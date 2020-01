Tăng cường quản lý các điểm du lịch tâm linh trong mùa lễ hội

Những năm qua, du lịch tỉnh ta đã có sự phát triển nhanh, trở thành một trong những điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch, mang lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cấp, các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ khách du xuân.

Biểu diễn lân - sư - rồng tại Lễ hội Đền Trần (thành phố Nam Định).

Các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, quảng bá các khu, điểm du lịch, các lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; tranh thủ các nguồn lực Trung ương để nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm du lịch của tỉnh. Nhiều điểm du lịch, lễ hội trọng điểm dịp đầu xuân như: Chợ Viềng xuân Nam Giang, Lễ hội truyền thống làng nghề hoa, cây cảnh Vị Khê, xã Điền Xá (Nam Trực), Lễ khai ấn Đền Trần (thành phố Nam Định), Chợ Viềng xuân Vụ Bản, Lễ hội Phủ Dầy (Vụ Bản)… được đổi mới. Ban quản lý các khu di tích đã thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm cơ sở vật chất. Nhiều dự án, công trình văn hóa phục vụ du lịch được triển khai; mở rộng và nâng cấp các bãi đỗ xe, các phương tiện vận chuyển khách đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng, giảm thiểu ùn tắc cục bộ trong những ngày cao điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của khách du lịch. Khu vực bán hàng lưu niệm đã được quy hoạch tập trung khang trang và sạch đẹp. Một số nơi trước đây là “điểm nóng” trong quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch như quần thể di tích lịch sử - văn hoá Phủ Dầy, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp, Chùa Đại Bi… đến nay đã có chuyển biến nhất định. Các điểm du lịch văn hóa tâm linh đã xây dựng, lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn di tích tại các cửa ngõ ra vào; lắp đặt hệ thống máy báo động, camera giám sát phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Chính quyền các địa phương cũng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá; giải quyết tình trạng bán hàng rong, chèo kéo du khách. Văn hóa du lịch và ứng xử giao tiếp của những người tham gia các hoạt động dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch, lễ hội cũng đã có nhiều thay đổi tích cực. Các địa phương, ban quản lý các khu, điểm du lịch, lễ hội phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa du lịch, phục vụ khách tham quan tận tình, chu đáo, hướng tới tính chuyên nghiệp. Đặc biệt, người dân ở các khu, điểm du lịch trọng điểm đã nhận thức được tiềm năng, thế mạnh và lợi ích của du lịch trong sự phát triển kinh tế của địa phương. Việc thực hiện các nội quy, quy định về nếp sống văn minh du lịch luôn có sự kiểm tra, giám sát, do đó tình trạng người dân kinh doanh dịch vụ chèo kéo khách để bán hàng, xin tiền, xe ôm tùy tiện đưa khách vào trong phạm vi quản lý của các khu du lịch về cơ bản đã được chấn chỉnh và xử lý. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các đối tượng ăn xin tại các khu, điểm du lịch đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội; xử lý nghiêm các trường hợp mê tín dị đoan, xem bói, cờ bạc trá hình, lưu hành văn hoá phẩm trái phép... Hệ thống các nhà hàng, khách sạn đã dần đi vào ổn định. Các cơ sở kinh doanh lưu trú bố trí đủ lực lượng nhân viên, bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật, lương thực, thực phẩm và các điều kiện cần thiết để phục vụ đón du khách. Đặc biệt các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Nam Định và huyện Vụ Bản là hai địa phương đón hàng vạn du khách đổ về hội chợ Viềng Xuân và lễ hội Khai ấn Đền Trần dịp sau Tết đang khẩn trương chỉnh trang, nâng cấp chất lượng nghỉ dưỡng, đổi mới phong cách phục vụ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống, ngủ, nghỉ; các đơn vị kinh doanh lữ hành tăng cường xây dựng các tour du lịch liên vùng, liên tỉnh có ưu đãi cho du khách trong những ngày đầu xuân để kích cầu du lịch. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân 2020, các ngành và địa phương tiếp tục duy trì kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, kinh doanh du lịch. Tại các khu, điểm du lịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương với các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch. Lực lượng an ninh cơ sở tại các khu, điểm du lịch triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống, cháy nổ; tổ chức ký cam kết với các hộ dân kinh doanh dịch vụ đóng trên địa bàn thực hiện các nội dung “tự quản, tự phòng” và đảm bảo “Ba an toàn” về an ninh trật tự. Các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đồn công an tại một số khu, điểm du lịch trọng điểm; tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là vào mùa lễ hội đầu năm. Công an tỉnh chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh như Lễ Khai ấn Đền Trần, Chợ Viềng Xuân; bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các điểm nút dễ xảy ra ùn tắc, các điểm nút giao thông phức tạp như: Nút giao Big C, cầu Lạc Quần, cầu Đò Quan, cầu Vòi, Quốc lộ 10 khu vực thị trấn Gôi (Vụ Bản)...

Để mùa lễ hội năm 2020 diễn ra an toàn, văn minh, giữ gìn và phát huy được các giá trị văn hóa và du lịch của tỉnh nói chung và từng địa phương nói riêng cần có sự vào cuộc của các cấp uỷ Đảng và chính quyền trong việc quan tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo tổ chức lễ hội đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và giữ gìn tốt cảnh quan môi trường. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, lễ hội; phát huy vai trò của các lực lượng chức năng và các tổ chức quần chúng kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền để du khách tham gia lễ hội nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nghiêm các quy định, góp phần làm cho các lễ hội được tổ chức thành công, đạt được mục đích và yêu cầu đề ra./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh