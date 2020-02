Hiệu quả từ nguồn vốn 120

Từ nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm của kênh Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nguồn vốn 120), nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã có cơ hội được vay vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất phát triển kinh tế tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Mô hình trồng cây đinh lăng của anh Trần Mạnh Lại, xã Hải Nam (Hải Hậu).

Theo đó, nguồn vốn 120 được đầu tư cho những dự án kinh tế do thanh niên làm chủ, phát triển các dịch vụ mang tính bền vững tại khu vực nông thôn. Mỗi dự án, đoàn viên, thanh niên được vay từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng trong 3 đến 5 năm để mở rộng sản xuất, với lãi suất ưu đãi, chỉ 0,55%. Sau khi các dự án hoàn trả vốn vay, nguồn vốn này sẽ được chuyển sang đầu tư cho dự án mới. Tính đến nay, nguồn vốn 120 do Tỉnh Đoàn quản lý đạt 1 tỷ 495 triệu đồng cho 35 đoàn viên, thanh niên vay vốn để mở rộng cơ sở sản xuất. Để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho thanh niên được tiếp cận với nguồn vốn vay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tích cực chỉ đạo các khâu giải ngân; đồng thời, giám sát tình hình thực hiện vốn vay của các huyện Đoàn, thành Đoàn; điều chuyển vốn vay đến những địa phương sử dụng hiệu quả. Các cơ sở Đoàn tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án vay vốn, nắm bắt hoạt động của các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã của thanh niên, các mô hình trang trại do đoàn viên, thanh niên để có hình thức ưu tiên, hỗ trợ vốn kịp thời; ưu tiên vốn vay cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thu hút nhiều lao động, tạo việc làm cho thanh niên. Từ nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn, nhiều đoàn viên, thanh niên đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như anh Trần Văn Trà ở phường Hạ Long (thành phố Nam Định) dùng số tiền dành dụm được thuê đất và mở cửa hàng bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. Năm 2017, được Đoàn Thanh niên phường cho vay 150 triệu đồng từ nguồn vốn 120, anh đã đầu tư thêm trang thiết bị máy móc mở rộng quy mô cửa hàng, từ đó thu hút ngày càng đông khách hàng, thu nhập ngày càng tăng. Ngoài ra, anh còn tạo việc làm ổn định cho 3 thanh niên địa phương. Anh Trà chia sẻ: “Đối với những thanh niên mới lập nghiệp còn nhiều khó khăn như tôi thì nguồn vốn 120 chính là điểm tựa vững chắc để chúng tôi có điều kiện phát triển kinh tế. Sau hai năm mở rộng quy mô, tôi đã thu hồi được vốn và tăng thêm thu nhập cho gia đình”. Cũng được vay vốn 120 của Trung ương Đoàn với số tiền 50 triệu đồng, anh Trần Mạnh Lại ở xã Hải Nam (Hải Hậu) đã mạnh dạn đầu tư cải tạo đất đai, trồng các loại cây ăn quả ngắn ngày như: ổi, bưởi, cây đinh lăng... Với đức tính cần cù chịu khó, anh Lại đã không quản ngại khó khăn, đi tham quan thực tế các mô hình trồng cây ăn quả ở trong và ngoài địa bàn, học hỏi, tìm hiểu qua sách báo kết hợp với rút kinh nghiệm từ thực tế, nhờ đó, sau thời gian 3 năm, vườn cây ăn quả của anh đã cho thu hoạch khá. Hiện nay, bình quân mỗi năm, sau khi trừ các chi phí, thu nhập của gia đình anh đạt từ 40-50 triệu đồng/năm. Đến năm 2020 này anh sẽ trả được hết nợ từ nguồn vốn vay 120. Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn cây ăn quả, cây dược liệu, ấn tượng đầu tiên hút vào tầm mắt là một vườn cây xanh tốt, hứa hẹn những mùa bội thu. Anh Lại cho biết: “Thời gian tới, gia đình tôi sẽ tiếp tục trồng thêm một số loại cây ăn quả ngắn ngày khác đan xen với các loại hoa màu như: ngô, đậu, lạc, khoai, sắn; sử dụng nguồn thu nhập thu được từ cây ăn quả ngắn ngày để đầu tư phân bón cho cây lâu năm, giúp cây đạt năng suất ngày càng cao hơn”.

Đó là hai trong số rất nhiều đoàn viên, thanh niên được vay nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn triển khai kinh tế có hiệu quả. Hầu hết các dự án được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, nhiều dự án đã phát triển ổn định, theo hướng bền vững, một số chủ dự án sau một đến hai năm đã hoàn trả vốn, tạo điều kiện để nguồn vốn được quay vòng, tiếp tục hỗ trợ các dự án mới. Sau hơn 10 năm, nguồn vốn 120 đã hỗ trợ hàng trăm lượt thanh niên vay vốn mở rộng sản xuất, nhiều dự án do thanh niên làm chủ đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho những đoàn viên, thanh niên đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn 120 và những nguồn vốn vay ưu đãi khác; tăng cường công tác quản lý giám sát việc sử dụng vốn vay, đồng thời đôn đốc các dự án đến hạn thu hồi nhằm bảo toàn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, qua đó góp phần tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho đoàn viên, thanh niên./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh