Rạng danh "Đất học"

Năm học vừa qua, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định tiếp tục có nhiều giải pháp đổi mới mang tính đột phá và sáng tạo để hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ghi dấu những thành công nổi bật trên cả hai phương diện giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Năm 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đưa tỉnh ta trở thành địa phương trong tốp đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo 25 năm liên tục.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2018-2019.

Là quê hương đất học nên không chỉ cơ quan quản lý mà đội ngũ giáo viên cũng luôn ý thức được vai trò quan trọng của “người thầy” trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động “tự học, tự rèn” trong các nhà trường; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sư phạm thông qua các chương trình, dự án hợp tác; tổ chức các đợt học tập theo từng chuyên đề, các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận, chính trị cho đội ngũ giáo viên. Đến nay số lượng cán bộ, giáo viên ở các trường học đạt chuẩn và trên chuẩn đạt tỷ lệ cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục. Cơ sở vật chất, hệ thống trường, lớp tiếp tục được đầu tư có trọng điểm để giải quyết tình trạng thiếu hoặc xuống cấp phòng học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thông qua nhiều nguồn đầu tư, hỗ trợ, các nhà trường đã củng cố cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. Mạng lưới trường, lớp ở các cấp học được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Hàng trăm tỷ đồng đã được đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp nhà học đa năng, nhà công vụ, phòng học bộ môn, thư viện đạt chuẩn. Trong tổng số 261 trường mầm non, 281 trường tiểu học, 234 trường trung học cơ sở và 45 trường trung học phổ thông toàn tỉnh, cấp mầm non có 77,4% số trường đạt chuẩn quốc gia, cấp tiểu học có 67% số trường đạt chuẩn quốc gia, cấp trung học cơ sở có 84,44% trường đạt chuẩn quốc gia, cấp trung học phổ thông có 66,7% trường đạt chuẩn quốc gia.

Đội ngũ giáo viên có năng lực, tâm huyết và liên tục được bồi dưỡng, nâng cao trình độ cộng với việc các cơ sở giáo dục được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất là tiền đề quan trọng để ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Quan điểm, phương pháp dạy học tích cực, chuyển từ “chủ yếu cung cấp kiến thức” sang vừa “cung cấp kiến thức” vừa chú trọng dạy “cách học, cách nghĩ, cách làm, cách sống” gắn với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực, phẩm chất và năng khiếu cá biệt của học sinh, được triển khai đồng bộ. Các “thành tố” tích cực trong các mô hình giáo dục mới, phương pháp dạy học hiện đại cũng được phát huy, giúp hình thành trong mỗi học sinh tinh thần, kỹ năng “tự giác, tự quản, tự học, tự kiểm tra đánh giá”. Vì vậy chất lượng giáo dục ở các cấp học ổn định và ngày càng nâng cao. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 18.349 thí sinh dự thi, trong đó có 17.124 thí sinh đạt từ 14,00 điểm trở lên, trong đó huyện Trực Ninh có tỷ lệ học sinh đạt điểm sàn cao nhất. Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, Nam Định dẫn đầu toàn quốc về điểm trung bình các môn và có 8/9 môn thi trong “tốp” 10 địa phương có điểm bình quân cao nhất; trong đó, môn Toán và môn Hoá xếp thứ nhất; môn Lý xếp thứ hai; môn Ngữ văn xếp thứ ba; môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân xếp thứ tư; môn tiếng Anh xếp thứ sáu (ở miền Bắc chỉ sau Hà Nội). Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp khối phổ thông đạt 99,53%, cũng cao nhất toàn quốc. Không riêng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong mà các trường trung học phổ thông trong tỉnh đều có học sinh tiêu biểu đạt điểm theo khối thi đại học cao nhất toàn tỉnh với số điểm từ 26,95 trở lên.

Cô và trò Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định) trong một giờ học.

Cũng trong năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động hợp tác với các tổ chức trong, ngoài nước để bồi dưỡng giáo viên; triển khai thí điểm dạy các môn Toán, Khoa học bằng tiếng Anh; sử dụng bài giảng số của ISMART… Học sinh được tiếp cận với những phương pháp học tập tiên tiến; năng động, sáng tạo, chủ động vận dụng kiến thức được học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo định hướng và tạo điều kiện cho học sinh tham gia nhiều hội thi, cuộc thi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm phát hiện, phát huy sở trường của học sinh để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo. Các cấp học cũng tích cực tạo ra nhiều sân chơi trí tuệ, các cuộc giao lưu khoa học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp học sinh phấn đấu, khẳng định bản lĩnh, năng lực sáng tạo của bản thân. Trong năm học 2018-2019, hàng trăm học sinh cấp tiểu học đoạt giải trong các Hội thi Toán, Khoa học, tiếng Anh, “Ý tưởng trẻ thơ”, “An toàn giao thông”… do ngành Giáo dục và Đào tạo các cấp và các tổ chức giáo dục trong nước, quốc tế phát động. Các Hội thi tạo cho các em hứng thú học tập, từng bước giúp các em hình thành ý thức tự học, rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, hợp tác ngay từ cấp học đầu tiên. 6 dự án của học sinh trung học đã được chọn tham dự cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đoạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Tư và 4 giải Khuyến khích. Tham gia các cuộc thi từ các môn văn hoá đến thể dục thể thao trong nước và quốc tế, học sinh trong tỉnh đều có giải mang về. Đặc biệt là truyền thống bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tiếp tục được phát huy. 88 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019 đã có 75 em đoạt giải. 8 học sinh được chọn tham dự vòng thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, có 2 học sinh là em Trần Quốc Việt (Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong) đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương (APIO 2019) và Phạm Thanh Lâm (Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong) đoạt Huy chương Bạc Olympic Hóa học Quốc tế.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định truyền thống quê hương đất học, ở bất kỳ cấp học nào, minh chứng cho thành công của chiến lược giáo dục đào tạo then chốt của tỉnh cũng như chất lượng chiều sâu của việc dạy và học thực chất. Đó là nền tảng quan trọng làm nên những mùa xuân tương lai bền vững./.

Bài và ảnh: Minh Thuận