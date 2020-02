Giao Thủy tăng cường các biện pháp thu ngân sách

Nhờ tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nên công tác quản lý, điều hành thu ngân sách Nhà nước năm 2019 của huyện Giao Thủy đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Tổng thu nội địa đạt 301 tỷ 317 triệu đồng, bằng 167% dự toán năm. Một số khoản thu đạt cao như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 114% dự toán giao, bằng 125% so cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ đạt 166% dự toán giao, bằng 139% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 126% so dự toán giao, bằng 116% so cùng kỳ. Mặc dù đạt kế hoạch giao nhưng so với năm 2018, tổng thu nội địa chỉ bằng 84%. Nguyên nhân chủ yếu là do chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn còn chậm, chưa thực sự ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp; chưa có dự án đầu tư tạo nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách Nhà nước. Hầu hết các doanh nghiệp có quy mô nhỏ thậm chí siêu nhỏ, năng lực hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, dễ chịu tác động của thị trường và bối cảnh nền kinh tế nhưng chưa có sự liên doanh, liên kết để nâng cao đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Nhiều ngành nghề kinh doanh mang tính chất đặc thù, dễ bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Cơ chế chính sách về thuế thường xuyên, liên tục thay thế, sửa đổi, bổ sung; việc thực hiện các chính sách ưu đãi miễn, giảm, gia hạn nộp thuế cho một số khoản thu, sắc thuế theo chủ trương của Nhà nước cũng đã tác động đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Giao Thủy rà soát các khoản thu.

Năm 2020 huyện Giao Thủy đề ra mục tiêu tổng thu nội địa là 218 tỷ 190 triệu đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Giao Thủy tập trung khuyến khích các ngành, địa phương phấn đấu tăng thu, thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách theo quy định của Luật Thuế và chế độ thu nộp của Nhà nước; tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục và triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh hỗ trợ cho các dự án đầu tư mới sớm đi vào hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tăng cường đầu tư phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc. UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện dự toán được giao, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tăng cường kiểm soát các khoản thu, đặc biệt chú trọng rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ số hộ kinh doanh thuộc phạm vi được giao quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong giao dịch, kê khai và các thủ tục liên quan đến công tác thuế. Phối hợp với Chi cục Thuế huyện, các phòng, ban liên quan đôn đốc thu tiền sử dụng đất theo chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao; quản lý chặt chẽ nguồn thu, phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu vững chắc. Các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra việc kê khai, quyết toán thuế, triển khai công tác kiểm tra rà soát để chống thất thu ngân sách Nhà nước, thu hồi nợ đọng thuế, phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đối với trường hợp thuê đất nhưng không triển khai dự án và không nộp tiền thuê đất đúng quy định; đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn. Ngay từ đầu năm Chi cục Thuế huyện đã phát động phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu các khoản thu; tập trung ngay vào các khoản thu có khả năng phát sinh theo từng giai đoạn, kỳ nộp thuế, thời điểm trong năm, đặc biệt là quý I với các khoản thu như: Lệ phí môn bài, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu thuế, nhất là công tác kê khai và nộp thuế điện tử; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa”; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ nhằm răn đe, phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm Luật Quản lý thuế. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách thuế, nhất là Nghị định 139 của Chính phủ quy định về Lệ phí môn bài; hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian hoàn tất các thủ tục pháp luật về thuế, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp; rà soát, thống kê, quản lý triệt để, khai thác tối đa các nguồn thu còn nhiều tiềm năng; theo dõi tình hình thu nộp, thu thập thông tin người nộp thuế; kịp thời phân tích, báo cáo biến động số thu, thời điểm thu của các khoản thu, sắc thuế, từ đó, đưa ra các biện pháp quản lý thu phù hợp thực tế trong năm. Tham mưu tái khởi động Đoàn chống thất thu ngân sách của huyện nhằm truy thu thanh toán nợ đọng tiền thuế, phát hiện, khai thác, quản lý tốt các nguồn thu; đưa hệ thống chính trị của địa phương phối hợp cùng ngành thuế thực hiện thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch công tác quản lý thuế và tăng thu ngân sách.

Việc tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp đã đề ra ngay từ đầu năm là cơ sở để huyện Giao Thủy đảm bảo thu đạt và vượt chỉ tiêu ngân sách năm 2020./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy