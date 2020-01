Các mô hình bảo vệ môi trường của phụ nữ Nam Trực

Thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Nam Trực đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tuyến đường hoa của chi Hội Phụ nữ thôn Tây Đầm, xã Nam Dương.

Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã vận động hội viên làm vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào “Ngày chủ nhật xanh” hàng tuần. Để từng bước thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường cho hội viên, các cấp Hội đã chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức ra quân xuống đường thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, tiếp tục đảm nhận “Đoạn đường do phụ nữ tự quản”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải và vệ sinh môi trường”…; tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư, quét dọn khu vực nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hóa vào các ngày lễ, tết... Mô hình “Chi Hội Phụ nữ 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới” cũng được duy trì và nhân rộng tại các cơ sở Hội gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện và tích cực góp phần làm cho môi trường xanh - sạch - đẹp, Hội Phụ nữ huyện đã tập trung chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn vận động hội viên ra quân trồng, chăm sóc cây xanh, tuyến đường hoa trên trục đường giao thông lớn như đường Vàng, đường 487, đường liên xã, liên thôn, khu dân cư. Đến nay, tổng chiều dài các tuyến đường hoa do hội viên phụ nữ trồng, chăm sóc trên địa bàn là 165,5km. Các cơ sở có tuyến đường hoa đẹp điển hình như các xã, thị trấn: Hồng Quang, Tân Thịnh, Nam Hùng, Nam Hồng, Đồng Sơn, Nam Giang, Nam Dương, Nam Hoa, Nam Thanh, Nam Hải... Bên cạnh đó, trong năm 2019, Hội Phụ nữ huyện đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa tới môi trường và sức khỏe con người đến 20/20 cơ sở, vận động cán bộ, hội viên hạn chế sử dụng túi nilon, sử dụng rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng... Nhiều cơ sở Hội đã có những mô hình hay tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Tại xã Nam Thanh - xã có làng nghề đúc nhôm Bình Yên, nghề thổi thuỷ tinh Xối Trì, nghề dệt Trung Thắng tạo việc làm cho nhiều lao động nhưng cũng gây ô nhiễm môi trường nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người. Hội Phụ nữ xã Nam Thanh đã lồng ghép tuyên truyền các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2021 vào các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; phát động và ký giao ước thi đua với 22 chi hội trên toàn xã về việc đảm nhận trồng hoa ven đường, tại khuôn viên UBND xã, nhà văn hóa xóm, tuyến đường trục của xã, xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp. Từ mô hình điểm là tuyến đường trục thôn Phú Cường dài 500m, Hội Phụ nữ xã đã nhân rộng ra các chi hội trong toàn xã. BCH Hội Phụ nữ xã đảm nhận tuyến đường từ đường 487 lên tới cầu Bình Yên dài 1.800m. Các chi hội phụ nữ thôn đã có 4.740m đường hoa dứa tím và dạ thảo. Mô hình tuyến đường hoa đã phát huy được vai trò của cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư tự giác tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường như: định kỳ tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu phố, khơi thông cống rãnh, cống thoát nước, dọn vệ sinh khu vực công cộng; trồng cây xanh bảo vệ môi trường, tập kết rác thải đúng nơi quy định... 22/22 thôn, xóm của xã hoàn thành tiêu chí về môi trường xanh - sạch - đẹp, tiến tới xây dựng xã nông thôn văn hóa nâng cao. Ngoài mô hình “Trồng hoa ven đường” của Hội Phụ nữ xã Nam Thanh còn phải kể đến các mô hình tiêu biểu khác như: “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp do phụ nữ tự quản” của Hội Phụ nữ xã Hồng Quang; “Xây dựng khuôn viên nhà văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới bền vững” của Hội Phụ nữ xã Nam Thắng; “Trồng cây dạ thiên thảo ven đường” của Hội Phụ nữ xã Nam Hải; “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” của Hội Phụ nữ xã Tân Thịnh…

Các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn mới của các cấp Hội Phụ nữ huyện Nam Trực đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm của hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân, huy động sự chung tay giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Lam Hồng