXH huyện phối hợp với các ngành chức năng, tập trung rà soát các hộ gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình tại các xã, thị trấn trong huyện (được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, UBND tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng). Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, BHXH huyện thực hiện tốt công tác cấp thẻ BHYT bảo đảm kịp thời để khuyến khích phát triển đối tượng tham gia BHYT; xây dựng mạng lưới 56 đại lý tại các xã, thị trấn tiếp nhận và tư vấn cho nhân dân khi mua thẻ BHYT; cải cách thủ tục hành chính áp dụng lịch in thẻ BHYT hàng tuần nên hộ gia đình tham gia BHYT được nhận thẻ sau 5 ngày kể từ ngày nộp tiền cho cơ quan BHXH; thẻ cấp lại do mất, mờ, rách được trả ngay trong ngày, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng chế độ BHYT. Trong năm 2019, BHXH huyện đã cấp 59.700 thẻ BHYT; trong đó cấp mới 52.628 thẻ; cấp lại 7.072 thẻ. Thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ và Công văn số 713/BHXH-CSYT ngày 11-3-2019 của BHXH Việt Nam về việc đổi mã hưởng BHYT đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC, BHXH huyện rà soát, in cấp đổi thẻ theo đúng quy định; bổ sung cơ sở dữ liệu cấp lại thẻ BHYT cho đối tượng là người tham gia hoạt động kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng theo quy định. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Huyện tranh thủ các nguồn lực để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ở Trung tâm Y tế huyện và hệ thống trạm y tế xã, thị trấn; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế như: cử bác sĩ đi học chuyên khoa, mở các lớp tập huấn, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn; mời các thầy thuốc giỏi tuyến trên như: Bệnh viện Phụ sản tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh về chuyển giao một số kỹ thuật. Đến nay, các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện thực hiện thành thạo các kỹ thuật theo danh mục phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế, từng bước nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người bệnh, tạo sự tin tưởng của người bệnh. Các chính sách ưu tiên chăm lo sức khỏe cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi và các đối tượng chính sách được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong năm 2019, toàn huyện đã có trên 199.312 lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế và 20 trạm y tế xã, thị trấn; tổng số tiền cơ quan BHYT chi trả là 39 tỷ 386 triệu đồng; thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 5 trường hợp, với tổng số tiền 18,2 triệu đồng. Quy trình giám định BHYT được thực hiện đầy đủ theo quy định; bước đầu thực hiện giám định điện tử trên phần mềm hệ thống thông tin giám định BHYT toàn quốc, hàng ngày chốt số liệu bệnh nhân và chi phí theo thực tế dữ liệu liên thông. Việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT bảo đảm hiệu quả, kịp thời. BHXH huyện tăng cường công tác kiểm tra bệnh nhân hàng tuần, kiểm tra đột xuất nhằm đảm bảo đúng người, đúng quyền lợi người có tham gia BHYT và phòng, chống trục lợi quỹ BHYT.

Năm 2020, huyện Nam Trực đề ra chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,6%, đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân. Để hoàn thành chỉ tiêu, huyện Nam Trực tăng cường sự lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong thực hiện chính sách BHYT, phát triển đối tượng tham gia BHYT. Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, tập trung vào hộ có mức sống trung bình và chỉ đạo các đại lý thu làm tốt công tác phát triển thẻ BHYT trong nhân dân. Các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải cách hành chính, đảm bảo khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT thuận lợi, nhanh, chất lượng./.

Bài và ảnh: Minh Tân